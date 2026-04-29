อาลัย เปิดสาเหตุ “น้องพู่กัน” นักกีฬาคายัคเยาวชน เสียชีวิตกะทันหัน ขณะซ้อม
อาลัย เผยสาเหตุ “น้องพู่กัน” นักกีฬาคายัคเยาวชน เสียชีวิตกะทันหัน ขณะซ้อม เพื่อนกอดคอร่ำไห้ เพิ่งแยกกันแค่ 5 นาทีก่อนเกิดเรื่องสลด
เกิดเหตุสลดช็อกวงการกีฬา โดยมีรายงานว่าช่วงเย็นวันที่ 28 เมษายน เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งอุบัติเหตุจมน้ำหมดสติ บริเวณท่าน้ำริมคลองด้านหลังโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในพื้นที่จ.สมุทรปราการ เมื่อเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุพบร่าง นักเรียนชาย อายุ 15 ปี ทราบชื่อ “น้องพู่กัน” นักกีฬาเยาวชนพายเรือคายัค นอนหมดสติไม่มีชีพจร เจ้าหน้าที่ต้องทำซีพีอาร์ ก่อนเร่งเคลื่อนย้ายส่ง รพ.บางเสาธง ท่ามกลางเพื่อนนักกีฬากอดคอร้องไห้ด้วยความเสียใจ
จากการสอบถามเพื่อนนักกีฬารุ่นเดียวกัน เล่าว่า น้อง ๆ นักเรียนทั้งหมดกว่า 10 ชีวิต รวมถึงน้องพู่กัน เป็นนักกีฬาเยาวชนตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการ ที่เตรียมเข้าแข่งขันในรายงานการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “สุราษฎร์ธานีเกมส์” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-17 พฤษภาคม 2569 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันนี้จึงพากันมาซ้อมพายเรือในรุ่นต่าง ๆ ซึ่งซ้อมกันตั้งแต่ประมาณ 16.00 น. โดยที่น้องพู่กัน ลงฝึกซ้อมเรือคายัค โดยขณะเกิดเหตุไม่มีเพื่อนหรือใครอยู่กับน้องพู่กัน เนื่องจากบางทีมยังกลับมาจากการฝึกซ้อมพายเรือ
ส่วนทีมของตนพอกลับมาถึงในระหว่างที่กำลังนำเรือเข้าไปเก็บที่โรงเรียน ให้หลังประมาณ 3-5 นาที กลับมาพบว่าเรือของน้องพู่กันคว่ำจมน้ำในคลอง โดยที่ไม่เห็นตัวน้องแต่อย่างใด
จึงช่วยกันลงค้นหาจนพบว่าน้องจมน้ำอยู่และรีบพาขึ้นท่าน้ำ พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจแต่ไม่ฟื้น ปกติแล้วน้องจะเป็นคนแข็งแรง
ส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากอาการวูบหรือลมแดด ในขณะพายเรือซ้อมอยู่ แล้วจังหวะที่เรือพลิกตัวน้องพู่กันขาติดอยู่ในเรือตอนเรือคว่ำหน้าจมน้ำประกอบกับไม่มีใครเห็น ส่วนบ้านข้างเคียงก็มีแต่ผู้สูงอายุพักผ่อนกันในบ้าน
ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัย เผยว่า หลังจากได้รับแจ้งก็รีบเดินทางมาที่เกิดเหตุ ซึ่งระหว่างทางคุณครูผู้ฝึกสอนและเพื่อนๆได้ช่วยกันปั๊มหัวใจรอทีม แต่พอมาถึงก็พบว่าไม่มีชีพจรแล้ว ล่าสุดยืนยันว่าน้องเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาล
