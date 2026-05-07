แฉพิธีศิวลึงค์ สั่งชักให้แข็ง ก่อน อ.ดัง ปากอมบวบ ดาราก็โดนด้วย
เปิดพฤติการณ์รักษา ชายป่วยโรคปวดหัวรุนแรงร้องเพจสายไหมต้องรอด หมอผีชื่อดัง มีดาราเคารพมากมาย หลอกทำพิธีศิวลึงค์แก้กรรม บังคับเปลื้องผ้าพร้อมกระทำอนาจาร ด้านลูกศิษย์โต้เป็นเพียงพิธีกรรมช่วยรักษาโรค
จากกรณี เพจสายไหมต้องรอดพาผู้เสียหายซึ่งเป็นชายนักธุรกิจเข้าร้องเรียนกับนายเอกภพ เหลืองประเสริฐ เปิดเผยพฤติกรรมของอาจารย์ชื่อดังทางภาคเหนือคนหนึ่ง อ้างว่ามีความสามารถทำนายอดีตชาติเพื่อแก้กรรมได้ มีดาราหลายคนเคารพนับถือ
ผู้เสียหายเล่าว่าอาจารย์คนนี้หลอกให้ตนเองเข้าร่วมพิธีศิวลึงค์ บังคับให้ถอดเสื้อผ้าพร้อมกระทำอนาจารโดยอ้างว่าเป็นการแก้กรรม
ผู้เสียหายมีอาการป่วยเป็นโรคปวดหัวรุนแรงหรือโรคปวดหัวคลัสเตอร์ แพทย์แผนปัจจุบันรักษาไม่หาย แม่ของผู้เสียหายติดตามผลงานของหมอผีคนนี้จึงพาผู้เสียหายเดินทางไปหาที่สำนักเพื่อหวังพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้เสียหายรอคิวนานกว่า 4 ชั่วโมงจนได้พบหมอผีแบบส่วนตัวในห้อง โดยแม่นั่งรออยู่ด้านนอก
เมื่อเข้าไปในห้อง หมอผีให้ผู้เสียหายสวดมนต์บทอิติปิโส จากนั้นขอตรวจเช็กร่างกาย สั่งให้ดึงกางเกงลงพร้อมถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมด อาจารย์อ้างว่านี่คือพิธีรักษาแบบพราหมณ์ฮินดู ต้องตรวจดูการแข็งตัวของอวัยวะเพศ หลังจากนั้นหมอผีสั่งให้ผู้เสียหายสำเร็จความใคร่ใส่หน้าของตนเอง พร้อมพูดจาหยาบคายทำนองสวมบทบาทตามความต้องการทางเพศ
อาจารย์ยังได้กระทำอนาจารด้วยการใช้ปาก ผู้เสียหายพยายามขัดขืนในใจแต่ไม่กล้าวิ่งหนีออกมา เนื่องจากเป็นห่วงแม่ที่เพิ่งผ่าตัดมานั่งรออยู่ด้านนอก ประกอบกับมีลูกศิษย์อยู่บริเวณนั้นจำนวนมาก ผู้เสียหายจึงใช้อุบายหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแอบถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐาน
อาจารย์คนนี้มีชื่อเสียงจากการอ้างว่าสามารถทำนายเจ้ากรรมนายเวรได้อย่างแม่นยำ บอกชื่อนามสกุลของเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติให้ผู้คนไปขอขมาได้ ดาราหลายคนเคยเดินทางไปพบหมอผีคนนี้เพื่อขอคำแนะนำในการทำบุญ
หนุ่ม คงกระพัน หนึ่งในดาราที่เคยไปพบหมอผีคนนี้ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่า ในอดีตอาจารย์แนะนำให้ไปไหว้พระทำบุญตามสถานที่ต่างๆ เท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บเงิน ไม่มีการเรียกเข้าไปในห้องส่วนตัวเพื่อถอดเสื้อผ้า หนุ่มรู้สึกแปลกใจกับข่าวที่เกิดขึ้นเพราะตนเองไม่ได้ติดต่อกับอาจารย์มาหลายปีแล้ว
ด้านลูกศิษย์คนสนิทของอาจารย์ที่เป็นข่าวออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาผ่านทางโซเชียลมีเดีย ลูกศิษย์ชี้แจงว่าสิ่งที่ผู้เสียหายเจอคือพิธีนิมิตผ่านเนื้อหนังมังสา เป็นขั้นตอนลัดสำหรับผู้ป่วยอาการหนัก ลูกศิษย์อ้างว่าตนเองเคยผ่านพิธีนี้แล้วหายจากอาการป่วยจริง หมอผีทำไปเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ไม่ใช่เรื่องกามราคะ หมอผีรับทราบข่าวแล้วพร้อมท้าให้ผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจเพื่อพิสูจน์ความจริงในชั้นศาลต่อไป
