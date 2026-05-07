ข่าว

ศิษย์อาลัย ครูนฤมล แม่พิมพ์วิชาภาษาไทย รร.บดินทรเดชา 2 ถึงแก่อนิจกรรม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 พ.ค. 2569 11:04 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 11:04 น.
68
คุณครูนฤมล อดีตครูภาษาไทย รร.บดินทรเดชา 2 ถึงแก่อนิจกรรม

สิ้น คุณครูนฤมล ครูเกษียณอายุราชการ แม่พิมพ์วิชาภาษาไทย รร.บดินทรเดชา 2 ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ ศิษย์เก่าร่วมอาลัยรำลึกพระคุณครูผู้ให้

สมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา 2 แจ้งข่าวเศร้า คุณครูนฤมล มังกรไชยา ครูเกษียณอายุราชการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ครอบครัวและลูกศิษย์แสดงความเสียใจต่อการจากไป

ทางครอบครัวตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลา 5 วัดพระยาสุเรนทร์ ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2569 โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

  • เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ
  • เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม

วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2569

  • เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2569

  • เวลา 16.00 น. พิธีฌาปนกิจ

ทางเจ้าภาพกราบเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีเพื่อแสดงความเคารพ และขออภัยหากไม่ได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง

ภายหลังข่าวการจากไปของคุณครูนฤมลเผยแพร่ออกไป บรรดาศิษย์เก่าโรงเรียนบดินทรเดชา 2 ต่างเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจและรำลึกถึงพระคุณของคุณครูจำนวนมาก หลายคนเข้ามาคอมเมนต์กราบลาและขอบคุณที่คุณครูคอยมอบความรู้ให้ลูกศิษย์เสมอมา

มีศิษย์เก่ารายหนึ่งเล่าความประทับใจว่า ตนเองเคยเป็นลูกศิษย์ตอนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมัยนั้นเด็กนักเรียนยังมีพื้นฐานค่อนข้างอ่อน คุณครูนฤมลสละเวลามาสอนพิเศษให้เด็กทุกคนฟรี จนผู้บริหารเข้าใจผิดคิดว่ามารับสอนหารายได้เสริม ทุกวันนี้ผ่านมาเกือบ 30 ปีแล้วก็ยังนึกถึงเสมอ และขอยกย่องท่านเป็นครูที่ดีมากท่านหนึ่ง

นอกจากนี้ยังมีข้อความร่วมไว้อาลัยจากลูกศิษย์อีกมากมาย เช่น “ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ กราบลาอาจารย์ครับ”, “ขอแสดงความอาลัยกับครอบครัวคุณครูด้วยครับ”, “ขอแสดงความเสียใจด้วยอย่างยิ่งด้วยความเคารพรักอาจารย์ค่ะ” และ “กราบลาอาจารย์ด้วยความเคารพรักยิ่ง ขอให้อาจารย์ไปสู่สุคตินะคะ”

คุณครูนฤมล รร.บดินทรเดชา ถึงแก่อนิจกรรม
ภาพจาก Facebook : สมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา 2
ศิษย์เก่าอาลัย คุณครูนฤมล อดีตครูภาษาไทย รร.บดินทรเดชา 2 ถึงแก่อนิจกรรม
ภาพจาก Facebook : สมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา 2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ด่วน! นักวิจัยไทย-ญี่ปุ่น พบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในค้างคาวไทย จับคู่ตัวรับเซลล์มนุษย์ได้ดี

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง” แนะ “อนุทิน” 3 วาระที่ต้องกล้าแสดงบทบาท ในเวทีประชุมสุดยอดอาเซียน

17 นาที ที่แล้ว
เกาหลีเหนือ แก้รัฐธรรมนูญ ตัดเนื้อหา &quot;รวมชาติ&quot; ย้ำสถานะแยกขาดจาก เกาหลีใต้ ข่าวต่างประเทศ

