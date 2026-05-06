หนุ่ม กรรชัย เดือดจัด! เปิดหน้าเพจ “ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ” กลางโหนกระแส ย้ำชัดเพื่อเตือนภัยสังคม
หนุ่ม กรรชัย โชว์รูปโปรไฟล์แบบไร้เซ็นเซอร์ หลังช่างหนึ่งอ้างเป็นลูกผู้ชายพอ ด้าน สคบ. ชี้ช่องสามารถเปิดเผยชื่อเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ป้องกันเหยื่อเพิ่ม
กลายเป็นประเด็นที่ดุเดือดขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับกรณีผู้รับเหมาสร้างบ้านจากเพจดังทิ้งงาน จนทำให้มีผู้เสียหายรวมกว่า 60 ราย และสูญเงินรวมกว่า 40 ล้านบาท ล่าสุดในรายการ โหนกระแส ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรดำเนินรายการ ได้ตัดสินใจเปิดเผยหน้าเพจเฟซบุ๊กของผู้รับเหมารายนี้กลางรายการเพื่อเป็นการเตือนภัย
ในช่วงแรกของรายการ หนุ่ม กรรชัย ได้นำเสนอภาพหน้าเพจเฟซบุ๊กชื่อ ทีมงานหวานเจี๊ยบรับสร้างบ้าน... ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 31,000 คน โดยโพสต์ล่าสุดของเพจนี้ถูกอัปเดตเมื่อวันที่ 8 กันยายนปีที่แล้ว เป็นคลิปวิดีโอโชว์ผลงานบ้านที่สร้างเสร็จพร้อมระบุข้อความว่า “เก็บงานอีกนิดหน่อย”
นอกจากนี้ ยังมีการแฉเพิ่มเติมว่าหลังจากที่เริ่มมีกระแสข่าวร้องเรียน ช่างหนึ่งได้ไปเปิดเพจเฟซบุ๊กใหม่ชื่อ ช่างหนึ่ง สร้างบ้าน ซึ่งมียอดผู้ติดตามพุ่งสูงถึง 58,000 คน โดยโพสต์ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคมปีที่แล้ว เป็นภาพบ้านที่สร้างเสร็จพร้อมแคปชัน “เรียบร้อยรอส่งมอบอีกหลัง”
จุดพีคของรายการเกิดขึ้นในช่วงนาทีที่ 1.27.36 เมื่อ หนุ่ม กรรชัย ได้สั่งการให้ทีมงานขึ้นภาพโปรไฟล์ของ “ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ” กลางหน้าจอแบบชัดเจน ไม่มีการเบลอหรือเซ็นเซอร์ใบหน้าแต่อย่างใด พร้อมระบุว่าการกระทำครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาเพื่อหมิ่นประมาท แต่ต้องการให้ความเป็นธรรมและเตือนภัยประชาชน เนื่องจากมีผู้ถูกหลอกลวงเป็นจำนวนมาก
ทางด้านตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ที่มาร่วมในรายการ ได้ให้ความเห็นถึงกรณีการเปิดเผยข้อมูลนี้ว่า เรื่องของการละเมิดสิทธิผู้บริโภคอยู่ในขอบเขตอำนาจที่ สคบ. สามารถเข้ามาดูแลได้ และหากพบว่ามีผู้ประกอบการหรือโครงการใดที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากจนส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมาย การเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ชื่อเพื่อเตือนให้ประชาชนระวังตัว ถือเป็นสิ่งที่สามารถทำได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
