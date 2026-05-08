ข่าว

กรมราชทัณฑ์ เร่งล่าตัวนักโทษหลบหนี ฉวยโอกาสระหว่างฝึกวิชาชีพ 23 วันก่อนพ้นโทษ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 13:35 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 13:35 น.
54

กรมราชทัณฑ์ เร่งล่าตัว เสกสรร รูปทอง นักโทษหลบหนีจากเรือนจำอำเภอธัญบุรี ฉวยโอกาสระหว่างฝึกวิชาชีพ 23 วันก่อนพ้นโทษ

ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแจ้งว่า “กรมราชทัณฑ์เร่งติดตามผู้ต้องขังหลบหนี ระหว่างฝึกวิชาชีพ ภายนอกเรือนจำอำเภอธัญบุรี”

โดยในเอกสารที่กรมราชทัณฑ์เผยแพร่นั้นระบุว่า “ตามที่กรมราชทัณฑ์ ได้รับรายงานจาก เรือนจำอำเภอธัญบุรี กรณีผู้ต้องขังหลบหนีระหว่างออก ฝึกวิชาชีพภายนอกเรือนจำ ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 10.47 นาฬิกา นั้น
โดยผู้ต้องขังรายดังกล่าว ทราบชื่อคือ นายเสกสรร รูปทอง อายุ 37 ปี 10 เดือน ซึ่งต้องโทษใน ฐานความผิดต่อร่างกาย และเหลือโทษจำคุกอีก 23 วัน (กำหนดพ้นโทษในวันที่ 30 พฤษภาคม 2569) เป็นกลุ่ม ผู้ต้องขังที่มีอัตราโทษไม่สูงและถูกคุมขังมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงได้รับการคัดเลือกออกมาฝึกทักษะวิชาชีพ ภายนอกเรือนจำ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โดยพฤติกรรมในการหลบหนีได้อาศัยช่วงเวลาระหว่าง ออกฝึกวิชาชีพบริเวณด้านหน้าเรือนจำ เดินหลบหนีออกทางด้านหลังของร้านกาแฟเรือนจำ ก่อนขึ้นรถกระบะ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน เพื่อหลบหนีในครั้งนี้

ภายหลังเกิดเหตุ กรมราชทัณฑ์โดยส่วนปฏิบัติการพิเศษ และเรือนจำอำเภอธัญบุรี ได้เร่งประสานกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการติดตามจับกุมตัวผู้ต้องขัง รายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

กรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่า ได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีก ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นหรือมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับ ผู้ต้องขังรายดังกล่าว สามารถแจ้งได้ที่เรือนจำอำเภอธัญบุรี โทรศัพท์หมายเลข 083 074 1060, 02 577 2341 หรือสายด่วน 191 ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แฉคลิป อินฟลูเสื้อแดง แซงคิวงาน Pet Expo ผลักอกท้าทาย พบคัตเตอร์ในตัว ข่าว

แฉคลิป อินฟลูเสื้อแดงห้าวจัด แซงคิวงาน Pet Expo ผลักอกท้าทาย พบคัตเตอร์ในตัว

27 วินาที ที่แล้ว
เปิดประวัติ อั๋น โอกิ จากคนคุก สู่เซียนพระร้อยล้าน เจ้าพ่อรถหรู ข่าว

เปิดประวัติ อั๋น โอกิ จากคนคุก สู่เซียนพระร้อยล้าน เจ้าพ่อรถหรู

6 นาที ที่แล้ว
ประวัติ สนอง เทพอักษรณรงค์ สส.บุรีรัมย์ ข่าวการเมือง

ประวัติ สนอง เทพอักษรณรงค์ สส.บุรีรัมย์ ไม่ยอมโดนตัดบำนาญ ลั่น ไม่ได้รวยทุกคน

16 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กรมราชทัณฑ์ เร่งล่าตัวนักโทษหลบหนี ฉวยโอกาสระหว่างฝึกวิชาชีพ 23 วันก่อนพ้นโทษ

22 นาที ที่แล้ว
อ.แก้กรรม ประกาศ ปิดสำนักไม่มีกำหนด อ้างผู้ไม่หวังดี คิดทำลายระบบนิมิตพิศวง ข่าว

อ.แก้กรรม ประกาศ ปิดสำนักไม่มีกำหนด อ้างผู้ไม่หวังดี คิดทำลายระบบนิมิตพิศวง

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่า กทม.-นายกพัทยา ไม่รับประกันว่าจะไม่ผิดพลาดเลย

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่ศรี” ยื่นคำร้อง ป.ป.ช. สอบ “อนุทิน-เอกนิติ” กรณีออก พรก.กู้เงิน 4 แสนล้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ หนุ่ม คงกะพัน จากพิธีกรรายการดัง สู่เจ้าของช่อง YouTube ล้านซับสายลี้ลับ บันเทิง

เปิดประวัติ หนุ่ม คงกะพัน จากพิธีกรรายการดัง สู่เจ้าของช่อง YouTube ล้านซับสายลี้ลับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิประทึก! พระวัย 43 คลั่งกลางปั๊ม มีอาการผิดปกติ จู่ๆ ยืนโต๊ะรำมวยไทย พูดจาไม่รู้เรื่อง ข่าว

