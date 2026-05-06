ข่าว

นาทีสลด หนุ่ม 28 เป็นไข้ ตื่นมาดื่มน้ำ ก่อนชักดับกะทันหัน หมอแทน คาดสาเหตุนี้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 16:51 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 16:53 น.
59
นพ.ธนีย์ วิเคราะห์สาเหตุหนุ่ม 28 ไข้ขึ้นดื่มน้ำดับกะทันหัน

นพ.ธนีย์ วิเคราะห์สาเหตุหนุ่มวัย 28 ไข้ขึ้น 2 วัน ลุกขึ้นมาดื่มน้ำ มีอาการคล้ายชัก ก่อนดับปริศนา คาดเกิดจากไวรัสลงหัวใจหรือโรคไหลตาย แนะวิธีสังเกตอาการอันตรายต้องรีบพบแพทย์

จากกรณีชายหนุ่มวัย 28 ปี มีร่างกายแข็งแรง ป่วยเป็นไข้เพียง 2 วัน ตื่นขึ้นมา ลุกขึ้นมาดื่มน้ำ จู่ ๆ ล้มลงไปกับเตียง มีอาการคล้ายชักจนเสียชีวิต ล่าสุด นพ.​ ธนีย์ ธนียวัน หรือ หมอแทน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอด วิกฤตบำบัด และการปลูกถ่ายปอด ออกมาวิเคราะห์สาเหตุทางการแพทย์อย่างละเอียด ย้ำชัดเจนว่าไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด-19 อย่างแน่นอน

ผู้เสียชีวิตคือ “คุณต้น” อายุ 28 ปี เป็นคนแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ทราบแน่ชัด แต่มีพฤติกรรมคือเป็นคนสูบบุหรี่จัด และดื่มเหล้าบ้าง รวมถึงไม่ค่อยชอบไปหาหมอ

ก่อนเกิดเหตุ คุณต้นมีอาการป่วยเป็นไข้มา 2 วัน แต่คิดว่าเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดาเดี๋ยวก็หายจึงไม่ได้ไปพบแพทย์ และอาการก็ค่อยๆ ดีขึ้นแล้ว เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม เวลาประมาณ 8:00 น. ขณะที่คุณต้นกำลังนอนอยู่กับภรรยา เขาลุกขึ้นนั่งบนเตียงเพื่อหยิบน้ำมาดื่ม แต่หลังจากดื่มไปสักพัก เขาก็นิ่งไป แก้วน้ำหลุดตก และล้มตัวลงไปบนเตียงก่อนจะมีอาการคล้ายชัก

ภรรยาที่นอนอยู่ข้าง ๆ รีบลุกมาพยุง และสังเกตเห็นว่าคุณต้น มีเสียงหายใจผิดปกติในลำคอ และมีอาการไอแรงๆ ออกมา
ภรรยาจึงเรียกคุณแม่เข้ามาดู และรีบโทรเรียกหน่วยฉุกเฉิน มีการทำ CPR (ปั๊มหัวใจ) สำเร็จในเบื้องต้น แต่สุดท้ายคุณต้นก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

หมอแทน อธิบายภาพจากคลิปวิดีโอว่า อาการที่เห็นตอนล้มลงไปสักพักแล้วชักหยุดไปอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่การชักจริง ๆ แต่เกิดจากการที่สมองขาดออกซิเจน สันนิษฐานว่าในจังหวะนั้น หัวใจน่าจะเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรง ทำให้เลือดไม่สามารถสูบฉีดออกจากหัวใจไปเลี้ยงสมองได้เพียงพอ สมองที่ขาดเลือดจึงตอบสนองด้วยอาการคล้ายชัก

ส่วนการชักจากไข้สูงนั้นโดยปกติจะพบได้ในเด็กเล็กเท่านั้น ต่างจากการชักในผู้ใหญ่เวลามีไข้มักจะชักต่อเนื่องยาว ๆ และต้องเกิดจากปัญหาที่สมอง เช่น เยื่อหุ้มสมองติดเชื้อ หรือโรคลมชักที่มีอยู่เดิม

