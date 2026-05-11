หนุ่มเวียดนาม วัย 23 อ้างติด HIV หลังเที่ยวสงกรานต์ไทย ปล่อยตัวมีเซ็กซ์ไม่ป้องกัน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 17:51 น.
หนุ่มเวียดนามวัย 23 เครียดจัด ปล่อยตัวมีเซ็กซ์ไม่ป้องกัน ช่วงเที่ยวสงกรานต์ไทย สุดท้ายผลตรวจช็อก เจอทั้ง HIV ซิฟิลิส หูดหงอนไก่

ชายหนุ่มวัย 23 ปีชาวเวียดนาม เข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจเชื้อ HIV ในนครโฮจิมินห์ เพื่อขอคำปรึกษาหลังพบอาการผิดปกติบริเวณอวัยวะเพศ หลังกลับจากทริปท่องเที่ยวเทศกาลเล่นน้ำสงกรานต์ในประเทศไทย

ชายหนุ่มเปิดเผยว่า ตนมีความกังวลว่าอาจเสี่ยงติดเชื้อ HIV ทำให้ต้องอยู่ในภาวะซึมเศร้าและเริ่มปล่อยปละละเลยการดูแลตัวเอง ระหว่างการเดินทางมาท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทย ชายหนุ่มตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายคนโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยป้องกัน เนื่องจากเขามีความเชื่อผิด ๆ ว่าตนคงติดเชื้อ HIV ไปแล้ว

หลังจากเดินทางกลับประเทศเวียดนามได้ระยะหนึ่ง ชายหนุ่มเริ่มสังเกตเห็นบาดแผลลักษณะผิดปกติปรากฏขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ เขาจึงตัดสินใจเข้าพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำปรึกษาและเข้ารับการตรวจ

หลังจากนั้น ผลตรวจของชายดังกล่าวปรากฏว่าเป็นบวกทั้งเชื้อ HIV และโรคซิฟิลิส นอกจากนี้ บาดแผลบริเวณอวัยวะเพศยังมีลักษณะต้องสงสัยว่าจะเป็นโรคหูดหงอนไก่ร่วมด้วย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจเชื้อ HIV จึงได้แนะนำให้ชายหนุ่มเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลเฉพาะทางเพื่อให้แพทย์ประเมินอาการและวางแผนการรักษาตามขั้นตอน ชายหนุ่มต้องรับประทานยาอย่างเคร่งครัดและแจ้งให้คู่นอนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ เพื่อให้คู่นอนเหล่านั้นมาตรวจหาเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

นายแพทย์เจือง หืว คัญ รองประธานสมาคมโรคติดเชื้อนครโฮจิมินห์ และอดีตหัวหน้าแผนกโรคติดเชื้อ-ระบบประสาท โรงพยาบาลเด็ก 1 นครโฮจิมินห์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อ HIV มีแนวโน้มอายุน้อยลงอย่างต่อเนื่อง นายแพทย์เจือง หืว คัญ เคยพบผู้ป่วยอายุน้อยที่สุดเพียง 12-13 ปี ซึ่งติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันโดยไม่ป้องกัน

ที่มา: SOHA

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

