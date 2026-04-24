กองทัพอากาศ เร่งสอบสาเหตุ เครื่องบิน T-50 ไถลออกนอกรันเวย์
กองทัพอากาศ เร่งสอบสาเหตุ เครื่องบิน T-50 ไถลออกนอกรันเวย์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
กองทัพอากาศ ได้เผยแพร่เอกสารชี้แจงหลังจากที่ อากาศยานแบบ T-50 ไถลออกนอกทางวิ่ง ณ กองบิน 1 โดยระบุว่า กองทัพอากาศขอชี้แจงกรณีอากาศยานแบบ T-50 ของกองทัพอากาศ เกิดเหตุไถลออกนอกทางวิ่งภายในพื้นที่กองบิน 1 ระหว่างปฏิบัติการบินฝึก เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2569 เวลา 10.45 น. นั้น
โดยทางกองทัพอากาศระบุว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าว นักบินมีความปลอดภัย และสามารถออกจากอากาศยานได้โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ สำหรับอากาศยาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเหมาะสมต่อไป
ภายหลังเกิดเหตุ กองบิน 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการตามขั้นตอนด้านนิรภัยการบินอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งตรวจสอบและควบคุมพื้นที่โดยรอบ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม ในเบื้องต้น ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจการบิน ณ กองบิน 1
กองทัพอากาศโดยคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุด้านนิรภัยการบินกองทัพอากาศ อยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์หาสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียด ทั้งในด้านเทคนิค สภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านการปฏิบัติการบิน เพื่อนำไปสู่การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันในอนาคต
กองทัพอากาศขอยืนยันว่า ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน และจะดำเนินการทุกประการเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: