ปุ้ย ปิยาภรณ์ เดือด แม่ป่าน แฉกองมิสเวิลด์ไทยแลนด์ เทียบโรงงานนรก-ไม่น่าทํางาน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 12:01 น.
แม่ปุ้ย ปิยาภรณ์ ออกโรงโต้แม่น้องป่าน หลังถูกพาดพิงกองประกวดเป็นโรงงานนรก

แม่ปุ้ย TPN ตอกกลับคุณแม่ “ป่าน ณัฐนันท์” ปมแฉเวทีมิสเวิลด์ไทยแลนด์ 2026 เป็นโรงงานนรกและสกัดไม่ให้ลูกพูดภาษาอังกฤษ ขอแจงความจริงอีกมุม

ปิดฉากลงอย่างสวยงามกับการประกวดเวทีมิสเวิลด์ไทยแลนด์ 2026 ได้สาวงามตัวแทนประเทศไทยอย่าง น้ำผึ้ง กานต์ธีรา เตชะภัทรธนากุล เตรียมตัวเดินทางลุ้นมงฟ้าบนเวทีประกวด Miss World ครั้งที่ 73 ท่ามกลางเสียงเชียร์และคำแสดงความยินดีกลับเกิดประเด็นดราม่าระหว่างคุณแม่ของ ป่าน ณัฐนันท์ เลิศสกุลผาสุก หนึ่งในผู้เข้าประกวด ออกมาร่ายยาวถึงกองประกวดว่าไม่น่าทำงานด้วย ก่อนที่ แม่ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก TPN Global จะออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมด

หลังจากการประกวดจบลง แม่ของสาวป่าน ออกมาโพสต์ระบายความในใจหลังลูกสาวไม่ผ่านเข้ารอบ 12 คนสุดท้าย โดยขอทุกคนที่ส่งกําลังใจเชียร์ที่รักเอ็นดู ลูกสาวจะได้นอนและกินเป็นเวลาเต็มอิ่มแล้ว (โรงงานนรกมาก) เสร็จการประกวด ลูกสาวไม่อยู่ภายใต้สัญญาของกองแล้ว แม่สามารถพูดได้

“น้องป่านทําเต็มที่ รับผิดชอบหน้าที่ให้เสร็จสิ้น และสมบูรณ์มาก ….น้องป่านแม่ปุ๋ยลุ้นมาก กลัวมาก กลัวเข้ารอบ 12 คนเพราะต้องเซ็นสัญญา 1 ปี รับงานอย่างอื่นไม่ได้เลย และที่สําคัญกองนี้ไม่น่าทํางานด้วย

เมื่อคืนน้องป่านสวยมาก ผิวพรรณดี รูปร่างดี กล้ามเนื้อ เฟิร์ม ไม่มีเซลลูไลท์

อย่าให้นางได้จับไมค์ นาง speech ดี ภาษาอังกฤษเป๊ะ มั่นใจ ไม่ตายไมค์ ต้องสกัดนางดี ๆ มีนางงามบางคน สั่งไม่ให้น้องป่านพูดภาษาอังกฤษรอบเสนอโครงการคู่กัน ไม่ให้ถามคําถามเค้าเป็นภาษาอังกฤษ เพราะอีกฝ่ายพูดฟังภาษาอังกฤษไม่ได้ น้องป่านจิตใจดีเหลือเกินนนนน ด้วยความซื่อก็ช่วยเค้าเนาะ นางมาประกวดเอาเพื่อน ไม่ได้มาเอามง คนอื่นเค้ามาเอามงไม่ ได้มาเอาเพื่อน โอ้ยเนาะ ละนางก็พูดภาษาไทยไม่ค่อยจะรู้เรื่องด้วย

แม่ภูมิใจในตัวลูกมาก ๆ เก่งมาก เหมือนเด็กน้อย ใสเหมือนผ้าขาว อยู่ในทุ่งดอกไม้ แล้วออกจาก safe zone ไปท่องโลกอีกฝั่งโลก”

แม่ป่าน ผู้เข้าประกวดมิสเวิลด์ไทยแลนด์ 2026 โพสต์ถึงเวที
ภาพจาก Facebook : PUI Sankosik TPN Global

หลังจากเกิดเป็นประเด็นได้ไม่นาน แม่ปุ้ย ออกมาเคลื่อนไหวโต้กลับแม่ของผู้เข้าประกวด อธิบายว่า

“สวัสดีค่ะคุณแม่น้องป่าน ขออนุญาตนะคะพอดียุ่งมาก ๆ เพิ่งเห็นเรื่องราวนี้จากทีมงาน เลยรู้สึกแปลกใจ และไม่สบายใจ ที่คุณแม่ได้โพสต์อะไรแบบนี้ เราอยากสอบถามในประเด็นที่ว่า

1. โรงงานนรกมาก(นรกยังไงกรุณาชี้แจงให้ทราบหน่อยค่ะ)

2. กลัวเข้ารอบ12คน (แต่คืนหมาหอนที่ผ่านมาคุยกับน้องป่าน น้องอยากเข้ารอบมากนะคะ)

3. กองนี้ไม่น่าทำงานด้วย (เป็นยังไงเหรอคะ ยังไม่เคยทำงานด้วยกันเลย)

4. นางงามคนไหนคะที่สั่งป่านไม่ให้พูดภาษาอังกฤษ

ตอบมาให้ชัด ๆ ค่ะ ไม่น่ารักเลย ป่านเป็นเด็กน่ารักนะคะ ไม่น่าเลย คุณแม่ทำไมทำแบบนี้ ผู้เข้าประกวดทุกคนต่างต้องซ้อมหนัก ตั้งใจอย่างหนัก เพื่อการขึ้นเวที MWT อย่างสง่างาม เสียใจนะคะที่โพสต์แบบนี้ สงสารน้องป่านค่ะ ได้คุยกับน้องแล้วสงสารน้องค่ะ พวกเราอย่าว่าน้องเลย”

จากนั้นแนบภาพแชทของผู้เข้าประกวดมิสเวิลด์ที่ขอบคุณทีมงานหลังการแข่งขับเสร็จสิ้น หนึ่งในนั้นคือ ป่าน ณัฐนันท์ กล่าวว่า “ขอบคุณพี่ ๆ ทีมงานทุกคนนะคะที่ดูแลมาตลอด ถึงมันจะสู้ชีวิตสุด ๆ แต่ดีใจที่ได้ ประกวดไปพร้อม ๆ กับทุกคนนะคะ ขอบคุณแล้วก็รักทุกคนมาก ๆ ค่ะ”

แปุ้ย ปิยาภรณ์ โพสต์โต้ แม่ป่าน
ภาพจาก Facebook : PUI Sankosik TPN Global
ป่าน ณัฐนันท์ แสดงความยินดีกับ น้ำผึ้ง มิสเวิลด์ไทยแลนด์ 2026
ภาพจาก Facebook : PUI Sankosik TPN Global

แม่ปุ้ย TPN

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์

