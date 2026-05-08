ข่าวต่างประเทศ

อังกฤษพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสฮันตาอีกราย เรือสำราญเทียบท่าสุดสัปดาห์นี้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 14:43 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 14:43 น.
อังกฤษพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสฮันตาอีกราย เรือสำราญเทียบท่าสุดสัปดาห์นี้ ผู้โดยสารที่เหลือยังไม่แสดงอาการ แต่ขอให้กักตัวหลังถึงบ้าน

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า หน่วยงานด้านความมั่นคงทางสุขภาพของสหราชอาณาจักร ออกมาเปิดเผยว่าพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสฮันตาอีกราย โดยต้องสงสัยรายนี้ถูกพบบนเกาะทริสตันดาคุนญาในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้

ทางการอังกฤษยังกล่าวอีกด้วยว่า ณ ปัจจุบันทางการอังกฤษสามารถยืนยันผู้ติดเชื้อได้แล้ว 2 ราย ซึ่งถูกพบในการเฝ้าสังเกตจากการแพร่ระบาดของเชื้อบนเรือสำราญ MV Hondius ที่มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสฮันตาแล้ว 3 ศพ

โดย MV Hondius จะมีกำหนดเทียบท่าที่หมู่เกาะคานารีในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ซึ่งแม้ว่าผู้โดยสารที่เหลือจะไม่ได้แสดงอาการป่วย แต่ทางการขอให้ผู้โดยสารกักตัว เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

โดยไวรัสฮันตานั้น มักจะแพร่เชื้อจากสัตว์ฟันแทะผ่านปัสสาวะหรืออุจจาระ โรคนี้สามารถก่อให้เกิดอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรงได้ โดยไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ แต่เกิดขึ้นได้ยาก และผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก (WHO) แสดงความเห็นว่านี่จะไม่ใช่การแพร่ระบาดแบบโรคโควิด-19

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

