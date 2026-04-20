ข่าว

ทหารนอกใจครูสาวท้อง 8 เดือน ป่วยเติมเลือด-ตกงาน คั่วกิ๊กใหม่วัย 19 แฟนรุ่นน้องในค่าย

เผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 17:49 น.| อัปเดต: 20 เม.ย. 2569 17:50 น.
57
ครูสาวท้องแก่ สามีพลทหารอาสา
แฟ้มภาพ

หัวใจสลาย ครูสาวท้อง 8 เดือน ชูทะเบียนสมรสทวงคืนศักดิ์ศรี แฉผัวทหารสันดานดิบ เมมเบอร์เมียน้อยวัย 19 ว่า “เมียตัวจริง” ช้ำใจสุดอยู่ด้วยกันมา 7 ปี ตั้งแต่ผู้ชายยังไม่มีอะไร แถมกิ๊กใหม่ยังเป็นแฟนรุ่นน้องทหารในค่าย

ในวันที่ผู้หญิงคนหนึ่งควรจะมีความสุขที่สุดกับการเฝ้ารอ “เจ้าตัวน้อย” ลืมตาดูโลก แต่สำหรับ “ครูแอน” ครูสาวโรงเรียนเอกชนใน จ.อุดรธานี โลกทั้งใบของเธอกลับพังครืนลงมาต่อหน้า เมื่อความรัก 7 ปี และทะเบียนสมรสในมือ กลายเป็นเพียงเศษกระดาษไร้ค่าสำหรับสามีที่เป็นถึงพลทหารอาสา (พล.อส.) อายุ 30 ปี

อ้างอิงข้อมูลจากข่าวสดซึ่งลงเปิดเผยเนื้อหาสุดจุกอกคนเป็นภรรยา เมื่อวันที่ 20 เม.ย.69 โดย “ครูแอน” ย้อนเล่าถึงอดีตที่ขมขื่น เธอประคับประคองสามีคนนี้มาตั้งแต่อีกฝ่ายเป็นครูเอกชนด้วยกันยังไม่มีอะไร

กระทั่งมาสอบติดทหารได้ก็เพราะเธอผลักดัน อีกทั้งพ่อกับแม่รักลูกเขยคนนี้มาก แต่สุดท้าย “ความกตัญญู” กลับถูกตอบแทนด้วย “การสวมเขา”

ความจริงที่น่าสะอิดสะเอียนคือ “เมียน้อยวัย 19 ปี” คนนี้ ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นแฟนสาวของรุ่นน้องในค่ายทหารเดียวกัน ทั้งคู่แอบไปสปาร์กกันตอนที่ฝ่ายหญิงไปเยี่ยมแฟนตัวเองในค่าย กลายเป็นความสัมพันธ์ที่ไร้ศีลธรรม เหยียบย่ำทั้งหัวอกเมียหลวงที่กำลังท้องแก่ และทำลายน้ำใจรุ่นน้องร่วมอาชีพอย่างหน้าไม่อาย

ครูแอน ครูสาวท้องแก่ ถูกสามีพลทหารอาสานอกใจ
แฟ้มภาพ

สิ่งที่ทำให้ครูแอนถึงกับจุกจนพูดไม่ออก คือการไปเจอโทรศัพท์สามีเมมชื่อเบอร์เมียน้อยว่า “เมียตัวจริงครับ” คำถามคือ แล้วผู้หญิงที่อุ้มท้องลูกเขาอยู่ 8 เดือน และมีทะเบียนสมรสยืนยันสิทธิ์ คือใคร? เท่านั้นยังไม่พอ ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ฝ่ายชายยังควงเมียน้อยไปกราบพ่อแม่ฝ่ายหญิงถึงบ้าน จนพ่อตาทางโน้นโพสต์อวยพรลูกเขยใหม่กันอย่างออกหน้าออกตา เมินเฉยต่อศีลธรรมและความถูกต้อง

เคราะห์ซ้ำกรรมซัด ครูแอนต้องกลายเป็นคนตกงานในวันที่ท้องแก่ เพราะอาการป่วยโรคเลือดจางทำให้โรงเรียนเลิกจ้าง ในขณะที่เธอต้องแบกท้องไปเติมเลือดที่โรงพยาบาล สามีกลับไปกกอยู่กับเด็กสาววัย 19 ทิ้งให้เมียเผชิญชะตากรรมเพียงลำพัง

