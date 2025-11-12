กัมพูชา มอบกระติกน้ำร้อน รูป “ฮุนเซน” สลักข้อความปลุกใจ ให้ทหารตามแนวชายแดน
มอบ “กระติกน้ำร้อน” จำนวน 3,750 ขวด ให้กับกองกำลังทหารที่ประจำการ ณ ปราสาทตาควาย โดยกระติกมีรูปของ ฮุน เซน และบุน รานี ภริยา สลักพร้อมข้อความให้กำลังใจ
นายแก้ว พง ผู้ช่วยส่วนตัวสมเด็จเดโช ฮุน เซน และหัวหน้าหน่วยสันติภาพ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจมอบกระติกน้ำร้อนเพิ่มเติมอีก 3,750 ขวด ให้กับกองกำลังกองพลสนับสนุนที่ 3 และกองกำลังทหารที่ประจำการอยู่ ณ ปราสาทตาควาย
จุดเด่นของกระติกน้ำร้อนเหล่านี้ คือมีการสลักภาพของสมเด็จเดโช ฮุน เซน และนางบุน รานี ภริยา ในเครื่องแบบทหารอย่างชัดเจน พร้อมข้อความให้กำลังใจว่า “พ่อแม่อยู่ข้างลูกเสมอ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กองทัพกัมพูชา ในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน
ในโอกาสนี้ นายแก้ว พง ได้นำความห่วงใยจาก ฮุน เซน และ บุน รานี ไปยังกองกำลังป้องกันชายแดนทั้งหมด พร้อมกำชับให้ทหารรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวในการปกป้องแผ่นดิน ไม่ให้ศัตรูเข้ามารุกรานได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มเสนาเดโชสันติภาพได้ทยอยนำกระติกน้ำร้อนเหล่านี้ไปแจกจ่ายให้กับกองกำลังทหารกัมพูชาตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในพื้นที่จังหวัดพระวิหาร จังหวัดอุดรมีชัย และจังหวัดบันเตียเมียนเจย
ที่มา: FRESH NEWS
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แผ่นเสียงตกร่อง! “ฮุนเซน” ลั่นไม่เคยขอให้ไทยเปิดด่าน ลั่นประเทศไม่ล่มสลาย
- นางงามกัมพูชา ร้องไห้ อ้างถูกไทยเหยียด เหตุให้ถอดรองเท้าขึ้นบ้านเรือนไทย
- แถลงการณ์ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ยัน ทุ่นระเบิดศรีสะเกษ “วางใหม่” โดยกัมพูชา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: