สิงคโปร์กักตัว ประชาชน 2 ราย สั่งตรวจหาไวรัสฮันตา หลังเดินทางพร้อมผู้ป่วย เบื้องต้นทั้งสองยังสุขภาพแข็งแรงดี มีแค่คัดจมูก
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่า สิงคโปร์ได้ทำการกักตัวและตรวจหาเชื้อไวรัสฮันตากับประชาชนสองคนที่อยู่บนเรือ MV Hondius ซึ่งเป็นพื้นที่แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว
โดยทางการสิงคโปร์ระบุว่าเป็นชายวัย 67 และ 65 ปี หนึ่งรายมีอาการคัดจมูก ส่วนอีกรายยังไม่แสดงอาการ ทั้งสองคนสุขภาพแข็งแรงดี ซึ่งทางการสิงคโปร์เชื่อว่าโอกาสการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างต่ำ
จากไทม์ไลน์ของทั้งสองพบว่าพวกเขาลงจากเรือในวันที่ 25 เมษายน และอยู่บนเที่ยวบินเดียวกันกับผู้ป่วยไวรัสฮันตา อย่างไรก็ตามผู้ป่วยคนดังกล่าวไม่ได้เดินทางมายังสิงคโปร์และเสียชีวิตที่ประเทศแอฟริกาใต้ในเวลาต่อมา
ซึ่งหากทั้งสองผลตรวจออกมาเป็นลบ พวกเขาจะถูกกักตัวต่ออีกเป็นระยะเวลา 30 วัน และหากผลตรวจเป็นบวกพวกเขาจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อไป
โดยไวรัสฮันตานั้น มักจะแพร่เชื้อจากสัตว์ฟันแทะผ่านปัสสาวะหรืออุจจาระ โรคนี้สามารถก่อให้เกิดอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรงได้ โดยไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ แต่เกิดขึ้นได้ยาก และผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก (WHO) แสดงความเห็นว่านี่จะไม่ใช่การแพร่ระบาดแบบโรคโควิด-19
