ข่าวต่างประเทศ

ต่างชาติซื้อบ้านภูเก็ต 56 ล้าน อ้างอยู่ไทยไม่จำกัด เสียภาษี 0% เจ้าตัวแจงแล้ว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 เม.ย. 2569 11:02 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 11:06 น.
ต่างชาติแจงดราม่าซื้อบ้านหรูภูเก็ต 56 ล้าน ยืนยันทำกฎหมาย

ต่างชาติโพสต์ซื้อบ้านหรูภูเก็ต 56 ล้าน อ้างอยู่ไทยนานแค่ไหนก็ได้ แถมเสียภาษี 0% ล่าสุดเจ้าตัวแจงแล้ว ยืนยันทำถูกต้อง พร้อมกางกฎหมายโต้ประเด็นภาษี ระบุถือวีซ่า LTR ได้สิทธิยกเว้นภาษีรายได้

ทำคนไทยสงสัยหนัก กรณีชายชาวต่างชาติโพสต์คลิปขั้นตอนการซื้อบ้านในฝันที่ประเทศไทย บริเวณหาดบางเทา จังหวัดภูเก็ต ราคา 1.3 ล้านปอนด์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 56 ล้านบาท จนหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าชาวต่างชาติสามารถถือครองที่ดินได้จริงหรือไม่ ประกอบกับเจ้าตัวอ้างว่าสามารถอยู่ในไทยนานแค่ไหนก็ได้ และเสียภาษี 0%

ชาวคนดังกล่าวโพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมชี้แจงกรณีการเป็นเจ้าของที่ดิน ระบุว่า “We just signed the contract to buy our dream home in Phuket It cost just 56m BAHT (£1.3m), and is a freehold property next to Bang Tao beach

The best part is we will now qualify to get our official Welathy Global Citizenships, meaning we can spend as much time as we like in Thailand and pay 0% tax of our global income!

Most people assume you the only countries that are require zero income taxes are Dubai, Monaco and Cayman Islands, but there are so many other great options – not just great for business, but also go raising a family.

Quick fact check on the Community Notes:

The 2024 tax rule applies to standard residents, not LTR Wealthy Global Citizen visa holders, who are exempt from personal income tax on foreign income under Royal Decree No. 743, verified with our Thai tax lawyer. And we never claimed to own freehold land. We own a freehold condominium unit, which foreigners can absolutely do under the Thai Condominium Act up to 49% of a development. Easy mistakes to make if you’re working off general rules rather than the actual legal structure. Watch the full process here before adding context next time”

แปลเป็นไทยได้ว่า “เราเพิ่งเซ็นสัญญาซื้อบ้านในฝันที่ภูเก็ต ราคา 56 ล้านบาท (1.3 ล้านปอนด์) เป็นอสังหาริมทรัพย์แบบขายขาด (Freehold) ติดหาดบางเทา

ส่วนที่ดีที่สุดคือ ตอนนี้เราเข้าเกณฑ์ได้รับวีซ่าประเภท Wealthy Global Citizen อย่างเป็นทางการ เราสามารถอาศัยอยู่ในไทยนานแค่ไหนก็ได้ และไม่ต้องเสียภาษี (0%) สำหรับรายได้จากต่างประเทศ!

คนส่วนใหญ่มักคิดว่าประเทศที่ไม่เก็บภาษีเงินได้มีแค่ ดูไบ โมนาโก และหมู่เกาะเคย์แมน แต่ความจริงยังมีตัวเลือกอื่นที่ยอดเยี่ยมอีกมากมาย ไม่ใช่แค่ดีสำหรับการทำธุรกิจ แต่ยังเหมาะกับการสร้างครอบครัวด้วย

ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ Community Notes สักนิด :

กฎหมายภาษีปี 2024 บังคับใช้กับผู้พำนักทั่วไป ไม่รวมถึงผู้ถือวีซ่า LTR ประเภท Wealthy Global Citizen บุคคลกลุ่มนี้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับรายได้จากต่างประเทศตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 743 เราตรวจสอบข้อมูลเรื่องภาษีกับทนายความชาวไทยเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ เราไม่เคยบอกว่าเราเป็นเจ้าของที่ดินแบบขายขาด เราเป็นเจ้าของห้องชุดคอนโดมิเนียมแบบขายขาด (Freehold) ชาวต่างชาติสามารถซื้อและถือครองได้ตามพระราชบัญญัติอาคารชุดของไทยในสัดส่วนไม่เกิน 49% ของโครงการ คุณอาจเข้าใจผิดได้ หากอ้างอิงแค่กฎทั่วไปโดยไม่ได้ดูโครงสร้างทางกฎหมายที่แท้จริง”

ต่างชาติแจงดราม่าซื้อคอนโดภูเก็ต 56 ล้านบาท

