ข่าว

ประวัติ น้องไปป์ ศุภเสกข์ ลูกชายนายกยิ่งลักษณ์ หล่อ ฉลาด การศึกษาดี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 10:36 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 10:36 น.
62
ประวัติ น้องไปป์ ศุภเสกข์ ลูกชายนายกยิ่งลักษณ์ หล่อ ฉลาด การศึกษาดี

รู้จัก ประวัติ น้องไปป์ ศุภเสกข์ ลูกชายยิ่งลักษณ์ ชินวัตร คว้าทุนปริญญาเอกวิศวกรรมเครื่องกลระดับโลก เจาะลึกความสำเร็จหนุ่มวัย 23 ปีเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กไทย

รุ่นใหญ่หลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับ ไปป์ ศุภเสกข์ อมรฉัตร ลูกชายเพียงคนเดียวของ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปัจจุบันเติบโตเป็นชายหนุ่มวัย 23 ปี กำลังเป็นภาพไวรัล ตอนมารอรับลุงทักษิณ ชินวัตรออกจากเรือนจำ ด้วยลุคเป็นหนุ่มเต็มตัว ต่างจากภาพตอนเด็กๆ สมัยแม่เป็นนายก

น้องไปป์ ศุภเสกข์ เกิดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2546 ส่วนสูงประมาณ 190 เซนติเมตร ภาพที่ปรากฏต่อสาธารณชนเผยให้เห็นรูปร่างแข็งแรง กล้ามอกแน่น เส้นเลือดแขนชัดเจน เป็นคนเรียนเก่ง มารยาทดี ค่อนข้างพูดน้อย วางตัวสุภาพอยู่เสมอ

ช่วงวัยเด็ก น้องไปป์ เข้าศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ กรุงเทพ ความสามารถทางวิชาการฉายแววมาตั้งแต่สมัยมัธยม ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โลกที่ประเทศออสเตรเลีย คว้ารางวัลเหรียญเงินมาได้ถึงสองรางวัล ประกอบด้วยรางวัลความรู้ทางคณิตศาสตร์ระดับซีเนียร์ รางวัลความสามารถในการทำงานร่วมกันระดับซีเนียร์

หลังจากจบมัธยม น้องไปป์ เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ เข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโทแบบบูรณาการด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยอิมพีเรียลคอลเลจลอนดอน การเรียนที่นี่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ได้รับรางวัลสำคัญมากมาย เริ่มตั้งแต่รางวัลเหรียญ Bramwell ซึ่งมอบให้นักศึกษาที่ทำคะแนนได้เป็นอันดับต้นๆ ของชั้นปีสุดท้าย รางวัล Henry Ford II Scholar Award สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีที่สุดจากการสอบวัดผลระดับปริญญาตรี รางวัล National Power Prize in Mechanical Engineering รวมถึงรางวัลนักศึกษาดีเด่น Frederic Barne Waldron Best Student Award จากสถาบันวิศวกรรมเครื่องกล

ปัจจุบัน ไปป์ ศุภเสกข์ กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยอิมพีเรียลคอลเลจลอนดอน ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนเป็นเวลา 4 ปีจากประธานมหาวิทยาลัย

ด้านความรัก ในวันวานเลนไทน์ที่ผ่านมา (14 ก.พ.) มีโมเมนต์สุดน่ารักออกมาให้แฟนคลับได้ยิ้มตาม หวานใจคนสวยของน้องไปป์ ได้โพสต์ภาพคู่ดินเนอร์สุดโรแมนติกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เผยให้เห็นความหวานที่น้ำตาลยังต้องยอมแพ้ พร้อมแคปชั่นที่ยืนยันความรักอันมั่นคงว่า “Spending our fifth Valentine’s Day together” ฉลองวันวาเลนไทน์ปีที่ 5 ของเราด้วยกัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รมว.ยุติธรรม เผยอาการ &quot;หมิงเฉิน ซัน&quot; ปลอดภัยแล้ว สั่งตรวจหาสารเสพติด ข่าว

