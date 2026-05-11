สาวใจสลาย แอบอ่าน แฟนแชต ChatGPT เก็บของหนีกลางดึกทันที
หญิงสาวใจสลาย แอบอ่านประวัติแชต ChatGPT แฟนหนุ่ม เจอข้อความระบายความในใจเรื่องความรัก 3 ปีครึ่ง ตัดสินใจเก็บของหนีกลางดึกทันที
เรื่องราวความรักในยุคดิจิทัลกำลังเป็นไวรัลถูกพูดถึงอย่างมาก เมื่อแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามามีบทบาทในชีวิตคู่จนทำให้เกิดคำถามถึงขอบเขตของคำว่า “นอกใจ” ทางอารมณ์
ลินด์ซีย์ ฮอลล์ (Lindsey Hall) หญิงสาวเจ้าของเรื่องราว นำประสบการณ์การเลิกรากับแฟนหนุ่มมาแบ่งปันหลังจากเธอค้นพบความลับบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
เหตุโป๊ะแตกมาจากโทรศัพท์มือถือของฮอลล์แบตเตอรี่หมด จึงขอยืมโน้ตบุ๊กของแฟนหนุ่มเพื่อใช้ตอบข้อความ แต่สาวบังเอิญสังเกตเห็นหน้าต่างของ ChatGPT เปิดค้างอยู่ หัวข้อการสนทนาที่เขียนว่า “Relationship Issues and Uncertainty” หรือ “ปัญหาความสัมพันธ์และความไม่แน่ใจ”
ฮอลล์ยอมรับว่าการเปิดอ่านข้อความส่วนตัวของคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำ แต่ความสงสัยทำให้เธอหยุดตัวเองไม่ได้ ในหน้าแชต แฟนหนุ่มปรึกษา AI ว่า “คบกันมา 3 ปีครึ่งแล้ว ผมควรจะรักเธอหรือยัง” สร้างความตกตะลึงให้เธออย่างมาก
บทสนทนายังดำเนินต่อไป แฟนหนุ่มระบายความกังวลเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของฮอลล์ ประวัติการป่วยด้านการกิน งานเขียนออนไลน์ ไปจนถึงแมวสามตัวที่เธอเลี้ยงไว้ เขายังกล่าวถึงเรื่องแรงดึงดูดระหว่างกันที่ลดลง แต่ประโยคที่สร้างบาดแผลในใจให้เธอมากที่สุดคือคำพูดที่ว่า “ผมไม่ได้ภูมิใจในตัวเธอ”
ฮอลล์เล่าว่าตัวเองช็อกจนประมวลผลไม่ทัน ต้องอ่านข้อความเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะไม่อยากเชื่อสายตาตัวเอง หลังจากรวบรวมสติได้ หญิงสาวตัดสินใจเก็บข้าวของแล้วเดินออกจากบ้านทันทีในขณะที่แฟนหนุ่มยังคงนอนหลับอยู่
เมื่อแฟนหนุ่มตื่นขึ้นมาพบว่าเธอจากไป เขารู้สึกละอายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น แม้ภายหลังทั้งคู่จะพยายามพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจ แต่รอยร้าวในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ลึกเกินกว่าจะเยียวยาได้ ฮอลล์ทิ้งท้ายเป็นข้อคิดเตือนใจสำหรับคู่รักว่า หากสงสัยว่าคนรักกำลังใช้ AI เข้ามาจัดการความรู้สึก ควรหันหน้าเปิดใจคุยกันอย่างตรงไปตรงมา
