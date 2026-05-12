ประวัติ น้องไปป์ ศุภเสกข์ ลูกชายนายกยิ่งลักษณ์ หล่อ ฉลาด การศึกษาดี
รู้จัก ประวัติ น้องไปป์ ศุภเสกข์ ลูกชายยิ่งลักษณ์ ชินวัตร คว้าทุนปริญญาเอกวิศวกรรมเครื่องกลระดับโลก เจาะลึกความสำเร็จหนุ่มวัย 23 ปีเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กไทย
รุ่นใหญ่หลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับ ไปป์ ศุภเสกข์ อมรฉัตร ลูกชายเพียงคนเดียวของ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปัจจุบันเติบโตเป็นชายหนุ่มวัย 23 ปี กำลังเป็นภาพไวรัล ตอนมารอรับลุงทักษิณ ชินวัตรออกจากเรือนจำ ด้วยลุคเป็นหนุ่มเต็มตัว ต่างจากภาพตอนเด็กๆ สมัยแม่เป็นนายก
น้องไปป์ ศุภเสกข์ เกิดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2546 ส่วนสูงประมาณ 190 เซนติเมตร ภาพที่ปรากฏต่อสาธารณชนเผยให้เห็นรูปร่างแข็งแรง กล้ามอกแน่น เส้นเลือดแขนชัดเจน เป็นคนเรียนเก่ง มารยาทดี ค่อนข้างพูดน้อย วางตัวสุภาพอยู่เสมอ
ช่วงวัยเด็ก น้องไปป์ เข้าศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ กรุงเทพ ความสามารถทางวิชาการฉายแววมาตั้งแต่สมัยมัธยม ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โลกที่ประเทศออสเตรเลีย คว้ารางวัลเหรียญเงินมาได้ถึงสองรางวัล ประกอบด้วยรางวัลความรู้ทางคณิตศาสตร์ระดับซีเนียร์ รางวัลความสามารถในการทำงานร่วมกันระดับซีเนียร์
หลังจากจบมัธยม น้องไปป์ เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ เข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโทแบบบูรณาการด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยอิมพีเรียลคอลเลจลอนดอน การเรียนที่นี่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ได้รับรางวัลสำคัญมากมาย เริ่มตั้งแต่รางวัลเหรียญ Bramwell ซึ่งมอบให้นักศึกษาที่ทำคะแนนได้เป็นอันดับต้นๆ ของชั้นปีสุดท้าย รางวัล Henry Ford II Scholar Award สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีที่สุดจากการสอบวัดผลระดับปริญญาตรี รางวัล National Power Prize in Mechanical Engineering รวมถึงรางวัลนักศึกษาดีเด่น Frederic Barne Waldron Best Student Award จากสถาบันวิศวกรรมเครื่องกล
ปัจจุบัน ไปป์ ศุภเสกข์ กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวิทยาลัยอิมพีเรียลคอลเลจลอนดอน ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนเป็นเวลา 4 ปีจากประธานมหาวิทยาลัย
ด้านความรัก ในวันวานเลนไทน์ที่ผ่านมา (14 ก.พ.) มีโมเมนต์สุดน่ารักออกมาให้แฟนคลับได้ยิ้มตาม หวานใจคนสวยของน้องไปป์ ได้โพสต์ภาพคู่ดินเนอร์สุดโรแมนติกผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เผยให้เห็นความหวานที่น้ำตาลยังต้องยอมแพ้ พร้อมแคปชั่นที่ยืนยันความรักอันมั่นคงว่า “Spending our fifth Valentine’s Day together” ฉลองวันวาเลนไทน์ปีที่ 5 ของเราด้วยกัน
