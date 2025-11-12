ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา มอบกระติกน้ำร้อน รูป “ฮุนเซน” สลักข้อความปลุกใจ ให้ทหารตามแนวชายแดน

เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 14:20 น.
101
กัมพูชา ส่งกำลังใจ มอบกระติกน้ำร้อน รูป "ฮุนเซน-บุน รานี" ให้ทหารตามแนวชายแดน

มอบ “กระติกน้ำร้อน” จำนวน 3,750 ขวด ให้กับกองกำลังทหารที่ประจำการ ณ ปราสาทตาควาย โดยกระติกมีรูปของ ฮุน เซน และบุน รานี ภริยา สลักพร้อมข้อความให้กำลังใจ

นายแก้ว พง ผู้ช่วยส่วนตัวสมเด็จเดโช ฮุน เซน และหัวหน้าหน่วยสันติภาพ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจมอบกระติกน้ำร้อนเพิ่มเติมอีก 3,750 ขวด ให้กับกองกำลังกองพลสนับสนุนที่ 3 และกองกำลังทหารที่ประจำการอยู่ ณ ปราสาทตาควาย

จุดเด่นของกระติกน้ำร้อนเหล่านี้ คือมีการสลักภาพของสมเด็จเดโช ฮุน เซน และนางบุน รานี ภริยา ในเครื่องแบบทหารอย่างชัดเจน พร้อมข้อความให้กำลังใจว่า “พ่อแม่อยู่ข้างลูกเสมอ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กองทัพกัมพูชา ในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน

ภาพทหารกองกำลังกองพลสนับสนุนที่ 3 รับมอบกระติกน้ำ
ภาพจาก: FRESH NEWS

ในโอกาสนี้ นายแก้ว พง ได้นำความห่วงใยจาก ฮุน เซน และ บุน รานี ไปยังกองกำลังป้องกันชายแดนทั้งหมด พร้อมกำชับให้ทหารรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวในการปกป้องแผ่นดิน ไม่ให้ศัตรูเข้ามารุกรานได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มเสนาเดโชสันติภาพได้ทยอยนำกระติกน้ำร้อนเหล่านี้ไปแจกจ่ายให้กับกองกำลังทหารกัมพูชาตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในพื้นที่จังหวัดพระวิหาร จังหวัดอุดรมีชัย และจังหวัดบันเตียเมียนเจย

กระติกน้ำร้อนสีเขียวที่มีภาพของ ฮุน เซน และภริยาในเครื่องแบบทหาร
ภาพจาก: FRESH NEWS

ที่มา: FRESH NEWS

