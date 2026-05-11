ผู้โดยสารฝรั่งเศสแสดงอาการป่วยไวรัสฮันตา ขณะอพยพ สั่งกักตัวเข้มทันที

ผู้โดยสารฝรั่งเศสแสดงอาการป่วยไวรัสฮันตา ขณะอพยพเดินทางกลับประเทศ จากเรือ MV Hondius ทางการสั่งกักตัวเข้มทันที
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ประเทศฝรั่งเศสพบประชาชนแสดงอาการป่วยคล้ายไวรัสฮันตา ภายหลังจากจากที่อพยพมาจากเรือ MV Hondius ซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของไวรัสในครั้งนี้
เซบัสเตียง เลอกอร์นูว์ นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศส เปิดเผยว่าชาวฝรั่งเศสคนดังกล่าวแสดงอาการขณะอยู่บนเครื่องบินที่เดินทางจากเกาะเตเนรีเฟ มายังกรุงปารีส โดยทางการสั่งให้กักตัวผู้โดยสารจากเรือสำราญทั้ง 5 คนทันที จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
โดยผู้โดยสารจะถูกกักตัวเป็นระยะเวลา 72 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าดูอาการ จากนั้นถูกนำตัวส่งกลับบ้านและให้กักตัวที่บ้านอีก 45 วัน
ก่อนหน้านี้ผู้โดยสารกว่า 90 ชีวิตที่อยู่บนเรือลำดังกล่าวได้ถูกอพยพออกจากเรือลำดังกล่าว ซึ่งในตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ศพ และยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้ออีก 2 ราย อย่างไรก็ตามมีผู้โดยสารอีก 60 คนที่ยังอยู่บนเรือ ซึ่งจะอพยพกลับประเทศต้นทางต่อไป
สำหรับไวรัสฮันตานั้น มักจะแพร่เชื้อจากสัตว์ฟันแทะผ่านปัสสาวะหรืออุจจาระ โรคนี้สามารถก่อให้เกิดอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรงได้ โดยไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ แต่เกิดขึ้นได้ยาก และผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก (WHO) แสดงความเห็นว่านี่จะไม่ใช่การแพร่ระบาดแบบโรคโควิด-19