ประเด็นที่คนสงสัยว่าดื่มน้ำแล้วสำลักจนเสียชีวิตหรือไม่ นพ.ธนีย์ ระบุว่า การที่มีเสียงหายใจผิดปกติและไอแรง ๆ อาจมีการสำลักน้ำเข้าไปบ้าง แต่การสำลักน้ำในปริมาณเล็กน้อยไม่สามารถทำให้อุดหลอดลมจนเสียชีวิตได้ในคนวัย 28 ปีที่ยังสามารถไอออกมาได้แรง ๆ

ภาพจาก Youtube : Doctor Tany

นพ.ธนีย์ วิเคราะห์ว่า สาเหตุที่ทำให้หัวใจเต้นผิดปกติน่าจะมาจาก 2 ประเด็นหลัก ได้แก่

1. ภาวะไวรัสลงหัวใจ

การมีไข้นำมาก่อน 2 วัน อาจเป็นไวรัสที่สามารถลงไปที่กล้ามเนื้อหัวใจได้ โรคนี้ไม่มีอาการจำเพาะที่ใช้แยกจากไข้หวัดทั่วไป และไม่มีทางรู้ล่วงหน้า เมื่อไวรัสลงหัวใจ อาจทำให้หัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรง หัวใจจะบีบตัวเร็วและสั่นจนเลือดค้างอยู่เต็มหัวใจ ไม่สามารถบีบเลือดไปเลี้ยงสมองได้

ปัจจุบันภาวะไวรัสลงหัวใจยังไม่มียารักษาหรือยาต้านไวรัสเฉพาะเจาะจง ทำได้เพียงการรักษาแบบประคับประคองเท่านั้น

2. โรคไหลตาย หรือความผิดปกติของช่องนำเกลือแร่ในหัวใจ

โรคเหล่านี้มักซ่อนอยู่ในคนแข็งแรงปกติ และจะดูเหมือนคนทั่วไป แต่โรคจะกำเริบเมื่อร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วย เครียด พักผ่อนไม่พอ ดื่มเหล้าเยอะ หรือมีความผิดปกติของเกลือแร่ในร่างกาย ในกรณีของคุณต้นป่วยนอนซม 2 วัน อาจทำให้กินอาหารและดื่มน้ำไม่พอ ขาดทั้งน้ำ เกลือแร่ และพลังงานจนไปกระตุ้นภาวะหัวใจที่มีปัญหาให้กำเริบขึ้นมาได้

นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุอื่นที่อาจเป็นไปได้แต่น้อยกว่า คือ ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดปอด เนื่องจากคุณต้นมีประวัติสูบบุหรี่จัดมานาน การเจ็บป่วยประกอบกับการดื่มน้ำไม่พอทำให้เลือดข้นหนืด อาจทำให้เกิดลิ่มเลือดที่เกิดจากการสะสมของการสูบบุหรี่ ไปอุดตันที่ปอด ส่งผลให้หัวใจทำงานไม่ได้ เลือดไม่ไปเลี้ยงสมอง

ส่วนโรคลมชักที่ทำให้เสียชีวิตเฉียบพลันนั้นเป็นไปได้ยากมาก จากข้อมูลคุณต้นไม่มีประวัติการชักอยู่เรื่อย ๆ มาก่อน

ในกรณีที่ผลชันสูตรศพระบุสาเหตุเบื้องต้นว่า “หัวใจวายฉับพลัน” พร้อมชี้แจงว่า จำเป็นต้องเอาหัวใจมาตรวจอย่างละเอียด 3 ข้อหลัก คือ

1. ตรวจหาเชื้อไวรัสในหัวใจ

ถ้าพบเชื้อก็สามารถสรุปได้ทันทีว่าเกิดจากไวรัสลงหัวใจ

2. ตรวจหาความผิดปกติของช่องทางเกลือแร่

หากผ่าออกมาแล้วกล้ามเนื้อและเส้นเลือดหัวใจดูปกติทุกอย่าง ต้องส่งตรวจพิเศษว่าช่องทางที่ให้เกลือแร่ผ่านมีความผิดปกติจนทำให้การนำไฟฟ้าเกิดปัญหาหรือไม่

