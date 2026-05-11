สาวใจสลาย แอบอ่าน แฟนแชต ChatGPT เก็บของหนีกลางดึกทันที

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 12:12 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 10:18 น.
หญิงสาวใจสลาย แอบอ่านประวัติแชต ChatGPT แฟนหนุ่ม เจอข้อความระบายความในใจเรื่องความรัก 3 ปีครึ่ง ตัดสินใจเก็บของหนีกลางดึกทันที

เรื่องราวความรักในยุคดิจิทัลกำลังเป็นไวรัลถูกพูดถึงอย่างมาก เมื่อแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามามีบทบาทในชีวิตคู่จนทำให้เกิดคำถามถึงขอบเขตของคำว่า “นอกใจ” ทางอารมณ์

ลินด์ซีย์ ฮอลล์ (Lindsey Hall) หญิงสาวเจ้าของเรื่องราว นำประสบการณ์การเลิกรากับแฟนหนุ่มมาแบ่งปันหลังจากเธอค้นพบความลับบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

เหตุโป๊ะแตกมาจากโทรศัพท์มือถือของฮอลล์แบตเตอรี่หมด จึงขอยืมโน้ตบุ๊กของแฟนหนุ่มเพื่อใช้ตอบข้อความ แต่สาวบังเอิญสังเกตเห็นหน้าต่างของ ChatGPT เปิดค้างอยู่ หัวข้อการสนทนาที่เขียนว่า “Relationship Issues and Uncertainty” หรือ “ปัญหาความสัมพันธ์และความไม่แน่ใจ”

ฮอลล์ยอมรับว่าการเปิดอ่านข้อความส่วนตัวของคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำ แต่ความสงสัยทำให้เธอหยุดตัวเองไม่ได้ ในหน้าแชต แฟนหนุ่มปรึกษา AI ว่า “คบกันมา 3 ปีครึ่งแล้ว ผมควรจะรักเธอหรือยัง” สร้างความตกตะลึงให้เธออย่างมาก

บทสนทนายังดำเนินต่อไป แฟนหนุ่มระบายความกังวลเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของฮอลล์ ประวัติการป่วยด้านการกิน งานเขียนออนไลน์ ไปจนถึงแมวสามตัวที่เธอเลี้ยงไว้ เขายังกล่าวถึงเรื่องแรงดึงดูดระหว่างกันที่ลดลง แต่ประโยคที่สร้างบาดแผลในใจให้เธอมากที่สุดคือคำพูดที่ว่า “ผมไม่ได้ภูมิใจในตัวเธอ”

ฮอลล์เล่าว่าตัวเองช็อกจนประมวลผลไม่ทัน ต้องอ่านข้อความเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะไม่อยากเชื่อสายตาตัวเอง หลังจากรวบรวมสติได้ หญิงสาวตัดสินใจเก็บข้าวของแล้วเดินออกจากบ้านทันทีในขณะที่แฟนหนุ่มยังคงนอนหลับอยู่

เมื่อแฟนหนุ่มตื่นขึ้นมาพบว่าเธอจากไป เขารู้สึกละอายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น แม้ภายหลังทั้งคู่จะพยายามพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจ แต่รอยร้าวในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ลึกเกินกว่าจะเยียวยาได้ ฮอลล์ทิ้งท้ายเป็นข้อคิดเตือนใจสำหรับคู่รักว่า หากสงสัยว่าคนรักกำลังใช้ AI เข้ามาจัดการความรู้สึก ควรหันหน้าเปิดใจคุยกันอย่างตรงไปตรงมา

ผู้สมัคร สส.นราธิวาส แฉพฤติกรรมเสื่อม สาวสองหมิ่นอัลกุรอาน สวมฮิญาบขายตัว

พระเอกดัง ยืนเถียงเดือดกลางถนน หลังโดนด่า ขี่จักรยานฝ่าไฟแดง

โซเชียลแชร์ภาพ! คุณตา "ทราย สก๊อต" ผู้ยกมรดกให้หลานชาย ถอดแบบได้เป๊ะสุดๆ

สาวใจสลาย แอบอ่าน แฟนแชต ChatGPT เก็บของหนีกลางดึกทันที

คลิปสยอง เครื่องบินชนคนกลางรันเวย์ ขยี้ร่างจนเครื่องยนต์ไฟลุก

สาเหตุสลด ยูทูบเบอร์วัย 28 ดับคาเตียง โหมงานหนัก ไม่ทันได้ใช้เงิน จากไปอายุน้อย

สาวสองเตรียมแจ้งความ เช็กบิลคนรุมทำร้าย ทั้งที่ขอโทษ ยอมโกนหัว-ตบหน้าตัวเอง

กต. โต้สื่อเขมร แค่รับทราบเจตจำนง ใช้ UNCLOS ปมพื้นที่ทับซ้อน ยันไม่ได้เห็นชอบ

อุ๊งอิ๊งค์ ต้อนรับ 'ทักษิณ' กลับบ้าน โพสต์ซึ้ง พ่อไม่เคยทำให้ลูกลำบากใจ

แม่น้องเฌนน์ โต้ดราม่ากรรมการ AF ติงพูดอังกฤษดูโชว์ออฟ ลั่น อย่าตัดสินคลิปไม่กี่นาที

หมอยง คลายกังวล ไวรัสฮันตา มีในไทยนาน 40 ปีแล้ว ไม่ดุร้ายแบบอเมริกาใต้

เปิดกฎเหล็ก 11 ข้อ กรมคุมประพฤติ สวมกำไล EM "ทักษิณ" หลังได้สิทธิพักโทษ

มุสลิมเปิดใจ เหตุรับไม่ได้ กะเทยหมิ่นคัมภีร์ จนต้องบุกประท้วง ให้โกนหัว

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ผู้สมัคร สส.นราธิวาส แฉพฤติกรรมเสื่อม มุสลิม LGBT หมิ่นอัลกุรอาน สวมฮิญาบขายตัว

ผู้สมัคร สส.นราธิวาส แฉพฤติกรรมเสื่อม สาวสองหมิ่นอัลกุรอาน สวมฮิญาบขายตัว

พระเอกดัง ยืนเถียงเดือดกลางถนน หลังโดนด่า ขี่จักรยานฝ่าไฟแดง

พระเอกดัง ยืนเถียงเดือดกลางถนน หลังโดนด่า ขี่จักรยานฝ่าไฟแดง

