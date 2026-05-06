บริษัทดัง เรียกคืนกระติกน้ำ 8.2 ล้านชิ้น 3 รุ่น ปัญหาฝากระเด็นใส่จนตาบอด
บริษัทเทอร์โมสเรียกคืนกระติกน้ำ 3 รุ่น 8.2 ล้านชิ้น หลังพบปัญหาฝากระเด็นใส่จนสูญเสียการมองเห็น 3 ราย
บริษัทเทอร์โมส (Thermos L.L.C.) ร่วมมือกับคณะกรรมการความปลอดภัยสินค้าอุปโภคบริโภคแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ CPSC ประกาศเรียกคืนกระติกใส่อาหารขวดน้ำรุ่นสเตนเลสคิง (Stainless King) จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น SK3000 ความจุ 16 ออนซ์ รุ่น SK3010 ความจุ 40 ออนซ์ รุ่น SK3020 ความจุ 24 ออนซ์
สาเหตุการเรียกคืนมาจากปัญหาฝาปิดกระติกน้ำไม่มีวาล์วระบายแรงดันตรงกลาง หากผู้ใช้งานเก็บอาหารเครื่องดื่มที่เน่าเสียได้ไว้ในกระติกเป็นเวลานาน แรงดันภายในจะเพิ่มสูงขึ้น เมื่อผู้ใช้งานเปิดฝา ฝาปิดอาจกระเด็นออกมาอย่างรุนแรง บริษัทได้รับรายงานผู้บาดเจ็บ 27 รายจากแรงกระแทกรอยฉีกขาด ผู้เคราะห์ร้าย 3 รายสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรเนื่องจากฝากระเด็นเข้าดวงตาอย่างจัง
กระติกน้ำวางจำหน่ายช่วงเดือนมีนาคมปี 2551 ถึงเดือนกรกฎาคมปี 2567 ผ่านห้างสรรพสินค้าทาร์เก็ต วอลมาร์ท ร้านค้าปลีกทั่วสหรัฐอเมริกา รวมถึงช่องทางออนไลน์ ผู้ใช้งานควรหยุดใช้สินค้าทั้ง 3 รุ่นทันที ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบหมายเลขรุ่นได้ที่ใต้ฐานกระติกน้ำ
ผู้ครอบครองสินค้ารุ่น SK3000 กับรุ่น SK3020 สามารถติดต่อบริษัทผ่านเว็บไซต์เพื่อขอรับฝาปิดชิ้นใหม่ที่มีวาล์วระบายแรงดัน ผู้ใช้งานต้องทิ้งฝาปิดชิ้นเดิมพร้อมถ่ายรูปส่งให้บริษัทตรวจสอบ สำหรับสินค้ารุ่น SK3010 ผู้ใช้งานต้องส่งคืนขวดน้ำให้บริษัทผ่านฉลากจัดส่งฟรีเพื่อรับขวดน้ำรุ่นใหม่ไปใช้งานแทน
บริษัทไม่อนุมัติการคืนเงินให้ผู้บริโภคในทุกกรณี ผู้ใช้งานไม่สามารถนำสินค้าไปคืนที่ร้านค้าได้ ผู้ครอบครองสินค้าต้องดำเนินการส่งเรื่องผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น บริษัทจะใช้เวลาจัดส่งชิ้นส่วนทดแทนประมาณ 7 ถึง 9 สัปดาห์หลังจากการตรวจสอบข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ ปัจจุบันบริษัทรับดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้เฉพาะผู้ใช้งานในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
