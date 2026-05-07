เพจดังแฉนิทานคาว โพสต์รูปหลักฐาน อาจารย์แก้กรรม อมมังกรนักธุรกิจหนุ่ม พร้อมเล่นบทสยิว
แฉพฤติกามสุดสยิว เพจ เจ๊ม้อย v + เล่านิทานคาว อ้างหนุ่มนักธุรกิจวัย 30 ปี ป่วยเรื้อรัง หวังพึ่งอาจารย์สายมูแก้กรรม กลับถูกเรียกเข้าห้องส่วนตัวและกระทำอนาจาร อ้างเป็นวิธีรักษาแบบพราหมณ์-ฮินดู ด้านชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เดาชื่ออาจารย์ดังเพียบ
กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่ทำเอาชาวเน็ตถึงกับอึ้งไปตาม ๆ กัน เมื่อเพจเฟซบุ๊กชื่อดังอย่าง เจ๊ม้อย v + ได้ออกมาโพสต์รูปสุดช็อกพร้อมเล่านิทานฉาวที่แอบมีกลิ่นคาว อ้างว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงกับหนุ่มนักธุรกิจวัย 30 ปีรายหนึ่ง ที่ตัดสินใจไปหาอาจารย์สายมูเพื่อหวังแก้กรรมรักษาอาการป่วย แต่กลับต้องเจอกับเหตุการณ์สุดช็อก
ตามเรื่องเล่าจากเพจระบุว่า หนุ่มนักธุรกิจรายนี้ (นามสมมุติว่า นายบี) มีอาการป่วยด้วยโรคปวดหัวคลัสเตอร์ ซึ่งทางการแพทย์ระบุว่ารักษาไม่หายขาด ต้องพึ่งยาและออกซิเจนไปตลอดชีวิต ทางคุณแม่ของนายบีซึ่งเป็นผู้ศรัทธาและติดตามอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่ จึงได้พาครอบครัวขึ้นเหนือเพื่อไปพบอาจารย์ท่านนี้ ด้วยความหวังว่าอาจจะมีปาฏิหาริย์หรือหนทางบรรเทาอาการป่วยได้
เรื่องราวดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อนายบีได้คิวเข้าพบอาจารย์ในห้องส่วนตัวเพียงลำพัง หลังจากให้สวดมนต์และตรวจเช็กแขนแล้ว อาจารย์ได้สั่งให้นายบีถกกางเกงขึ้น แต่เหตุการณ์กลับพลิกผันเมื่ออาจารย์สั่งให้ถอดกางเกงออกทั้งหมด แม้นายบีจะพยายามขัดขืน แต่อาจารย์อ้างว่าจำเป็นต้องตรวจสอบ “มังกร” (อวัยวะเพศ) เพื่อดูว่ามีวิญญาณแฝงอยู่หรือไม่
ความน่าตกใจยังไม่จบเพียงเท่านั้น เพจอ้างว่าอาจารย์ได้ทำการสัมผัสและลูบคลำอวัยวะเพศของนายบี พร้อมอ้างว่านี่คือ “วิธีการรักษาแบบพราหมณ์-ฮินดู” ไม่ต้องอาย นอกจากนี้ยังมีการสั่งให้นายบีทำให้ตนเองสำเร็จความใคร่ และให้หลั่งใส่หน้าของอาจารย์ โดยอ้างว่านี่คือวิธีแก้กรรมที่จะทำให้โรคหายขาด พร้อมกล่าวประโยคชวนขนลุกว่า “เธอเป็นหนึ่งในแสนเลยนะที่ได้เข้าใกล้อาจารย์ น้อยมากที่จะได้ใกล้ชิด”
เพจ “เจ๊ม้อย v +” ยังเล่าต่อว่า แม้นายบีจะพยายามหลีกเลี่ยงและอยากออกจากห้อง แต่อาจารย์ก็ยังคงพยายามยั่วยวนและให้เล่นบทรักเชิงชู้สาว พร้อมพูดจาหว่านล้อมในลักษณะ “คุณชนะใครมา แต่ที่นี่คุณมากราบตีนผม แพ้ให้น้ำเงี่XXผม” สุดท้ายเมื่อนายบีไม่สามารถทำตามที่อาจารย์ต้องการได้ จึงถูกสั่งให้ใส่กางเกงและให้ถือว่าการรักษาเสร็จสิ้นแล้ว โดยกำชับว่าไม่ต้องไปรักษาที่ไหนอีก
เรื่องเล่าสุดสะพรึงนี้สร้างความฮือฮาและเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียล หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสงสัยว่า “อาจารย์” คนดังกล่าวคือใครกันแน่ โดยมีการเชื่อมโยงคำใบ้ต่าง ๆ ไปยังบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงสายมูเตลูภาคเหนือ
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดยังคงเป็นเพียงข้อกล่าวหาที่อ้างอิงจาก “นิทาน” ในเพจดังเท่านั้น ยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงทางกฎหมายหรือแถลงการณ์ใดๆ จากฝ่ายที่ถูกพาดพิง คงต้องติดตามกันต่อไปว่าเรื่องราวนี้จะมีบทสรุปอย่างไร และจะมีผู้เสียหายออกมาร้องเรียนเพิ่มเติมหรือไม่
