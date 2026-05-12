ข่าวการเมือง

“ศุภจี” ถกผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา ผลักดันข้อตกลงทางการค้าตอบแทน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 10:44 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 10:44 น.
ศุภจี ถกผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา ผลักดันข้อตกลงทางการค้าตอบแทน พร้อมชี้แจงสินค้าที่ไทยเกินดุลสหรัฐอเมริกา ลดความเสี่ยงภาษีสหรัฐฯ

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกา เพื่อหารือกับนายเจมิสัน กรีเออร์ (Jamieson Greer) ผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (USTR) และนายริก สไวต์เซอร์ (Rick Switzer) รองผู้แทนการค้าสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทน (Agreement on Reciprocal Trade: ART) ว่า ขณะนี้ยังมีทีมงานอยู่ที่สหรัฐอเมริกา เพื่อพูดคุยทางเทคนิคใน 2 ประเด็น ได้แก่ เรื่อง Asset Capacity (ขีดความสามารถด้านมูลค่าสินทรัพย์) และ Forced Labour (แรงงานบังคับ) โดยช่วงที่ตนเดินทางไปหารือ เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับท่าทีของไทย หลังจากที่ไทยได้ส่งคำตอบไปเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา และได้ชี้แจงทุกประเด็นอย่างชัดเจน ไม่ได้ติดปัญหาอะไร

นอกจากนี้ ยังมีการยืนยันร่วมกันทั้งสองฝ่ายว่า ต้องการให้การค้าระหว่างสองประเทศเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองประเทศ ขณะเดียวกัน ยังมีการเจรจาเรื่อง ART ที่ค้างอยู่ตั้งแต่รัฐบาลก่อน ซึ่งไทยพยายามผลักดันให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการไต่สวนตามมาตรา 301 (กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าที่ไม่เป็นธรรม)

รวมถึงมีการพูดคุยเรื่องสินค้าที่ไทยเกินดุลสหรัฐอเมริกา โดยมีข้อมูลชัดเจนว่า เมื่อปีที่ผ่านมา ไทยเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนพอสมควร จึงได้ชี้แจงว่า สินค้าที่ไทยเกินดุลเพิ่มเติมอย่างน้อย 30% เป็นสินค้าของบริษัทสหรัฐฯ ที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย และอีกกว่า 20% เป็นสินค้าของบริษัทไทย ดังนั้น ในประเด็นข้อกังวลเรื่องการสวมสิทธิ์ ไทยมีเอกสารและข้อมูลพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

