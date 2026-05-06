ดราม่า กรรมการ AF ติงเด็กพูดอังกฤษดูโชว์ออฟ โซเชียลแห่ป้อง ทำลายความมั่นใจ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 17:55 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 17:57 น.
กรรมการ True AF 2026 ติงผู้เข้าแข่งขันลูกครึ่งอเมริกันพูดภาษาอังกฤษ

เกิดอะไรขึ้น? กรรมการ AF ติงผู้เข้าแข่งขันพูดภาษาอังกฤษดูโชว์ออฟ แนะควรใช้ภาษาไทยสื่อสารคนหมู่มาก โซเชียลดราม่า สนันสนุนใช้ภาษาอังกฤษต่อไป

เวที True Academy Fantasia : ปฏิบัติการล่าฝัน เรียลลิตี้ 24 ชั่วโมง เปิดฉากการแข่งขันอย่างดุเดือด เพื่อเฟ้นหานักล่าฝัน นำโดย ปอนด์ กฤษดา และ โอม ปัณฑพล หรือ โอม ค็อกเทล Executive Producer ของ True AF 2026 ล่าสุด เพจ TrueAF Thailand เผยแพร่คลิปพูดคุยกับผู้เข้าแข่งขันรายหนึ่งจนเกิดประเด็นตั้งคำถามเรื่องการใช้ภาษาไทย

ผู้เข้าประกวดคนดังกล่าวกำลังศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย หลักสูตร EP ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนตลอดเวลา รวมทั้งเวลาอยู่ที่บ้านก็ใช้ภาษาอังกฤษ ไม่ได้พูดภาษาไทย ฝั่ง ปอนด์ กฤษดา สอบถามว่า “ทำไม” ขณะที่ โอม ค็อกเทล ช่วยอธิบายว่า “เขาโตมาแบบนั้น”

ต่อมา ผู้เข้าแข่งขันกล่าวเสริมว่าพ่อเป็นคนอเมริกัน คุณปอนด์จึงให้คำแนะนำว่า “ควรพูดภาษาไทยมากกว่านี้ เพราะรู้ว่าจะเข้าใจยังไง ภาษาอังกฤษเข้าใจทุกคนแหละ แต่เพราะบริบทกับน้ำเสียงบางครั้งทำให้ตนรู้สึกว่าเป็นการโชว์ออฟนิดนึง ยกตัวอย่างที่อีกฝ่ายสอบถามว่า พี่จะชอบผมไหม เมื่อประกอบกับน้ำเสียงหรือบริบททำให้พี่รู้สึกติด ๆ อยู่ในใจ แต่พอได้คุยไปเรื่อย ๆ กลับรู้สึกว่าไม่มีอะไร พร้อมฝากทิ้งท้ายให้สื่อสารภาษาไทยเยอะมากขึ้น เพราะเรากำลังพูดกับคนไทยหมู่มากอยู่ อาจจะไม่ได้สื่อสารกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่โรงเรียน ได้ไหมครับ”

จากนั้น เด็กหนุ่มโชว์ความสามารถการเล่นกีตาร์พร้อมร้องเพลง There’s Nothing Holdin’ Me Back จากศิลปิน Shawn Mendes หลังจากมีการขอให้ผู้เข้าแข่งขันถอดแว่นสายตาออก ฝั่ง ปอนด์ กฤษดา เอ่ยปากชมว่า “น่ารักมากเลย ต้องเอาความเป็นเด็กเก็บไว้ ไม่ต้องรีบโต ร้องเพลงเท่อยู่แล้วจะได้มีหลากหลายบุคลิก

ดราม่า กรรมการของ AF ขอให้ผู้เข้าประกวดใช้ภาษาไทย
ภาพจาก Facebook : TrueAF Thailand

หลังจากคลิปสัมภาษณ์ถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตบางส่วนมองออกมาแสดงความเห็นแบบหลากหลาย บางส่วนตั้งคำถามว่าการใช้คำว่า “โชว์ออฟ” กับเด็กรุนแรงไปหรือไม่ อีกส่วนรู้สึกสงสารที่เด็กหนุ่มที่ถูกห้ามไม่ให้ใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาถนัด พร้อมให้กำลังใจ สนับสนุนให้เด็กไทยใช้ภาษาอังกฤษ และโชว์สิ่งที่ตนเองถนัด

ขณะที่ นพ.ฉัตรพล คงเฟื่องฟุ้ง ศัลยแพทย์พลาสติกเฉพาะทาง ออกมาแสดงความเห็นประเด็นนี้ มองว่า “นี่แหละสาเหตุที่ทักษะภาษาอังกฤษคนไทยต่ำตม เพราะยังมีความคิดว่าการพูดภาษาอังกฤษมัน “โชว์ออฟ” …. โค้ชรบกวนปรับmindsetตัวเองใหม่ ก่อนมาสอนคนอื่นครับ

ย้ำอีกครั้ง ..น้องอย่าหยุดพูดอังกฤษ จงคิดและเขียนและพูดอังกฤษ ควบคู่ไปกับภาษาไทยครับ”

หมออ้น สวนกรรมการติเด็กลูกครึ่งพูดอังกฤษ
ภาพจาก Facebook : TrueAF Thailand
ชาวเน็ตให้กำลังใจโปรดิวเซอร์ติงเด็กลูกครึ่งพูดอังกฤษ
ภาพจาก Facebook : TrueAF Thailand

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