3. ตรวจหาสารเสพติดและสารพิษในร่างกาย

เป็นขั้นตอนมาตรฐานที่ต้องทำกับผู้เสียชีวิตกะทันหันทุกราย เพื่อความรอบคอบและตัดประเด็นความผิดพลาดออกไป การเจาะเลือดดูเอนไซม์หัวใจหลังเสียชีวิตอาจบอกผลได้ยาก เพราะการทำ CPR ปั๊มหัวใจ ทำให้เอนไซม์หัวใจรั่วออกมาในเลือดได้เช่นกัน แพทย์จึงต้องดูระดับความสูงของเอนไซม์ประกอบอย่างระมัดระวัง ว่าสูงจากไวรัสทำลายเซลล์หัวใจ หรือสูงจากการทำ CPR

หากผลตรวจพบว่าเป็นโรคเกี่ยวกับช่องนำเกลือแร่ที่ผิดปกติ มักเป็นกรรมพันธุ์ สมาชิกในครอบครัวสายเลือดเดียวกัน ทั้งพ่อ แม่ ลูก หรือพี่น้องต้องไปพบแพทย์โรคหัวใจเพื่อตรวจร่างกายทุกคนโดยด่วน แม้จะแข็งแรงดีหรือไม่เคยแสดงอาการมาก่อนก็ตาม เพื่อประเมินว่าต้องกินยา หรือใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจเพื่อป้องกันหรือไม่

ในช่วงท้าย นพ.ธนีย์ ได้ฝากข้อคิดสำคัญว่า หากมีอาการป่วย เพลียหนัก กินข้าวหรือดื่มน้ำไม่ลง เกลือแร่ไม่พอ อาการดูแย่จนคนรอบข้างเป็นห่วง หรือมีอาการใจสั่น เจ็บหน้าอก หายใจไม่ออกหนัก ๆ ในอก อย่าฝืนเด็ดขาด ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อความปลอดภัย

แม้การไปพบแพทย์จะไม่ได้การันตีว่าจะรอดชีวิตเสมอไป เนื่องจากโรคอย่างไวรัสลงหัวใจวินิจฉัยได้ยากมาก แต่ก็เป็นสิ่งที่ควรทำที่สุด และขอแนะนำให้ทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่ไม่ชอบไปหาหมอ ควรไปตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แม้ไม่มีโรคประจำตัว

หากใครใช้บุหรี่ กัญชา หรือยาเสพติด ควรเลิกทันที เพราะอาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเรื่องโชคร้ายขึ้นได้ในวันใดวันหนึ่ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หนุ่ม กรรชัย เดือดจัด! เปิดหน้าเพจ &quot;ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ&quot; กลางโหนกระแส ย้ำชัดเพื่อเตือนภัยสังคม ข่าว

หนุ่ม กรรชัย เดือดจัด! เปิดหน้าเพจ “ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ” กลางโหนกระแส ย้ำชัดเพื่อเตือนภัยสังคม

5 นาที ที่แล้ว
เคลียร์ใจแล้ว! หลังดีไซน์เนอร์ดัง ทวงชุด จีซู แบล็กพิงก์ ออกสื่อ อ้าง ยืมไม่คืน จนทัวร์ลง บันเทิงเกาหลี

เคลียร์ใจแล้ว! หลังดีไซน์เนอร์ดัง ทวงชุด จีซู แบล็กพิงก์ ออกสื่อ อ้าง ยืมไม่คืน จนทัวร์ลง

6 นาที ที่แล้ว
นพ.ธนีย์ วิเคราะห์สาเหตุหนุ่ม 28 ไข้ขึ้นดื่มน้ำดับกะทันหัน ข่าว

นาทีสลด หนุ่ม 28 เป็นไข้ ตื่นมาดื่มน้ำ ก่อนชักดับกะทันหัน หมอแทน คาดสาเหตุนี้

17 นาที ที่แล้ว
รัฐฟลอริดา เปลี่ยนชื่อสนามบิน &quot;ปาล์มบีช&quot; เป็น &quot;โดนัลด์ ทรัมป์&quot; อย่างเป็นทางการ ข่าวต่างประเทศ

