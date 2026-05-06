เมียขับเก๋งทับผัวดับคาที่-เท้าเหยียบหน้าซ้ำ สารภาพปมแค้น เปย์หลักล้านแต่ถูกตีตัวออกห่าง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ ถ.พหลโยธิน กม.102 (ขาเข้าเมืองสระบุรี) คลิปถูกบันทึกได้จากกล้องหน้ารถคันหนึ่ง เผยให้เห็นนาที รถเก๋งฮอนด้าแจ๊ส ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ขับพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่าฟีโน่ อย่างแรง ทำให้ร่างของคนขับรถ จยย. ตกลงมานอนกองอยู่ที่พื้น แต่แทนที่คนขับรถเก๋งจะลงมาดูผู้บาดเจ็บ กลับขับรถเดินหน้าต่อทับร่างผู้บาดเจ็บเข้าจัง ๆ
กล้องหน้ารถบันทึกภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเดินลงมาจากรถเก๋งคันที่ก่อเหตุทางฝั่งคนขับ ตรงดิ่งมาที่ร่างของชายผู้บาดเจ็บที่นอนร้องโอดโอยอยู่ริมถนน แต่ไม่ได้ลงมาให้การช่วยเหลือ ผู้หญิงคนดังกล่าวกลับใช้เท้าเหยียบไปที่บริเวณหน้าของผู้บาดเจ็บซ้ำอย่างเลือดเย็น ก่อนที่ฝ่ายชายจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ต่อมาทราบว่า ผู้หญิงคนดังกล่าว ชื่อ นางอารีย์ (อายุ 42 ปี) เป็นคนขับรถเก๋งคันที่ก่อเหตุ และเป็นภรรยาของ นายอภิสิทธิ์ (อายุ 38 ปี) ผู้เสียชีวิต บอกกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ผ่านมาเจอเหตุการณ์ว่า “ฝากคนเจ็บก่อนนะ” ก่อนจะโบกรถที่สัญจรผ่านไปมาเพื่อหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุ แต่ในเวลาต่อมา นางอารีย์ได้ตัดสินใจเดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองสระบุรี ด้วยตนเอง
นางอารีย์ ให้การรับสารภาพว่า “ตนเองเป็นคนขับรถพุ่งชนสามีด้วยความตั้งใจไม่ใช่อุบัติเหตุ เพราะแค้นฝ่ายชาย เปย์เงินหมดเป็นล้าน แต่กลับถูกตีตัวออกห่าง”
ก่อนที่ นางอารีย์ จะเริ่มเล่าจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ว่า “ตนและผู้เสียชีวิตตกลงอยู่กินกันมา 8 เดือน ซึ่งฝ่ายชายเป็นเพื่อนของอดีตสามีของเธอที่เพิ่งเสียชีวิตไป หลังจากที่เธอได้รับเงินประกันจากอดีตสามีมา จึงนำเงินนั้นมาทุ่มเทดูแลปรนเปรอผู้ตายราว 1 ล้านบาท
แต่พอกระเป๋าเริ่มแฟบ เงินเริ่มหมด ฝ่ายชายก็เริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป โทรหาไม่รับสาย อ้างติดธุระ ไม่ยอมเข้าบ้าน และพยายามตีตัวออกห่าง วันเกิดเหตุ เธอหมดความอดทน จึงไปดักรอ พอเห็นสามีขี่รถออกมาก็เลยขับรถเก๋งตาม ฝ่ายชายเห็นก็พยายามบิดรถหนี ด้วยความแค้นที่ถูกหลอกผลาญเงินจนหมดตัว จึงตัดสินใจเหยียบคันเร่งพุ่งชนเต็มแรง”
ทางด้าน พี่สาวผู้ตาย ยืนยันว่า “ทั้งคู่ต่างก็มีลูกติดกับครอบครัวเดิมฝ่ายละ 1 คน หลังจากตกลงปลงใจคบหาอยู่กินกันทั้งสองก็มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันรุนแรงเป็นประจำ โดยมีชนวนเหตุหลักมาจากเรื่องเงินและความหึงหวง ฝ่ายชายมีความต้องการที่จะเลิกราและแยกทางมาตลอด แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมปล่อย และเคยขู่อาฆาตฝ่ายชายเอาไว้ว่า “ถ้าเจอที่ไหนจะเอาให้ตาย” ที่ผ่านมาฝ่ายหญิงมักมีอารมณ์รุนแรง และถึงขั้นเคยเอามีดไล่แทงน้องชายของตนมาแล้ว”
ในส่วนของคดีความ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด พร้อมรวบรวมหลักฐานสำคัญ โดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้ได้อย่างชัดเจน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนางอารีย์ไปชี้จุดเกิดเหตุ และทำแผนประกอบคำรับสารภาพ เพื่อยืนยันลำดับเหตุการณ์ทั้งหมด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนางอารีย์ เพื่อส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อไป
อ้างอิงจาก : FB อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7, อรรถรส