นี่คือคำประกาศกร้าวสุดท้ายของครูแอน เธอไม่ต้องการคำขอโทษ ไม่ต้องการให้กลับมา แต่ความต้องการเดียวคือ “ต้องหย่า” และต้องการให้ต้นสังกัดดำเนินการวินัยร้ายแรง “ไล่ออกจากราชการ” เพื่อให้เขากลับไปสู่จุดเริ่มต้นที่ไม่มีอะไรเลยเหมือนวันแรกที่เจอเธอ

ทั้งนี้ พลทหาร อดีตแฟนหนุ่มของหญิงสาววัย 19 ปี ยังได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันว่า ตนเสียใจมากที่แฟนสาวไปคบกับรุ่นพี่ที่อยู่ค่ายเดียวกัน เขารู้จักกันเพราะแฟนสาวไปเยี่ยมตนในค่าย แต่ปรากฏว่า แฟนสาวดันไปคบกับรุ่นพี่ซึ่งเป็นสามีของครูแอน ตนยั้งเขาไม่อยู่ ทั้ง ๆ ที่มีแพลนจะหมั้นและแต่งงานในเร็ววันนี้ เมื่อเขาจะไปก็ปล่อยไป ตนไม่เอาคืนแล้ว.

พลทหารอาสา กิ๊กสาวัย 19
แฟ้มภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ใจหาย นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติ ค่าตัวลดหวบ จาก 775 เหลือ 180 ล้าน วอลเลย์บอล

ใจหาย นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติ ค่าตัวลดหวบ จาก 775 เหลือ 180 ล้าน

58 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

เจนนี่ รัชนก ช็อก ถูกฟ้อง 70 ล้าน จากงานจ้างค่าตัว 5 หมื่น ไม่ใช่คอนเทนต์เรียกกระแส

22 นาที ที่แล้ว
Line News

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 2 พ.ค. 69 ชุดใหญ่มาครบทุกตัว จดด่วนก่อนเกลี้ยงแผง

39 นาที ที่แล้ว
เตือนภัย ยาเสียสาว GHB กดประสาทรุนแรง หมดสติความจำเสื่อม ข่าว

เตือนภัย ยาเสียสาว GHB กดประสาทรุนแรง หมดสติความจำเสื่อม

45 นาที ที่แล้ว
ครูสาวท้องแก่ สามีพลทหารอาสา ข่าว

ทหารนอกใจครูสาวท้อง 8 เดือน ป่วยเติมเลือด-ตกงาน คั่วกิ๊กใหม่วัย 19 แฟนรุ่นน้องในค่าย

49 นาที ที่แล้ว
อาการล่าสุดกษัตริย์กัมพูชาหลังผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! อาการล่าสุด กษัตริย์กัมพูชา หลังผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดคลิปล่าตัว “หนุ่มใหญ่ทรงลุง” ทำตัวกร่าง ตบวัยนรุ่นหน้าห้องน้ำช่วงสงกรานต์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฉก.นย.จันทบุรี ฮึ่ม! ประท้วงกัมพูชา แอบรุกล้ำปลดธงชาติไทย ซัดลักไก่ช่วงน้ำลด ข่าว

ฉก.นย.จันทบุรี ฮึ่ม! ประท้วงกัมพูชา แอบรุกล้ำปลดธงชาติไทย ซัดลักไก่ช่วงน้ำลด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภรรยาเผยสาเหตุการเสียชีวิตของ แดนนี่ ศรีภิญโญ บันเทิง

อาการป่วย แดนนี่ ศรีภิญโญ โรครุมเร้าก่อนทรุดหนัก บีบหัวใจภรรยา บอกลาครั้งสุดท้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวอ้างโดนยาเสียสาว ผ่านปืนฉีดน้ำย่าน RCA เข้าให้ปากคำเพิ่ม ยันเพื่อนไม่เกี่ยว ข่าว

สาวอ้างโดนยาเสียสาว ผ่านปืนฉีดน้ำย่าน RCA เข้าให้ปากคำเพิ่ม ยันเพื่อนไม่เกี่ยว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนใหม่เกด ช่างเอกวางแผนฆ่า ข่าวอาชญากรรม

เบาะแสสำคัญ “ลูกค้า” แฉ “ช่างเอก” วางแผนฆ่าล่วงหน้า 1 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุเงินเดือนข้าราชการรอบ 2 เดือนเมษายนออกวันที่ 27 เศรษฐกิจ

สาเหตุ เงินเดือนข้าราชการ เมษายน 2569 ออกวันที่ 27 ช้ากว่าปกติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพชรบูรณ์ อบต น้ำร้อน ข่าวภูมิภาค

