ลูกค้าเซ็ง! จ้างแอปฯ แม่บ้าน ทำโคมไฟแตก ไม่ยอมชดใช้ โดนตีค่าเสื่อมจนติดลบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 07 พ.ค. 2569 11:11 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 11:11 น.
ลูกค้าเซ็ง! จ้างแอปฯ แม่บ้าน ทำความสะอาดห้อง ทำโคมไฟแตก ไม่ยอมชดใช้ โดนตีค่าเสื่อมจนติดลบ ล่าสุดร้อง สคบ. แล้ว

ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์เรื่องราวผ่านกลุ่ม “พวกเราคือผู้บริโภค” เล่าประสบการณ์ใช้บริการแอปพลิเคชันจ้างแม่บ้านทำความสะอาด หลังเกิดเหตุแม่บ้านทำแจกันโคมไฟแตกระหว่างให้บริการที่คอนโด เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยระบุว่า

“1 เมษา: เรียกแม่บ้าน ผ่านแอพมาทำความสะอาดที่คอนโดตามปกติ แต่เกิดเหตุแม่บ้านทำแจกันโคมไฟแตก จึงติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน line oa เพื่อขอเคลมค่าเสียหาย – เจ้าหน้าที่ขอใบเสร็จสินค้า ซึ่งผมอยู่ในฐานะ “ผู้เช่า” จึงไม่มีใบเสร็จต้นฉบับ ผมได้ส่ง สัญญาเช่า ที่ระบุค่าชดเชยที่ต้องจ่ายเจ้าของห้อง (1,500 บาท) และ ราคาตลาดปัจจุบัน (1,990 บาท) ไปให้

หลังจากนั้นแอปก็ไม่ได้ขอเอกสารเพิ่ม ผมจึงเข้าใจว่าใช้ได้แล้ว ต่อมา เจ้าหน้าที่ถามเรื่องอายุของสินค้า ผมก็ตอบตามจริงว่าไม่ทราบแน่ชัด ทราบเพียงระยะเวลาที่ผมเข้าอยู่คือ 10 เดือน (เจ้าของห้องแจ้งว่าของมากับโครงการ ไม่มีใบเสร็จแยก และไม่ทราบวันติดตั้งที่ชัดเจน)

หลังจากนั้นเรื่องเงียบครับ ทักไปตามเอง สามรอบวันที่ 11, 17, 21 เมษา เจ้าหน้าที่ตอบว่ากำลังประสานงาน มาพีควันที่ 28 เมษา ผมทักตามไปเรื่องอีกรอบ ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ เรียกขอใบเสร็จอีกครั้ง พร้อมกำหนด deadline มาว่า ต้องส่งภายใน 29 เมษา เที่ยงวัน หากไม่ได้จะขอยุติด้วยการคืนค่าบริการ (750 บาท) แทน ซึ่งผมไม่เห็นด้วย

หน้าจอโพสต์ร้องเรียนในกลุ่มเฟซบุ๊กพวกเราคือผู้บริโภค
FB/ พวกเราคือผู้บริโภค

ตัวผมประสานกับเจ้าของห้องแล้ว – เจ้าของห้องยืนยันว่าแจกันโคมไฟมาพร้อมกับโครงการ ไม่มีใบเสร็จแยก และไม่ทราบระยะเวลาติดตั้งชัดเจน ทางเจ้าหน้าที่จึงสรุปว่า จะยึดตาม ราคาตลาด และยึดระยะตามโครงการแล้วเสร็จ ซึ่งสรุปออกมา มูลค่าที่เสียคือ 0 บาท (-650 บาทด้วยซ้ำ) เลยตัดสินใจโทรไปคุยกับเจ้าหน้าที่ – พอวางสายถึงได้ข้อสรุปใหม่ว่าจะคืนให้ 50% ของราคาตลาดแทนครับ คือ 995 บาท

ส่วนตัวมองว่ามูลค่าของไม่ได้สูงมากครับ แต่ผมไม่เข้าใจระบบการจัดการความเสียหายของบริษัท ทั้งเรื่องการสรุปตัวเลขที่ไม่สมเหตุสมผล และการประสานงานที่ล่าช้าของเจ้าหน้าที่ ความรู้สึกคือไม่โอเคมากๆ ครับ ใครที่เลือกใช้แอปแม่บ้านเพราะคิดว่า “ปลอดภัย” อาจจะต้องคิดใหม่ครับ: กรณีที่เกิดเหตุของเสียหายมูลค่าสูงกว่านี้ หรือร้ายแรงระดับลักทรัพย์ ทางบริษัทอาจจะไม่ได้ Support เราอย่างที่โฆษณาไว้

สำหรับพี่ๆ แม่บ้านที่รับงานผ่านแอปก็น่าเป็นห่วงครับ กรณีที่ลูกค้าตกลงกับแอปตัวกลางไม่ได้ มีโอกาสสูงที่ลูกค้าจะหันไปเรียกร้องจากตัวแม่บ้านโดยตรง พี่ๆ รับงานผ่านแอป ยอมโดนหักค่าหัวไปแล้ว แต่บริษัทกลับไม่ Cover ความเสี่ยงให้คนทำงานในนามแบรนด์ตัวเองเลย ปล. ภาพประกอบแค่บางส่วนนะครับ เพราะ ยาวมาก ปล2. ร้องสคบ.ไปแล้วครับ แต่ยังไม่คืบหน้า

จากโพสต์ดังกล่าวชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก ส่วนหนึ่งระบุว่า “โคตรไม่แฟร์ จะมาคิดค่าเสื่อมสภาพตามใจได้ยังไง ถ้าเป็นของเก่าอายุ 1000 ปีนี่ ไม่ต้องจ่ายคืนแอพเลยหรือไง (ประชด)” , “เสื่อมคือราคาขาย ถ้าพังมันจะไม่ใช่ค่าเสื่อม” , “อันนี้ไม่แฟร์เลย คือมีค่าเสื่อมก็จริง แต่ลืมไปรึเปล่า ของมันใช้ได้ไม่ได้พังแต่แรก แต่ทางคุณมาทำพังอ่ะ จะไม่ชดใช้อะไรเลยหรอ ออกแนวขี้โกงเกิน”

สภาพแจกันโคมไฟที่แม่บ้านทำแตกเสียหายภายในคอนโดมิเนียม
FB/ พวกเราคือผู้บริโภค
FB/ พวกเราคือผู้บริโภค
ข้อความแชทเจรจาค่าเสียหายระหว่างผู้เช่าและพนักงานแอปพลิเคชันแม่บ้าน
FB/ พวกเราคือผู้บริโภค

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