เกาหลีเหนือ แก้รัฐธรรมนูญ ตัดเนื้อหา “รวมชาติ” ย้ำสถานะแยกขาดจาก เกาหลีใต้

24 นาที ที่แล้ว
มอนสเตอร์ทรัคเสียหลักพุ่งชนคนดูในโคลอมเบีย ข่าวต่างประเทศ

โชว์มรณะ! มอนสเตอร์ทรัคพุ่งชนผู้ชม ดับ 3 ศพ สลดเด็ก 10 หนีไม่ทัน สังเวยชีวิตคาสนาม

28 นาที ที่แล้ว
สลดใจ! นกต่อวัยใส ลวงเพื่อนร่วมชั้น ป.6 เข้าม่านรูด 2 เดนทนชนขืนใจ แลกเงินหลักร้อย ข่าว

สลดใจ! นกต่อวัยใส ลวงเพื่อนร่วมชั้น ป.6 เข้าม่านรูด 2 เดนทนชนขืนใจ แลกเงินหลักร้อย

33 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉาน โพสต์ตามหา “มาร์ช” ลิงกระรอก อาจเอี่ยวโจรขโมยสัตว์พาต้า

36 นาที ที่แล้ว
วิธียืนยันตัวตน “เป๋าตัง” ก่อนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส ผ่านตู้ ATM ออมสินได้ไหม? เศรษฐกิจ

วิธียืนยันตัวตน “เป๋าตัง” ก่อนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส ผ่านตู้ ATM ออมสินได้ไหม?

47 นาที ที่แล้ว
ข่าว

จับได้แล้ว แก๊งผัวเมียขโมยสัตว์จากสวนสัตว์พาต้า หอบกิ้งก่าแลกยา

49 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ลูกค้าเซ็ง! จ้างแอปฯ แม่บ้าน ทำโคมไฟแตก ไม่ยอมชดใช้ โดนตีค่าเสื่อมจนติดลบ

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” ประกาศต้องทำต่อ ให้คะแนนผลงานตัวเอง 5 สี่ปีทำงานดีขึ้น

58 นาที ที่แล้ว
คุณครูนฤมล อดีตครูภาษาไทย รร.บดินทรเดชา 2 ถึงแก่อนิจกรรม ข่าว

ศิษย์อาลัย ครูนฤมล แม่พิมพ์วิชาภาษาไทย รร.บดินทรเดชา 2 ถึงแก่อนิจกรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉพิธีศิวลึงค์ สั่งชักให้แข็ง ก่อน อ.ดัง ปากอมบวบ ดาราก็โดนด้วย ข่าว

แฉพิธีศิวลึงค์ สั่งชักให้แข็ง ก่อน อ.ดัง ปากอมบวบ ดาราก็โดนด้วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์-โอ๊ค-เอม” เข้าเยี่ยม “ทักษิณ” ที่เรือนจำคลองเปรมครั้งสุดท้าย ก่อนปล่อยตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยืนยันแล้ว บินออกนอกประเทศจ่ายค่าบริการ 1,120 บาท เริ่ม 20 มิถุนายน 2569 เศรษฐกิจ

ยืนยันแล้ว บินออกนอกประเทศจ่ายค่าบริการ 1,120 บาท เริ่ม 20 มิ.ย. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พี่ชาย เดือด! เด็กกำพร้าพ่อ เพราะความแค้น สงสัยเปย์จริง? ทำไมน้องยังทักมายืมเงิน ข่าว

พี่ชาย เดือด! เด็กกำพร้าพ่อ เพราะความแค้น สงสัยเปย์จริง? ทำไมน้องยังทักมายืมเงิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาล โชว์ฟอร์ม กวาดล้างบุหรี่เถื่อน-ก๊าซหัวเราะ ยึดของกลาง มูลค่ากว่า 400 ล้าน ข่าว

รัฐบาล โชว์ฟอร์ม กวาดล้างบุหรี่เถื่อน-ก๊าซหัวเราะ ยึดของกลาง มูลค่ากว่า 400 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอุซเบฯ ถูกศาลรัสเซียส่งกลับประเทศ โพสต์ภาพใส่กระโปรงรีวิวสินค้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยวอิสราเอล สอนลูกขโมยขนมร้านสะดวกซื้อภูเก็ต ข่าว

