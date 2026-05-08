อังกฤษพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสฮันตาอีกราย เรือสำราญเทียบท่าสุดสัปดาห์นี้ ผู้โดยสารที่เหลือยังไม่แสดงอาการ แต่ขอให้กักตัวหลังถึงบ้าน
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า หน่วยงานด้านความมั่นคงทางสุขภาพของสหราชอาณาจักร ออกมาเปิดเผยว่าพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสฮันตาอีกราย โดยต้องสงสัยรายนี้ถูกพบบนเกาะทริสตันดาคุนญาในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้
ทางการอังกฤษยังกล่าวอีกด้วยว่า ณ ปัจจุบันทางการอังกฤษสามารถยืนยันผู้ติดเชื้อได้แล้ว 2 ราย ซึ่งถูกพบในการเฝ้าสังเกตจากการแพร่ระบาดของเชื้อบนเรือสำราญ MV Hondius ที่มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสฮันตาแล้ว 3 ศพ
โดย MV Hondius จะมีกำหนดเทียบท่าที่หมู่เกาะคานารีในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ซึ่งแม้ว่าผู้โดยสารที่เหลือจะไม่ได้แสดงอาการป่วย แต่ทางการขอให้ผู้โดยสารกักตัว เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
โดยไวรัสฮันตานั้น มักจะแพร่เชื้อจากสัตว์ฟันแทะผ่านปัสสาวะหรืออุจจาระ โรคนี้สามารถก่อให้เกิดอาการป่วยทางระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรงได้ โดยไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ แต่เกิดขึ้นได้ยาก และผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก (WHO) แสดงความเห็นว่านี่จะไม่ใช่การแพร่ระบาดแบบโรคโควิด-19