รมว.ยุติธรรม เผยอาการ “หมิงเฉิน ซัน” ปลอดภัยแล้ว สั่งตรวจหาสารเสพติด

29 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

กรมราชทัณฑ์ แถลงปม “หมิงเฉิน” สาเหตุเข้าโรงพยาบาล กินยาเกินขนาดบวกอดอาหาร

4 นาที ที่แล้ว
น้องเติ้ล นศ.ปี 4 ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิต ข่าว

อาลัยคนเก่ง น้องเติ้ล นักศึกษาปี 4 ถูกฟ้าผ่าดับสลด หนุ่มวิศวะอนาคตไกล

13 นาที ที่แล้ว
นักกินใจหาย! ร้านปิ้งย่างเจ้าดัง อิจิโร่ปิ้งย่าง ประกาศปิดกิจการ 31 พ.ค.นี้ หลังขาดทุนต่อเนื่อง 2 ปี เศรษฐกิจ

นักกินใจหาย! ร้านปิ้งย่างเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 31 พ.ค.นี้ หลังขาดทุนต่อเนื่อง 2 ปี

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกเทศมนตรีสหรัฐ สารภาพเป็นสายลับให้จีน ลงโฆษณาชวนเชื่อตามใบสั่ง

17 นาที ที่แล้ว
โฆษกตำรวจกัมพูชา แถลงโต้ &quot;หมิงเฉิน ซัน&quot; ปัดโยงหน่วย BHQ ซัดไทยไร้ข้อเท็จจริง ข่าวต่างประเทศ

โฆษกตำรวจกัมพูชา แถลงโต้ “หมิงเฉิน ซัน” ปัดโยงหน่วย BHQ ซัดไทยไร้ข้อเท็จจริง

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง เข้ารับทราบข้อหา ปมเงินวัดจ่ายโบนัสลูกศิษย์

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภจี” ถกผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา ผลักดันข้อตกลงทางการค้าตอบแทน

37 นาที ที่แล้ว
ประวัติ น้องไปป์ ศุภเสกข์ ลูกชายนายกยิ่งลักษณ์ หล่อ ฉลาด การศึกษาดี ข่าว

ประวัติ น้องไปป์ ศุภเสกข์ ลูกชายนายกยิ่งลักษณ์ หล่อ ฉลาด การศึกษาดี

46 นาที ที่แล้ว
หนุ่มเสนอเลิกเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงหนัง ข่าว

หนุ่มร้อง ถอดเพลงสรรเสริญฯ ในโรงหนัง ฝรั่งยืนเคารพ แต่คนไทยนั่งนิ่ง เพื่อรักษาพระเกียรติ

47 นาที ที่แล้ว
ปอนด์ กฤษดา น้ำตาคลอ รับใช้คำ-ท่าทางไม่เหมาะสม ติงเด็กพูดอังกฤษ ยันไม่ได้สร้างดรามาโปรโมตรายการ บันเทิง

ปอนด์ กฤษดา น้ำตาคลอ รับใช้คำ-ท่าทางไม่เหมาะสม ติงเด็กพูดอังกฤษ ยันไม่ได้สร้างดรามาโปรโมตรายการ

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” คุยกับนายกฯ พิจารณาหั่นฟรีวีซ่านักท่องเที่ยว เหลือ 30 วัน

59 นาที ที่แล้ว
Cibes Air 2 ลิฟท์ระบบสกรูรุ่นใหม่ล่าสุด ที่ติดตั้งง่าย ไม่ต้องมีบ่อลิฟท์ ดีไซน์กลมกลืนกับสไตล์ของบ้าน เทคโนโลยี

ลิฟท์ยี่ห้อไหนอัจฉริยะและนำเทรนด์ลิฟท์บ้านปี 2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลรัสเซียสั่งช่างภาพหญิงใช้แรงงาน 18 เดือน แต่งฟิกเกย์ อิงวงเกาหลี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนิง ปณิตา เตือนอุทาหรณ์ไรเดอร์แอปดังแต่งตัวดีเนียนเป็นเพื่อนเดินเข้าบ้าน ข่าวดารา

