กองทัพอากาศ เร่งสอบสาเหตุ เครื่องบิน T-50 ไถลออกนอกรันเวย์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 24 เม.ย. 2569 13:21 น.| อัปเดต: 24 เม.ย. 2569 13:21 น.
กองทัพอากาศ เร่งสอบสาเหตุ เครื่องบิน T-50 ไถลออกนอกรันเวย์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

กองทัพอากาศ ได้เผยแพร่เอกสารชี้แจงหลังจากที่ อากาศยานแบบ T-50 ไถลออกนอกทางวิ่ง ณ กองบิน 1 โดยระบุว่า กองทัพอากาศขอชี้แจงกรณีอากาศยานแบบ T-50 ของกองทัพอากาศ เกิดเหตุไถลออกนอกทางวิ่งภายในพื้นที่กองบิน 1 ระหว่างปฏิบัติการบินฝึก เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2569 เวลา 10.45 น. นั้น

โดยทางกองทัพอากาศระบุว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าว นักบินมีความปลอดภัย และสามารถออกจากอากาศยานได้โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ สำหรับอากาศยาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเหมาะสมต่อไป

ภายหลังเกิดเหตุ กองบิน 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าดำเนินการตามขั้นตอนด้านนิรภัยการบินอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งตรวจสอบและควบคุมพื้นที่โดยรอบ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม ในเบื้องต้น ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจการบิน ณ กองบิน 1

กองทัพอากาศโดยคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุด้านนิรภัยการบินกองทัพอากาศ อยู่ในขั้นตอนการวิเคราะห์หาสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียด ทั้งในด้านเทคนิค สภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านการปฏิบัติการบิน เพื่อนำไปสู่การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันในอนาคต

กองทัพอากาศขอยืนยันว่า ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน และจะดำเนินการทุกประการเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

