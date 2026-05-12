สาวสุดทน! ชายโรคจิต คุกคามนาน 4 ปี ต้องออกจากงาน ซ้ำยังตามป่วนถึงที่ใหม่
สาวสุดทน! ชายโรคจิต คุกคามนาน 4 ปี ต้องออกจากงาน หนีมาเปิดร้านใหม่ ยังถูกตามคุกคาม โดดขึ้นรถ-ปัดมือถือ โซเชียลจี้ญาติพาไปรักษา
เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ โพสต์ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอระบุว่า “กฎหมายช่วยอะไรได้บ้าง !!! หญิงสาวรายหนึ่งถูก นายสมศักดิ์ คุกคามมาตลอด 3-4 ปี จนต้องออกจากงาน นายสมศักดิ์ เป็นพนักงานเก็บขยะ ตามราวีน้องผู้หญิงไม่เลิก ตามคุกคามตามป่วนมาตลอด 3-4 ปี จนน้องเค้าต้องได้ออกจากงาน เมื่อน้องมาเปิดร้านรองเท้า อยู่ที่แยกหนองจอก ก็ยังตามมาปั่นป่วนตามมาคุกคามไม่เลิก จนไม่เป็นอันขายของ ฝากญาติพี่น้องพาไปรักษาค่ะ”
จากคลิปปรากฏชายรายหนึ่งวิ่งปรี่เข้าหาเจ้าของคลิปขณะขี่รถจักรยานยนต์พร้อมทำท่าทางประหลาด มีปากเสียงกับเจ้าของคลิปก่อนเดินเข้ามาปัดโทรศัพท์มือถือออกจากมือ จากนั้นยังแสดงพฤติกรรมอื่นอีก เช่น ใช้มือวาดบนรถที่มีฝุ่นเกาะอยู่ กระโดดขึ้นไปบนฝากระโปรงรถ และทำท่าทางประหลาดบนรถจักรยานยนต์พร้อมส่งเสียงร้องโหยหวน จนเจ้าของคลิปรู้สึกเอือมระอาต่อพฤติกรรมดังกล่าว
โพสต์ดังกล่าวจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างหนัก ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็น เช่น “ไม่ตกใจคลิป แต่ตกใจที่ทนมาได้ 3-4 ปี” , “เคยเจอคนแบบนี้ครับ บอกเลยเสียสุขภาพจิตมาก ต้องคอยระแวงตลอด ดีที่รอดมาได้ ต้องมีเหตุการณ์แรงๆ สัก 10 ครั้ง” , “ทนมาได้ไงตั้งหลายปี เป็นนี่หมดความอดทนไปนานแล้ว แล้วหัวหน้างาน นายจ้างไม่ทำอะไรเลยหรอกับคนแบบนี้”