หนิง ปณิตา ผวาไรเดอร์แอปดัง เดินเข้าบ้าน-แอบถ่ายรูป สงสัย ความปลอดภัยอยู่ไหน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “อาคม ซิดนี่ย์” ผู้ต้องหา ม.112 จากไปอย่างสงบ ด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Cibes Air 2 ลิฟท์ระบบสกรูรุ่นใหม่ล่าสุด ที่ติดตั้งง่าย ไม่ต้องมีบ่อลิฟท์ ดีไซน์กลมกลืนกับสไตล์ของบ้าน เทคโนโลยี

ลิฟท์สกรูคืออะไร ทำไมถึงเป็นลิฟท์ที่ประหยัดพื้นที่ และมีความปลอดภัยสูง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย ชัชชุอร แยกทางสโมสร ฮิเมจิ ตำนานแบกทีมขึ้น D1 วอลเลย์บอล

ใจหาย ชัชชุอร แยกทางสโมสร ฮิเมจิ ตำนานแบกทีมขึ้น D1

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พลเมืองดีถูกนักท่องเที่ยวอินเดียรุมทำร้าย ฉุนโดนห้ามไม่ให้นั่งบนกระโปรงรถ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขมงคล วันพืชมงคล 2569 เลขเด็ดพระราชพิธีแรกนาขวัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;วาสนา&quot; แฉ &quot;หมิงเฉิน ซัน&quot; บอสใหญ่จีนเทา ใช้ไทยซุกคลังแสง รับสั่งตายในเขมร ข่าว

“วาสนา” แฉ “หมิงเฉิน ซัน” บอสใหญ่จีนเทา ใช้ไทยซุกคลังแสง รับสั่งตายในเขมร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 มิถุนายน 2569 หยุดราชการหรือไม่ หลังคนไทยลุ้นหยุดยาว เศรษฐกิจ

2 มิถุนายน 2569 หยุดราชการหรือไม่ หลังคนไทยลุ้นหยุดยาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แพรรี่ ไพรวัลย์ ประกาศเลิกปักตะกร้าใน TikTok หลังโดนหักค่าธรรมเนียมอ่วม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจสอบสวนกลางเร่งตรวจสอบเรื่องเล่าโน้ส อุดมปมหมอดูแก้กรรม ข่าว

จ่อสอบเรื่องเล่า โน้ส อุดม แฉ ‘อ.แก้กรรม’ ล้วงของลับลูกน้อง ประกอบข้อมูลคดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เซ็นตั้ง “สีหศักดิ์” เป็นประธาน ดับไฟใต้ “วันนอร์” นั่งเก้าอี้ที่ปรึกษา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 10:36 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 10:36 น.
62
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นักกินใจหาย! ร้านปิ้งย่างเจ้าดัง อิจิโร่ปิ้งย่าง ประกาศปิดกิจการ 31 พ.ค.นี้ หลังขาดทุนต่อเนื่อง 2 ปี

นักกินใจหาย! ร้านปิ้งย่างเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 31 พ.ค.นี้ หลังขาดทุนต่อเนื่อง 2 ปี

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569

นายกเทศมนตรีสหรัฐ สารภาพเป็นสายลับให้จีน ลงโฆษณาชวนเชื่อตามใบสั่ง

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
โฆษกตำรวจกัมพูชา แถลงโต้ &quot;หมิงเฉิน ซัน&quot; ปัดโยงหน่วย BHQ ซัดไทยไร้ข้อเท็จจริง

โฆษกตำรวจกัมพูชา แถลงโต้ “หมิงเฉิน ซัน” ปัดโยงหน่วย BHQ ซัดไทยไร้ข้อเท็จจริง

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569

“ศุภจี” ถกผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา ผลักดันข้อตกลงทางการค้าตอบแทน

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
Back to top button