คลิประทึก! พระวัย 43 คลั่งกลางปั๊ม มีอาการผิดปกติ จู่ๆ ยืนโต๊ะรำมวยไทย พูดจาไม่รู้เรื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย! มัลแวร์ &quot;JSCeal&quot; แฝงตัวเนียน คุมคอมพิวเตอร์ ขโมยรหัสผ่าน-เงินดิจิทัล ข่าว

เตือนภัย! มัลแวร์ “JSCeal” แฝงตัวเนียน คุมคอมพิวเตอร์ ขโมยรหัสผ่าน-เงินดิจิทัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พ่อเลี้ยงสารภาพ สาเหตุฆ่า “น้องยูกิ” เด็กชายวัย 11 ขวบ โกรธถูกว่าไม่ใช่พ่อแท้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุทาหรณ์! เจ้าของแมว ป้อนยาพาราฯ ให้กินหวังแก้ป่วย สุดท้ายหน้าบวมหวิดดับ ข่าว

อุทาหรณ์! เจ้าของแมว ป้อนยาพาราฯ ให้กินหวังแก้ป่วย สุดท้ายหน้าบวมหวิดดับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สิงคโปร์กักตัว ประชาชน 2 ราย สั่งตรวจหาไวรัสฮันตา หลังเดินทางพร้อมผู้ป่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โม มนชนก ไม่อายใช้สิทธิคนละครึ่งทุกบาทให้คุ้มภาษี บันเทิง

ผู้ใช้จริง! โม มนชนก ไม่อายใช้คนละครึ่งทุกบาททุกสตางค์ เพราะจ่ายภาษีถูกต้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โพล “สถาบันพระปกเกล้า” เผยประชาชนเกินครึ่ง ไม่เชื่อมั่นหน่วยงานรัฐ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุน มาเนต หวังฟื้นสัมพันธ์ไทย เร่งดันกลไก JBC ยุติข้อพิพาท พื้นที่ทับซ้อน ข่าวต่างประเทศ

ฮุน มาเนต หวังฟื้นสัมพันธ์ไทย เร่งดันกลไก JBC ยุติข้อพิพาท พื้นที่ทับซ้อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลอิตาลีสั่งชู้รักชดใช้ 17 ล้าน หลังใช้ปลอกคอ-กุญแจมือเล่นสยิว ทำคู่นอนดับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจบุกรวบ 8 ชาวจีนตั้งกองถ่ายซีรีส์แนวตั้งเถื่อน ข่าว

ไม่รอด! รวบกองถ่ายซีรีส์แนวตั้งจีนเถื่อน ใช้วีซ่าท่องเที่ยวแอบทำงาน ไร้ใบอนุญาต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟรีแลนซ์ คนตกงาน เด็กจบใหม่ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 ได้ไหม เศรษฐกิจ

ฟรีแลนซ์-คนตกงาน มีลุ้น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 เช็กเกณฑ์ใหม่นับรายได้ยังไง?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! กักตัว ลูกเรือสายการบิน KLM สงสัยติด &quot;ไวรัสฮันตา&quot; หลังสัมผัสผู้โดยสารที่เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

เปิดไทม์ไลน์ ลูกเรือสายการบิน KLM สัมผัสผู้ติดเชื้อ “ไวรัสฮันตา” จับตาโอกาสระบาด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม คงกระพัน&quot; ประกาศ ลบคลิป อ.แก้กรรม ออกจากช่อง เผยมังกรผมยังอยู่ดี ข่าว

“หนุ่ม คงกระพัน” ประกาศ ลบคลิป อ.แก้กรรม ลั่น มังกรผมยังอยู่ดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ดร.โจ” กางแนวทางพัฒนากรุงเทพ ยกวาระแรกแก้ปัญหาโรงขยะอ่อนนุช

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนใหม่ทุกคน จนไม่จริงคัดออก ดีเดย์ 25 พ.ค. เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนใหม่ทุกคน จนไม่จริงคัดออก ดีเดย์ 25 พ.ค.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานยามะเร็งมุ่งเป้า 6.9 แสนเม็ด ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานยารักษามะเร็ง 6.9 แสนเม็ด ดูแลผู้ป่วยบัตรทอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลเดินหน้า “ไทยช่วยไทย” ลดค่าครองชีพ นัดซื้อของถูกศุกร์นี้ทั่วประเทศไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 08 พ.ค. 2569 13:35 น.| อัปเดต: 08 พ.ค. 2569 13:35 น.
54
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ สนอง เทพอักษรณรงค์ สส.บุรีรัมย์

ประวัติ สนอง เทพอักษรณรงค์ สส.บุรีรัมย์ ไม่ยอมโดนตัดบำนาญ ลั่น ไม่ได้รวยทุกคน

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569

กกต. เตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่า กทม.-นายกพัทยา ไม่รับประกันว่าจะไม่ผิดพลาดเลย

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569

“พี่ศรี” ยื่นคำร้อง ป.ป.ช. สอบ “อนุทิน-เอกนิติ” กรณีออก พรก.กู้เงิน 4 แสนล้าน

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569
เปิดประวัติ หนุ่ม คงกะพัน จากพิธีกรรายการดัง สู่เจ้าของช่อง YouTube ล้านซับสายลี้ลับ

เปิดประวัติ หนุ่ม คงกะพัน จากพิธีกรรายการดัง สู่เจ้าของช่อง YouTube ล้านซับสายลี้ลับ

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569
Back to top button