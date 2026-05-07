ศิษย์อาลัย ครูนฤมล แม่พิมพ์วิชาภาษาไทย รร.บดินทรเดชา 2 ถึงแก่อนิจกรรม
สิ้น คุณครูนฤมล ครูเกษียณอายุราชการ แม่พิมพ์วิชาภาษาไทย รร.บดินทรเดชา 2 ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ ศิษย์เก่าร่วมอาลัยรำลึกพระคุณครูผู้ให้
สมาคมนักเรียนเก่าบดินทรเดชา 2 แจ้งข่าวเศร้า คุณครูนฤมล มังกรไชยา ครูเกษียณอายุราชการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ครอบครัวและลูกศิษย์แสดงความเสียใจต่อการจากไป
ทางครอบครัวตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ ศาลา 5 วัดพระยาสุเรนทร์ ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2569 โดยมีกำหนดการดังนี้
วันที่ 7 พฤษภาคม 2569
- เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ
- เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2569
- เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันที่ 10 พฤษภาคม 2569
- เวลา 16.00 น. พิธีฌาปนกิจ
ทางเจ้าภาพกราบเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีเพื่อแสดงความเคารพ และขออภัยหากไม่ได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง
ภายหลังข่าวการจากไปของคุณครูนฤมลเผยแพร่ออกไป บรรดาศิษย์เก่าโรงเรียนบดินทรเดชา 2 ต่างเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจและรำลึกถึงพระคุณของคุณครูจำนวนมาก หลายคนเข้ามาคอมเมนต์กราบลาและขอบคุณที่คุณครูคอยมอบความรู้ให้ลูกศิษย์เสมอมา
มีศิษย์เก่ารายหนึ่งเล่าความประทับใจว่า ตนเองเคยเป็นลูกศิษย์ตอนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมัยนั้นเด็กนักเรียนยังมีพื้นฐานค่อนข้างอ่อน คุณครูนฤมลสละเวลามาสอนพิเศษให้เด็กทุกคนฟรี จนผู้บริหารเข้าใจผิดคิดว่ามารับสอนหารายได้เสริม ทุกวันนี้ผ่านมาเกือบ 30 ปีแล้วก็ยังนึกถึงเสมอ และขอยกย่องท่านเป็นครูที่ดีมากท่านหนึ่ง
นอกจากนี้ยังมีข้อความร่วมไว้อาลัยจากลูกศิษย์อีกมากมาย เช่น “ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ กราบลาอาจารย์ครับ”, “ขอแสดงความอาลัยกับครอบครัวคุณครูด้วยครับ”, “ขอแสดงความเสียใจด้วยอย่างยิ่งด้วยความเคารพรักอาจารย์ค่ะ” และ “กราบลาอาจารย์ด้วยความเคารพรักยิ่ง ขอให้อาจารย์ไปสู่สุคตินะคะ”
