โซเชียลแชร์ภาพ! คุณตา “ทราย สก๊อต” ผู้ยกมรดกให้หลานชาย ถอดแบบได้เป๊ะสุดๆ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 11 พ.ค. 2569 12:45 น.| อัปเดต: 11 พ.ค. 2569 11:26 น.
เปิดภาพคุณตา “ทราย สก๊อต” หล่อเป๊ะหน้าเหมือนหลานชาย พร้อมส่องมรดกมหาศาลพันล้าน ที่คุณตายกให้

จากดราม่าร้อนที่กำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลขณะนี้ หลัง ทราย สก๊อต อัดคลิปเล่าเรื่องราวสุดขมขื่นในชีวิต เปิดเผยว่าเคยถูกพี่ชายล่วงละเมิดทางเพศในช่วงวัยรุ่นหลายครั้ง และแม้คนในครอบครัวจะรับรู้เรื่องราวทั้งหมด แต่กลับไม่มีผู้ใหญ่คนใดยื่นมือเข้าช่วยเหลือ ยิ่งไปกว่านั้น ทราย สก๊อต ยังถูกแม่ฟ้องร้องเพื่อเอาทรัพย์สินที่คุณตายกให้อีกด้วย

ในคลิปดังกล่าว ทราย สก๊อต เผยด้วยน้ำเสียงเจ็บปวดว่า “ผมจะอายุ 30 แล้วปีนี้ ไม่เคยมีความยุติธรรมในเรื่องนี้เลย ไม่ว่าจะขอความช่วยเหลือจากญาติ ๆ คนไหนหรือผู้ใหญ่คนไหนในตระกูล” สะท้อนให้เห็นถึงความเจ็บปวดที่สะสมมายาวนานกว่าสิบปีโดยไม่ได้รับความยุติธรรม

ขณะที่กระแสในโลกออนไลน์ยังมีการแชร์ภาพเก่าของ ทราย สก๊อต กันอย่างแพร่หลาย โดยหลายคนสังเกตเห็นว่ามีใบหน้าคล้ายกับคุณตาในวัยหนุ่มมากเป็นพิเศษ จนหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถอดแบบกันมาเป๊ะแทบทุกมุม ภาพดังกล่าวได้รับความสนใจและถูกแชร์ต่อกันอย่างกว้างขวาง

สำหรับมรดกที่ ทราย สก๊อต ได้รับจากคุณตาซึ่งเป็นที่มาของข้อพิพาทในครอบครัวนั้น คือบ้านพักตากอากาศติดทะเลที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งถูกประเมินมูลค่าสูงถึงประมาณ 1,000 ล้านบาท ทำให้กลายเป็นทรัพย์สินที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจ

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

