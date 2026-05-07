เขมรสะใจ คลิปหนุ่มจีนกระทืบทุเรียนไทย ปั่นเฟกนิวส์ รู้เฉลยหน้าแหกเอง
อินฟลูฯ กัมพูชาแชร์คลิปหนุ่มจีนกระทืบทุเรียนไทย ปั่นข่าวสารเคมีเยอะ แย่งตลาด รู้เฉลยมีอึ้ง แท้จริงเป็นลูกค้าฉุนแม่ค้าชาวจีนส่งทุเรียนเละ-ไม่ตรงปก
เกิดเป็นกระแสถกเถียงในโลกออนไลน์ กรณีอินฟลูเอนเซอร์กัมพูชาแชร์คลิปของหนุ่มชาวจีนคนหนึ่งโยนทุเรียนลงพื้นแล้วกระทืบซ้ำ พร้อมประกาศกร้าวว่าคนจีนเกลียดทุเรียนจากไทยและจะไม่กินอีกต่อไป ซ้ำยังปลุกระดมสร้างเรื่องว่าผลผลิตจากไทยมีสารเคมีเยอะ ทั้งยังพยายามดิสเครดิตหวังแย่งตลาดจีน
หลังจากเห็นคลิปผู้ที่ไม่ทราบความจริงอาจจะตกใจกับการกระทำของชายหนุ่มในคลิป แต่แท้จริงแล้วเขาไม่ได้เกลียดทุเรียนไทย เพียงแค่โมโหแม่ค้าชาวจีนที่ส่งทุกเรียนให้แบบไม่ตรงปก เนื้อสุกเละ ทั้งที่ตนเองสั่งเนื้อแบบกรอบนอกนุ่มใน กลับได้เนื้อเละเทียบกับปลาร้า ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับทุเรียนจากประเทศไทยเลย เป็นการบิดเบือนข่าวสาร สร้างความเสียหายให้ประเทศไทยเป็นอย่างมาก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สรุปมหากาพย์ “ทุเรียนร้อยล้าน” พิมรี่พาย จากดราม่าไม่ตรงปกสู่พายุการเมือง
- “ป้าวัย 66” บุกถามศุภจี ทุเรียนลูกละ 100 ดีไหมคะ แถมลั่นแรงรวยๆ รวย (คลิป)
- ศุภจี รับซื้อทุเรียนในไลฟ์ พิมรี่พาย ไม่ทัน! แจงดรามา ไม่ตรงปก ก่อนถูกดึงออกวงสัมภาษณ์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: