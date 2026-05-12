พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง เข้ารับทราบข้อหา ปมเงินวัดจ่ายโบนัสลูกศิษย์
เจ้าอาวาสวัดนาป่าพงพร้อมทีมทนายเข้าพบตำรวจ ปปป. รับทราบข้อกล่าวหายักยอกทรัพย์และ ม.157 หลังตำรวจตรวจสอบปมนำเงินวัดจ่ายโบนัสลูกศิษย์หลักแสนบาทต่อคน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 08.30 น. พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยทีมทนายความ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองกำกับการ 2 กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กก.2 บก.ปปป.) เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงินวัด การเดินทางเข้าพบตำรวจครั้งนี้เป็นการติดต่อขอเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยตัวเอง ไม่ใช่การเข้าจับกุมตัวตามหมายจับแต่อย่างใด
พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นในความผิดฐานยักยอกทรัพย์ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (ความผิดตามมาตรา 157) ข้อกล่าวหานี้สืบเนื่องจากการที่ตำรวจตรวจสอบพบพยานหลักฐานว่า มีการนำเงินของวัดไปจ่ายเป็นโบนัสให้กับลูกศิษย์ในอัตราหลักแสนบาทต่อคน เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงปี 2555-2559 ซึ่งเจ้าหน้าที่ประเมินว่าการกระทำลักษณะนี้อาจเข้าข่ายการนำเงินวัดไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ขณะนี้พระอาจารย์คึกฤทธิ์ยังคงอยู่ระหว่างการสอบปากคำกับพนักงานสอบสวน
คดีนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการตรวจสอบการบริหารงานของวัดนาป่าพงในช่วงก่อนหน้า โดยเมื่อเดือนมีนาคม 2569 พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้กำหนดเวลาให้พระอาจารย์คึกฤทธิ์เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็นเงินโบนัสลูกศิษย์ภายใน 7 วัน จนนำมาสู่ขั้นตอนการรับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้
นอกจากประเด็นเรื่องโบนัสแล้ว ก่อนหน้านี้วัดนาป่าพงและทีมทนายความเคยออกมาชี้แจงกรณีข้อสงสัยเรื่องเงิน 12.2 ล้านบาท ในประเทศเยอรมนี โดยทนายความได้นำหลักฐานคำพิพากษาของศาลเยอรมนีมายืนยันว่า เงินจำนวนดังกล่าวไม่ได้ถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของพระอาจารย์คึกฤทธิ์ตามที่ถูกตั้งข้อสังเกต ซึ่งประเด็นเงินในเยอรมนีเป็นคนละส่วนและต้องแยกออกจากคดีการจ่ายเงินโบนัสให้ลูกศิษย์ในวันนี้
กระบวนการทางกฎหมายเพิ่งอยู่ในชั้นการรับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำเท่านั้น ศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาตัดสินว่ามีความผิด สิ่งที่สังคมและสื่อมวลชนต้องติดตามต่อไปคือคำให้การของพระอาจารย์คึกฤทธิ์และทีมทนายความ ว่าจะชี้แจงที่มาของเงินและอำนาจในการอนุมัติจ่ายโบนัสอย่างไร รวมถึงต้องรอตรวจสอบยอดเงินรวมและจำนวนผู้รับเงินที่แน่ชัดจากสำนวนการสอบสวน ตลอดจนท่าทีของตำรวจหลังเสร็จสิ้นการสอบปากคำว่าจะมีการนัดหมายเพิ่มเติมหรือส่งสำนวนต่ออัยการในขั้นตอนใดต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! “สีกายุ” ยื่นหลักฐานถึง บิ๊กเต่า ปมเงินวัดพระคึกฤทธิ์ ถูกนำไปลงทุน ตปท.
- สรุปดราม่า พุทธวจน วัดนาป่าพง สายพระคึกฤทธิ์ ปมขัดแย้ง ปาฏิโมกข์ 150 ข้อ
- ทนายฟ้าใส ชี้ปม “พระคึกฤทธิ์” โอนเงินซ้ำๆ ไปเยอรมนี เข้าข่ายบทสันนิษฐาน “ฟอกเงิน”
อ้างอิงข้อมูลจาก : ข่าวสด, เดลินิวส์, Thai PBS, www.thairath.co.th
ติดตาม The Thaiger บน Google News: