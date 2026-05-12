พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง เข้ารับทราบข้อหา ปมเงินวัดจ่ายโบนัสลูกศิษย์

เผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 10:49 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 10:49 น.
เจ้าอาวาสวัดนาป่าพงพร้อมทีมทนายเข้าพบตำรวจ ปปป. รับทราบข้อกล่าวหายักยอกทรัพย์และ ม.157 หลังตำรวจตรวจสอบปมนำเงินวัดจ่ายโบนัสลูกศิษย์หลักแสนบาทต่อคน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 08.30 น. พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยทีมทนายความ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองกำกับการ 2 กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กก.2 บก.ปปป.) เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงินวัด การเดินทางเข้าพบตำรวจครั้งนี้เป็นการติดต่อขอเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเข้าจับกุมตัวตามหมายจับแต่อย่างใด

พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นในความผิดฐานยักยอกทรัพย์ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (ความผิดตามมาตรา 157) ข้อกล่าวหานี้สืบเนื่องจากการที่ตำรวจตรวจสอบพบพยานหลักฐานว่า มีการนำเงินของวัดไปจ่ายเป็นโบนัสให้กับลูกศิษย์ในอัตราหลักแสนบาทต่อคน เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงปี 2555-2559 ซึ่งเจ้าหน้าที่ประเมินว่าการกระทำลักษณะนี้อาจเข้าข่ายการนำเงินวัดไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ขณะนี้พระอาจารย์คึกฤทธิ์ยังคงอยู่ระหว่างการสอบปากคำกับพนักงานสอบสวน

คดีนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการตรวจสอบการบริหารงานของวัดนาป่าพงในช่วงก่อนหน้า โดยเมื่อเดือนมีนาคม 2569 พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้กำหนดเวลาให้พระอาจารย์คึกฤทธิ์เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็นเงินโบนัสลูกศิษย์ภายใน 7 วัน จนนำมาสู่ขั้นตอนการรับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้

นอกจากประเด็นเรื่องโบนัสแล้ว ก่อนหน้านี้วัดนาป่าพงและทีมทนายความเคยออกมาชี้แจงกรณีข้อสงสัยเรื่องเงิน 12.2 ล้านบาท ในประเทศเยอรมนี โดยทนายความได้นำหลักฐานคำพิพากษาของศาลเยอรมนีมายืนยันว่า เงินจำนวนดังกล่าวไม่ได้ถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของพระอาจารย์คึกฤทธิ์ตามที่ถูกตั้งข้อสังเกต ซึ่งประเด็นเงินในเยอรมนีเป็นคนละส่วนและต้องแยกออกจากคดีการจ่ายเงินโบนัสให้ลูกศิษย์ในวันนี้

กระบวนการทางกฎหมายเพิ่งอยู่ในชั้นการรับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำเท่านั้น ศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาตัดสินว่ามีความผิด สิ่งที่สังคมและสื่อมวลชนต้องติดตามต่อไปคือคำให้การของพระอาจารย์คึกฤทธิ์และทีมทนายความ ว่าจะชี้แจงที่มาของเงินและอำนาจในการอนุมัติจ่ายโบนัสอย่างไร รวมถึงต้องรอตรวจสอบยอดเงินรวมและจำนวนผู้รับเงินที่แน่ชัดจากสำนวนการสอบสวน ตลอดจนท่าทีของตำรวจหลังเสร็จสิ้นการสอบปากคำว่าจะมีการนัดหมายเพิ่มเติมหรือส่งสำนวนต่ออัยการในขั้นตอนใดต่อไป

อ้างอิงข้อมูลจาก : ข่าวสด, เดลินิวส์, Thai PBS, www.thairath.co.th

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