เกินไปไหม ? เพชรบูรณ์เดือดร้อนน้ำไม่ไหล เจ้าหน้าที่กลับตอบประโยคสุดทน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัย 1 พ.ค. วันแรงงาน หวยออกไหม เลื่อนไปวันไหน ข่าว

คอหวยเช็กด่วน 1 พ.ค. 2569 วันแรงงาน หวยออกไหม เลื่อนไปวันไหน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิมรี่พายปล่อยผ่าน แม่ค้าเวียดนามแย่งเงินทอนหน้าตาเฉย ข่าวดารา

พิมรี่พายถูกป้าขายผักตีมือ ทำเงินหล่น ริบคืนหน้าตาเฉย อ้างไม่มีเจ้าของ ถือไม่ดีเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ประท้วง ไทยละเมิดข้อตกลง สร้างถนน-ป้อมยามรุกล้ำชายแดน 3 จังหวัด ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ประท้วง ไทยละเมิดข้อตกลง สร้างถนน-ป้อมยามรุกล้ำชายแดน 3 จังหวัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พบ 4 บริษัทเรือสำคัญ โยงน้ำมันล่องหน “ดีเอสไอ” เตรียมรับเป็นคดีพิเศษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โหน่ง ชะชะช่า โพสต์ลา แดนนี่ ศรีภิญโญ ตลกรุ่นพี่ เสียชีวิตกะทันหัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ญี่ปุ่นแผ่นดินไหว 7.4 แจ้งเตือนสึนามิ รีบหนีขึ้นที่สูง ข่าว

ด่วน! ญี่ปุ่นแผ่นดินไหว 7.4 แจ้งเตือนสึนามิ รีบหนีขึ้นที่สูง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย &quot;แดนนี่ ศรีพิญโญ&quot; นักแสดงซิทคอมชื่อดัง ก่อนจากไปอย่างสงบ บันเทิง

โพสต์สุดท้าย “แดนนี่ ศรีพิญโญ” อดีตนักแสดงซิทคอมชื่อดัง ก่อนจากไปอย่างสงบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ แดนนี่ ศรีภิญโญ บันเทิง

ย้อนประวัติ แดนนี่ ศรีภิญโญ เจ๊ตุ่ม ระเบิดเถิดเทิง จากไปเพราะโรคไต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนีตายวุ่น! เครื่องบินเมียนมา ทิ้งระเบิดค่ายอู่มีท่า สั่งอพยพชาวบ้าน ลงหลุมหลบภัย ข่าว

หนีตายวุ่น! เครื่องบินรบเมียนมา ทิ้งระเบิดค่ายอู่มีท่า สั่งอพยพชาวบ้าน ลงหลุมหลบภัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยาเสียสาวผ่านปืนฉีดน้ำ ข่าว

จู่ๆ ดราม่า เคสสาวชักหลังเที่ยวสงกรานต์ คาด “ยาเสียสาว” จากปืนฉีดน้ำ แต่หลายคนคาใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แดนนี่ ศรีภิญโญ เสียชีวิตแล้ว บันเทิง

สิ้นดาวตลก แดนนี่ ศรีภิญโญ จากไปเพราะไตวาย ปิดตำนานระเบิดเถิดเทิง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สถานทูตสหรัฐฯ ออกกฎเข้ม ผู้ขอวีซ่าต้องเปิดโซเชียลเป็น “สาธารณะ” ให้ตรวจสอบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใจหาย นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติ ค่าตัวลดหวบ จาก 775 เหลือ 180 ล้าน

ใจหาย นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติ ค่าตัวลดหวบ จาก 775 เหลือ 180 ล้าน

เผยแพร่: 20 เมษายน 2569

เจนนี่ รัชนก ช็อก ถูกฟ้อง 70 ล้าน จากงานจ้างค่าตัว 5 หมื่น ไม่ใช่คอนเทนต์เรียกกระแส

เผยแพร่: 20 เมษายน 2569

เลขเด็ด เจ้าพ่อปากแดง งวด 2 พ.ค. 69 ชุดใหญ่มาครบทุกตัว จดด่วนก่อนเกลี้ยงแผง

เผยแพร่: 20 เมษายน 2569
อาการล่าสุดกษัตริย์กัมพูชาหลังผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก

ด่วน! อาการล่าสุด กษัตริย์กัมพูชา หลังผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก

เผยแพร่: 20 เมษายน 2569
Back to top button