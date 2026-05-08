อ.แก้กรรม ประกาศ ปิดสำนักไม่มีกำหนด อ้างผู้ไม่หวังดี คิดทำลายระบบนิมิตพิศวง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 13:33 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 13:33 น.
อ.แก้กรรม ชื่อดังภาคเหนือ ประกาศ ปิดสำนัก-งดรับแขก ไม่มีกำหนด อ้างผู้ไม่หวังดี คิดทำลายระบบนิมิตพิศวง ตั้งวันนี้เป็นต้นไป

จากดราม่าในโลกโซเชียลขณะนี้ หลังนักธุรกิจหนุ่มออกมาร้องเรียนว่าถูกอาจารย์ชื่อดังจากภาคเหนือล่วงละเมิดทางเพศ โดยอ้างว่าเป็นพิธีกรรมรักษาอาการปวดหัวรุนแรง พร้อมกับมีผู้เสียหายรายอื่นทยอยแสดงตัวออกมามากขึ้น ล่าสุดสำนักของอาจารย์รายดังกล่าวได้ออกประกาศแล้ว

ประกาศจากสำนักของอาจารย์ระบุว่า “เนื่องจากมีผู้ไม่หวังดี คิดจะทำลายระบบการนิตพิศวงของ อ. XXX ทำให้เกิดความเสียหาย กับตัว อ. XXX และนิมิตพิศวง

ดังนั้น อ. XXX จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ตั้งแต่บัดนี้ อ. XXX ของดรับแขกแและงดนิมิตพิศวงอย่างไม่มีกำหนด สำหรับชื่อคนคิดทำลายระบบนิมิตนี้ อ. XXX จะแจ้งให้ทุกท่านทราบและข้อมูลในรายละเอียดต่อไป”

ประกาศจาก สำนักอาจารย์ดัง

ก่อนหน้านี้ ทนายความของอาจารย์ดังกล่าว เผยว่า มีหลายประเด็นที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างเกินจริง และจากการที่สัมผัสกับอาจารย์มานาน อาจารย์อยู่ตรงนี้มา 40 กว่าปี คงไม่เอาชื่อเสียงมาทำแบบนี้ เพราะอาจารย์ช่วยเหลือผู้คนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและดูแลเป็นอย่างดี ซึ่งในฐานะคนที่รู้จักอาจารย์ตนไม่เชื่อข้อมูลที่อีกฝ่ายกล่าวอ้าง

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