รัฐฟลอริดา เปลี่ยนชื่อสนามบิน “ปาล์มบีช” เป็น “โดนัลด์ ทรัมป์” อย่างเป็นทางการ

33 นาที ที่แล้ว
คู่รักต่างชาติมีเพศสัมพันธ์กลางทะเลพัทยา ข่าว

คลิปว่อน 4 คู่รักเมาคึก โชว์ฉากสยิวกลางทะเล ไม่อายกล้อง เตือนแล้วยังทำต่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.บางนา 1 - มิตรประชา ถอนตัวสิทธิ &quot;บัตรทอง&quot; มีผล 1 มิ.ย. 69 ข่าว

คนไข้ช็อก! รพ.บางนา 1 – มิตรประชา ถอนตัวสิทธิ “บัตรทอง” มีผล 1 มิ.ย. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงปอกทุเรียนด้วยพระองค์เอง การันตีคุณภาพทุเรียนไทย สู่สายตาคนทั้งโลก ข่าว

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงปอกทุเรียนด้วยพระองค์เอง การันตีคุณภาพทุเรียนไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หดหู่ ลูกทรพี ซ้อมพ่อดับ ไม่ยอมโอนเงิน 9 พัน ขอไปฟอกไตก่อน ข่าวอาชญากรรม

หดหู่ ลูกทรพี ซ้อมพ่อดับ ฉุนไม่โอนเงิน 9 พัน ขอไปฟอกไตก่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่าโหนกระแส “ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ” โฟนอินโต้เดือด แจงยอดเสียหายไม่ถึงสิบล้าน ปัดเป็นต้นเหตุลุงจบชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียขับเก๋งทับผัวดับคาที่-เท้าเหยียบหน้าซ้ำ สารภาพปมแค้น เปย์หลักล้านแต่ถูกตีตัวออกห่าง ข่าว

เมียขับเก๋งทับผัวดับคาที่-เท้าเหยียบหน้าซ้ำ สารภาพปมแค้น เปย์หลักล้านแต่ถูกตีตัวออกห่าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เอิร์ธ พงศกร” กางงบ กทม. ยุคอัศวิน โต้ทิ้งเงิน 94 ล้าน ยันส่งต่อ 7.6 หมื่นล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบดราม่า กรมประมงยันปลากระป๋องฉาวใช้ &quot;ปลานิล&quot; ไม่ใช่ปลาหมอคางดำ ฟันข้อหาอาหารปลอม ข่าว

จบดราม่า กรมประมงยันปลากระป๋องฉาวใช้ “ปลานิล” ไม่ใช่ปลาหมอคางดำ ฟันข้อหาอาหารปลอม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; ไม่หวั่น กัมพูชาดึง UNCLOS ไกล่เกลี่ย ย้ำชัด สองประเทศอยู่บนกฎเดียวกัน ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ไม่หวั่น กัมพูชาดึง UNCLOS ไกล่เกลี่ย ย้ำชัด สองประเทศอยู่บนกฎเดียวกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สรุปราคาทองวันนี้ 6 พ.ค. 69 ช่วงบ่ายพุ่งแรง 1,050 บาท ทะลุ 7 หมื่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 25 พ.ค. 2569 การเงิน

25 พ.ค.นี้ ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใครได้บ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีแชร์ลูกโซ่ยูฟัน 11 ปียังไม่จบ หนุ่ย พงศ์สุข เล่าตอนขึ้นศาล ข่าว

คดีแชร์ลูกโซ่ยูฟัน 11 ปียังไม่จบ หนุ่ย พงศ์สุข เล่าตอนขึ้นศาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉแหลก! พิธีกรฝีปากกล้า จ่อโดนเด้ง เซ่นปมฉาว ยัดเงิน-คุกคามนักศึกษา บันเทิง

