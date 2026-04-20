ทหารนอกใจครูสาวท้อง 8 เดือน ป่วยเติมเลือด-ตกงาน คั่วกิ๊กใหม่วัย 19 แฟนรุ่นน้องในค่าย
หัวใจสลาย ครูสาวท้อง 8 เดือน ชูทะเบียนสมรสทวงคืนศักดิ์ศรี แฉผัวทหารสันดานดิบ เมมเบอร์เมียน้อยวัย 19 ว่า “เมียตัวจริง” ช้ำใจสุดอยู่ด้วยกันมา 7 ปี ตั้งแต่ผู้ชายยังไม่มีอะไร แถมกิ๊กใหม่ยังเป็นแฟนรุ่นน้องทหารในค่าย
ในวันที่ผู้หญิงคนหนึ่งควรจะมีความสุขที่สุดกับการเฝ้ารอ “เจ้าตัวน้อย” ลืมตาดูโลก แต่สำหรับ “ครูแอน” ครูสาวโรงเรียนเอกชนใน จ.อุดรธานี โลกทั้งใบของเธอกลับพังครืนลงมาต่อหน้า เมื่อความรัก 7 ปี และทะเบียนสมรสในมือ กลายเป็นเพียงเศษกระดาษไร้ค่าสำหรับสามีที่เป็นถึงพลทหารอาสา (พล.อส.) อายุ 30 ปี
อ้างอิงข้อมูลจากข่าวสดซึ่งลงเปิดเผยเนื้อหาสุดจุกอกคนเป็นภรรยา เมื่อวันที่ 20 เม.ย.69 โดย “ครูแอน” ย้อนเล่าถึงอดีตที่ขมขื่น เธอประคับประคองสามีคนนี้มาตั้งแต่อีกฝ่ายเป็นครูเอกชนด้วยกันยังไม่มีอะไร
กระทั่งมาสอบติดทหารได้ก็เพราะเธอผลักดัน อีกทั้งพ่อกับแม่รักลูกเขยคนนี้มาก แต่สุดท้าย “ความกตัญญู” กลับถูกตอบแทนด้วย “การสวมเขา”
ความจริงที่น่าสะอิดสะเอียนคือ “เมียน้อยวัย 19 ปี” คนนี้ ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นแฟนสาวของรุ่นน้องในค่ายทหารเดียวกัน ทั้งคู่แอบไปสปาร์กกันตอนที่ฝ่ายหญิงไปเยี่ยมแฟนตัวเองในค่าย กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ไร้ศีลธรรม เหยียบย่ำทั้งหัวอกเมียหลวงที่กำลังท้องแก่ และทำลายน้ำใจรุ่นน้องร่วมอาชีพอย่างหน้าไม่อาย
สิ่งที่ทำให้ครูแอนถึงกับจุกจนพูดไม่ออก คือการไปเจอโทรศัพท์สามีเมมชื่อเบอร์เมียน้อยว่า “เมียตัวจริงครับ” คำถามคือ แล้วผู้หญิงที่อุ้มท้องลูกเขาอยู่ 8 เดือน และมีทะเบียนสมรสยืนยันสิทธิ์ คือใคร? เท่านั้นยังไม่พอ ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ฝ่ายชายยังควงเมียน้อยไปกราบพ่อแม่ฝ่ายหญิงถึงบ้าน จนพ่อตาทางโน้นโพสต์อวยพรลูกเขยใหม่กันอย่างออกหน้าออกตา เมินเฉยต่อศีลธรรมและความถูกต้อง
เคราะห์ซ้ำกรรมซัด ครูแอนต้องกลายเป็นคนตกงานในวันที่ท้องแก่ เพราะอาการป่วยโรคเลือดจางทำให้โรงเรียนเลิกจ้าง ในขณะที่เธอต้องแบกท้องไปเติมเลือดที่โรงพยาบาล สามีกลับไปกกอยู่กับเด็กสาววัย 19 ทิ้งให้เมียเผชิญชะตากรรมเพียงลำพัง
นี่คือคำประกาศกร้าวสุดท้ายของครูแอน เธอไม่ต้องการคำขอโทษ ไม่ต้องการให้กลับมา แต่ความต้องการเดียวคือ “ต้องหย่า” และต้องการให้ต้นสังกัดดำเนินการวินัยร้ายแรง “ไล่ออกจากราชการ” เพื่อให้เขากลับไปสู่จุดเริ่มต้นที่ไม่มีอะไรเลยเหมือนวันแรกที่เจอเธอ
ทั้งนี้ พลทหาร อดีตแฟนหนุ่มของหญิงสาววัย 19 ปี ยังได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันว่า ตนเสียใจมากที่แฟนสาวไปคบกับรุ่นพี่ที่อยู่ค่ายเดียวกัน เขารู้จักกันเพราะแฟนสาวไปเยี่ยมตนในค่าย แต่ปรากฏว่า แฟนสาวดันไปคบกับรุ่นพี่ซึ่งเป็นสามีของครูแอน ตนยั้งเขาไม่อยู่ ทั้ง ๆ ที่มีแพลนจะหมั้นและแต่งงานในเร็ววันนี้ เมื่อเขาจะไปก็ปล่อยไป ตนไม่เอาคืนแล้ว.
