คลิปว่อน 4 คู่รักเมาคึก โชว์ฉากสยิวกลางทะเล ไม่อายกล้อง เตือนแล้วยังทำต่อ
พัทยาเดือด! 4 คู่รักต่างชาติเมา จูงมือลงน้ำโชว์กิจกรรมทางเพศไม่อายฟ้าดินกลางทะเล ชาวบ้านตะโกนห้ามแต่กลับเมินเฉย จี้หน่วยงานจัดการ หวั่นทำภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว
โซเชียลวิจารณ์ยับ หลังมีการแชร์คลิปพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบริเวณอ่าวพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เผยให้เห็นพฤติกรรมสุดฉาวของชายหญิงรวม 8 คน จับคู่ระรักเริงรัก ไม่แคร์สายตาชาวบ้าน แม้เตือนแล้วแต่ทำเป็นไม่สนใจ
ผู้เห็นเหตุการณ์และผู้บันทึกคลิปวิดีโอ เล่าว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 03.00 – 04.00 น. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 8 คน แบ่งเป็นชาย 4 คน และหญิง 4 คน ซึ่งคาดว่าเป็นชาวรัสเซียอยู่ในอาการมึนเมา จับคู่กันจูงมือเดินลงไปในทะเลพัทยา ก่อนจะกอดจูบและแสดงพฤติกรรมคล้ายมีเพศสัมพันธ์กันใต้น้ำแบบแยกเป็นคู่ ๆ
แม้จะมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวคนอื่น ๆ ที่อยู่ในบริเวณนั้นพยายามตะโกนห้ามปราม แต่ทั้ง 8 คนกลับไม่สนใจ ยังคงทำกิจกรรมต่อไปอย่างหน้าตาเฉย
ตนจึงตัดสินใจถ่ายคลิปไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการตามกฎหมาย เนื่องจากมองว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของเมืองท่องเที่ยวอย่างรุนแรง ทั้งยังเปิดเผยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้น เพราะที่ผ่านมาเคยมีนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศทำพฤติกรรมเสื่อมเสียเช่นนี้มาแล้วหลายครั้งในพื้นที่พัทยา