แฉพฤติกรรม พิธีกรฝีปากกล้า จ่อโดนเด้ง เซ่นปมฉาว คุกคามเด็กฝึกงาน-ยัดเงินปิดปาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางงามเขมรอ้างเจนนี่ก็อปชุด met gala 2026 ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ลงยับ! นางงามเขมร เคลม “เจนนี่” ก๊อปชุดไปงาน Met Gala 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย หนุ่มอุบล ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าดับ หลังลูกไซบีเรียนฮัสกีข่วน ข่าว

เตือนภัย ลูกไซบีเรียนฮัสกีข่วน หนุ่มอุบล ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าดับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟังอีกมุม! พี่ชาย &quot;หมิว&quot; กางปีกป้อง ลั่นที่น้องสาวสาดน้ำใส่แฟนเก่า ไม่ใช่น้ำกรด ข่าว

ฟังอีกมุม! พี่ชาย “หมิว” กางปีกป้อง ลั่นที่น้องสาวสาดน้ำใส่แฟนเก่า ไม่ใช่น้ำกรด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สิ้นแล้ว “หลวงปู่บัวเกตุ” พระเกจิกรรมฐานล้านนา ศิษย์กราบถวายอาลัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยื้อไม่ไหว! บุฟเฟต์เจ้าดัง ย่านรังสิต ประกาศเซ้งกิจการ ให้บริการถึง 24 พ.ค.นี้ เศรษฐกิจ

ยื้อไม่ไหว! บุฟเฟต์เจ้าดัง ย่านรังสิต ประกาศปิดกิจการ ให้บริการถึง 24 พ.ค.นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! จับสึกพระไทยที่มาเลเซีย คดีพาเด็กบวชเณรเรี่ยไรเงิน เข้าข่ายค้ามนุษย์ ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! จับสึกพระไทยที่มาเลเซีย คดีพาเด็กบวชเณรเรี่ยไรเงิน เข้าข่ายค้ามนุษย์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ ฮลุน โซโล่ จากหนุ่มโรงงานวันละ 300 สู่ยูทูบเบอร์เที่ยวรอบโลกกว่า 50 ประเทศ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝรั่งเมาโชว์โหนตีลังกาบนสองแถวพัทยา พลาดร่วงหัวกระแทกพื้น ข่าว

อายแทน ฝรั่งเล่นพิเรนทร์ โชว์ตีลังกาบนสองแถว พลาดร่วงหน้าขมำ ร่างกระแทกพื้น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 16:51 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 16:53 น.
59
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เคลียร์ใจแล้ว! หลังดีไซน์เนอร์ดัง ทวงชุด จีซู แบล็กพิงก์ ออกสื่อ อ้าง ยืมไม่คืน จนทัวร์ลง

เคลียร์ใจแล้ว! หลังดีไซน์เนอร์ดัง ทวงชุด จีซู แบล็กพิงก์ ออกสื่อ อ้าง ยืมไม่คืน จนทัวร์ลง

เผยแพร่: 6 พฤษภาคม 2569
เอนโดไทน์ คือ

เอนโดไทน์ (Endotine) คืออะไร? ช่วยยกกระชับหน้าให้ดูเด็กได้จริงไหม

เผยแพร่: 6 พฤษภาคม 2569
รัฐฟลอริดา เปลี่ยนชื่อสนามบิน &quot;ปาล์มบีช&quot; เป็น &quot;โดนัลด์ ทรัมป์&quot; อย่างเป็นทางการ

รัฐฟลอริดา เปลี่ยนชื่อสนามบิน “ปาล์มบีช” เป็น “โดนัลด์ ทรัมป์” อย่างเป็นทางการ

เผยแพร่: 6 พฤษภาคม 2569

Sea (Thailand) จับมือ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการเงินผ่านบอร์ดเกม Wishlist” และโครงการ “Play to Learn”

เผยแพร่: 6 พฤษภาคม 2569
Back to top button