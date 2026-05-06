คนไข้ช็อก! รพ.บางนา 1 – มิตรประชา ถอนตัวสิทธิ “บัตรทอง” มีผล 1 มิ.ย. 69
โรงพยาบาล “บางนา 1 – มิตรประชา” ประกาศถอนตัวสิทธิ “บัตรทอง” มีผล 1 มิถุนายน 2569 แนะรอประกาศย้ายสิทธิใหม่จาก สปสช.
ภายหลังจากโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะประกาศถอนตัวจากระบบบัตรทองเนื่องจากปัญหางบประมาณในช่วงปลายปีที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 5 พ.ค. โรงพยาลบาลบางนา 1 โพสต์ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งไปยังผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ 30 บาท (บัตรทอง) ว่า โรงพยาบาลบางนา 1 ออกจากการเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ : ประจำ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ออกจากหน่วยบริการสิทธิบัตรทอง) มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2569
หมายเหตุ: ผู้รับบริการสิทธิบัตรทอง สามารถติดต่อขอรับประวัติการรักษา ได้ที่เคาน์เตอร์ 5 เวลาทำการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 12.00 น.
กรณีเปลี่ยนหน่วยบริการปฐมภูมินั้น ให้ผู้รับบริการสิทธิบัตรทอง รอการประกาศจากทางสปสช. และขอให้ติดตามข่าวจากหน้าเว็บไซต์ของสปสช. หรือโทรศัพท์สอบถาม 1330 จึงขออภัยมาณที่นี้
ขณะเดียวกัน โรงพยาบาลมิตรประชา เผยแพร่ประกาศแจ้งผู้รับบริการสิทธิบัตรทองทุกท่าน ว่า โรงพยาบาลมิตรประชาได้ยกเลิกเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ-ประจำ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป เพื่อเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อเท่านั้น
หมายเหตุ: ผู้ถือใบส่งตัวมาจากคลินิก หรือผู้พิการสามารถมารับบริการที่โรงพยาบาลได้ปกติ
ทั้งนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร รายงานว่า สปสช.ได้จัดเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วยบัตรทองตามสิทธิ รพ.บางนา 1 แล้ว พร้อมยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยในวันที่ 1 มิ.ย.นี้
