ข่าวการเมือง

“อ.ปวิน” ฟาด “ศุภจี” ถามนี่เก่งสุดในรัฐบาลแล้วหรอ หลังแจงปัญหาฝุ่นภาคเหนือ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 11:54 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 11:54 น.
80

อ.ปวิน ฟาดแรง ศุภจี ถามนี่เก่งสุดในรัฐบาลแล้วหรอ หลังแจงปัญหาฝุ่นภาคเหนือ บอกไม่ได้ไปเที่ยวภาคเหนือทุกวัน ลืมคนในพื้นที่

จากกรณีที่ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวช่วงหนึ่งว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นเรื่องที่น่ากังวลมาก เราต้องแก้ แต่อยากจะให้เขาใจว่าการท่องเที่ยว 365 วันไม่ได้หมายความว่าต้องไปจังหวัดเชียงใหม่ทุกวัน แต่เป็นการจัดสรรปฏิทินให้สอดคล้องกับฤดูกาลและจุดเด่นของแต่ละจังหวัด เช่น หน้าฝนไปจังหวัดหนึ่ง หน้าร้อนไปอีกจังหวัดหนึ่ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาประเทศไทยได้ตลอดทั้งปี ควบคู่ไปกับการเร่งแก้ไขปัญหาฝุ่นอย่างจริงจัง

ล่าสุด ศ.ดร.ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “ตื่นเช้ามาพบกับข่าวศุภจี อ่านข่าวจบแล้วก็ต้องส่ายหน้า สมกับคำว่า overrated (ถูกประเมินค่าสูงเกินจริง) จริงๆ ปัญหาของศุภจีในการแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวานมีสองประเด็น ประเด็นที่หนักที่สุดคือเรื่องการพูดถึงปัญหาฝุ่นในภาคเหนือ ไอ้ความพยายามที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดเงินไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่สนับสนุนได้ แต่ไม่ใช่เอาเรื่องท่องเที่ยวเพื่อไปกลบปัญหามลพิษ ที่เป็นปัญหาพอกันคือ นี่แม่งคือมุมมองจากกรุงเทพฯ อีมนุษย์กรุงเทพฯ ที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาล ฤดูไหนมีฝุ่นที่ภาคเหนือ ก็ไปเที่ยวภาคใต้สิคะ

ช่วงไหนมีมรสุมภาคใต้ ก็ขึ้นเหนือสิคะ ถ้าร้อนและแล้งในภาคอีสาน ก็ไปเที่ยวทะเลตะวันออก แต่ถ้าเกิดสงครามกัมพูชาฝั่งนั้น ก็ย้ายไปนั่งแพที่กาญจนบุรี โอ้ย นี่คือไม่มีขนมปังก็ไปกินเค้กสิคะ – นี่คือมุมมองของนักท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ที่ไม่แคร์ แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง คนอยู่ภาคเหนือก็ต้องอยู่ภาคเหนือ เค้าจะย้ายไปทำอะไรที่ภาคอื่น ทำไมถึงไม่มองปัญหาให้ครอบคลุมกว่านั้น ไม่ใช่มองแค่เรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะถ้ารัฐบาลมึงสามารถทำให้ฝุ่นพิษหายไปได้ มันยิ่งทำให้การท่องเที่ยวเป็นแบบ all year round and all regions ไม่ใช่หรอ นี่คือคนที่เก่งที่สุดแล้วของรัฐบาลอนุทินหรอ จะอ้วก

ประการที่สองคือเรื่องการขาดซึ่ง originality ที่พูดมาทั้งหมด เช่นเรื่องการใช้รถพุ่มพวงหรือรถธงฟ้าโมบายล์อะไรก็แล้วแต่ และยังต่อท้ายด้วยเรื่องการชูสินค้าเด่นประจำจังหวัด เอ๊ะ นี่มัน OTOP ไม่ใช่หรอ เอาละ เอานโยบายเก่าที่ประสบความสำเร็จมาวนใช้ใหม่อาจจะไม่ใช่ประเด็นใหญ่ แต่นโยบายเก่าเหล่านั้นเค้าทำมาแล้วเป็นประจำ ไม่ต้องตีกินค่ะ แล้วพอเอากลับมาใช้แล้วมันยังใช้ได้ไหม ได้พิจารณาแล้วหรือยังถึงการเปลี่ยนไปของบริบททางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ดิชั้นคิดว่าศุภจีไม่นึกถึงเรื่องนี้ สิ้นหวัง สิ่งที่ศุภจีทำได้ดีที่สุดเมื่อวานในรัฐสภาคือการพูดด้วยน้ำเสียงผู้ดีรัตนโกสินทร์ ที่เมื่อมองลงไปลึกกว่านั้น มีแต่ความว่างเปล่า”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

Back to top button