ภูเก็ตเดือด! นทท.สอนลูกขโมยของ จับได้-ขู่แจ้งตำรวจ แต่ไม่แคร์ ท้าทายกฎหมายไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม คงกระพัน อึ้ง! อ.แก้กรรม ตุ๋ยลูกศิษย์หนุ่ม เผยเคยพา &#039;เมฆ วินัย&#039; ไปรักษา บันเทิง

หนุ่ม คงกระพัน อึ้ง! อ.แก้กรรม ตุ๋ยลูกศิษย์หนุ่ม เผยเคยพา ‘เมฆ วินัย’ ไปรักษา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เบิร์ด วันว่างว่าง&quot; คัมแบ็ก ลงคลิปช่วยเหลือคน ย้ำทำมาตลอด ไม่ใช่เพิ่งเริ่มตอนมีดรามา บันเทิง

“เบิร์ด วันว่างว่าง” คัมแบ็ก ลงคลิปช่วยเหลือคนจากเงินขยะ ย้ำ ทำแบบนี้มานานแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์” ประกาศคัมแบ็กการเมือง 11 พ.ค. ลั่นจุดยืนอยู่ข้างประชาชนเหมือนเดิม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ อาจารย์ไพศาล แสนไชย ข่าว

เปิดประวัติ อาจารย์ไพศาล แสนไชย ผู้มีนิมิตมหัศจรรย์ ช่วยเหลือโลกมนุษย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น! &quot;พิมรี่พาย&quot; สั่งทีมงานปิดไมค์ ก่อนปิดไลฟ์เลิกขาย โยนไมค์ทิ้ง ข่าว

เกิดอะไรขึ้น! “พิมรี่พาย” สั่งทีมงานปิดไมค์ ก่อนปิดไลฟ์เลิกขาย โยนไมค์ทิ้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูเคท ร่ำไห้ เก้า เกริกพล ทิ้งลูกเมียกลับไปอยู่กับแม่ ข่าวดารา

เก้า เกริกพล ทนไม่ไหว! อยากแยกจาก “ครูเคท” ปล่อยโฮ อ้างทิ้งลูกเมีย หนีปัญหาไปหาแม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปลงทะเบียน &quot;ไทยช่วยไทยพลัส&quot; 25 พ.ค. 69 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงิน 4,000 บาทไหม? เศรษฐกิจ

สรุปลงทะเบียน “ไทยช่วยไทยพลัส” 25 พ.ค. 69 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงิน 4,000 บาทไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 พ.ค. 2569 11:04 น.| อัปเดต: 07 พ.ค. 2569 11:04 น.
68
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เท้ง” แนะ “อนุทิน” 3 วาระที่ต้องกล้าแสดงบทบาท ในเวทีประชุมสุดยอดอาเซียน

เผยแพร่: 7 พฤษภาคม 2569
เกาหลีเหนือ แก้รัฐธรรมนูญ ตัดเนื้อหา &quot;รวมชาติ&quot; ย้ำสถานะแยกขาดจาก เกาหลีใต้

เกาหลีเหนือ แก้รัฐธรรมนูญ ตัดเนื้อหา “รวมชาติ” ย้ำสถานะแยกขาดจาก เกาหลีใต้

เผยแพร่: 7 พฤษภาคม 2569
มอนสเตอร์ทรัคเสียหลักพุ่งชนคนดูในโคลอมเบีย

โชว์มรณะ! มอนสเตอร์ทรัคพุ่งชนผู้ชม ดับ 3 ศพ สลดเด็ก 10 หนีไม่ทัน สังเวยชีวิตคาสนาม

เผยแพร่: 7 พฤษภาคม 2569
วิธียืนยันตัวตน “เป๋าตัง” ก่อนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส ผ่านตู้ ATM ออมสินได้ไหม?

วิธียืนยันตัวตน “เป๋าตัง” ก่อนลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส ผ่านตู้ ATM ออมสินได้ไหม?

เผยแพร่: 7 พฤษภาคม 2569
Back to top button