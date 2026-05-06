ข่าวข่าวอาชญากรรม

เมียขับเก๋งทับผัวดับคาที่-เท้าเหยียบหน้าซ้ำ สารภาพปมแค้น เปย์หลักล้านแต่ถูกตีตัวออกห่าง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 14:55 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 14:57 น.
104
เมียขับเก๋งทับผัวดับคาที่-เท้าเหยียบหน้าซ้ำ สารภาพปมแค้น เปย์หลักล้านแต่ถูกตีตัวออกห่าง

นาทีสังหารโหด! เมียคลั่ง ขับเก๋งพุ่งชน-ทับร่าง ผัว ดับสลดคาที่ สารภาพปมแค้น เปย์จนหมดตัวหลักล้าน แต่ถูกตีตัวออกห่าง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ ถ.พหลโยธิน กม.102 (ขาเข้าเมืองสระบุรี) คลิปถูกบันทึกได้จากกล้องหน้ารถคันหนึ่ง เผยให้เห็นนาที รถเก๋งฮอนด้าแจ๊ส ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ขับพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ ยามาฮ่าฟีโน่ อย่างแรง ทำให้ร่างของคนขับรถ จยย. ตกลงมานอนกองอยู่ที่พื้น แต่แทนที่คนขับรถเก๋งจะลงมาดูผู้บาดเจ็บ กลับขับรถเดินหน้าต่อทับร่างผู้บาดเจ็บเข้าจัง ๆ

กล้องหน้ารถบันทึกภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเดินลงมาจากรถเก๋งคันที่ก่อเหตุทางฝั่งคนขับ ตรงดิ่งมาที่ร่างของชายผู้บาดเจ็บที่นอนร้องโอดโอยอยู่ริมถนน แต่ไม่ได้ลงมาให้การช่วยเหลือ ผู้หญิงคนดังกล่าวกลับใช้เท้าเหยียบไปที่บริเวณหน้าของผู้บาดเจ็บซ้ำอย่างเลือดเย็น ก่อนที่ฝ่ายชายจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา

เมียขับเก๋งทับผัวดับคาที่-เท้าเหยียบหน้าสารภาพแค้น เปย์หลักล้านแต่ถูกบอกเลิก-3

ต่อมาทราบว่า ผู้หญิงคนดังกล่าว ชื่อ นางอารีย์ (อายุ 42 ปี) เป็นคนขับรถเก๋งคันที่ก่อเหตุ และเป็นภรรยาของ นายอภิสิทธิ์ (อายุ 38 ปี) ผู้เสียชีวิต บอกกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ผ่านมาเจอเหตุการณ์ว่า “ฝากคนเจ็บก่อนนะ” ก่อนจะโบกรถที่สัญจรผ่านไปมาเพื่อหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุ แต่ในเวลาต่อมา นางอารีย์ได้ตัดสินใจเดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองสระบุรี ด้วยตนเอง

นางอารีย์ ให้การรับสารภาพว่า “ตนเองเป็นคนขับรถพุ่งชนสามีด้วยความตั้งใจไม่ใช่อุบัติเหตุ เพราะแค้นฝ่ายชาย เปย์เงินหมดเป็นล้าน แต่กลับถูกตีตัวออกห่าง”

ก่อนที่ นางอารีย์ จะเริ่มเล่าจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ว่า “ตนและผู้เสียชีวิตตกลงอยู่กินกันมา 8 เดือน ซึ่งฝ่ายชายเป็นเพื่อนของอดีตสามีของเธอที่เพิ่งเสียชีวิตไป หลังจากที่เธอได้รับเงินประกันจากอดีตสามีมา จึงนำเงินนั้นมาทุ่มเทดูแลปรนเปรอผู้ตายราว 1 ล้านบาท

แต่พอกระเป๋าเริ่มแฟบ เงินเริ่มหมด ฝ่ายชายก็เริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป โทรหาไม่รับสาย อ้างติดธุระ ไม่ยอมเข้าบ้าน และพยายามตีตัวออกห่าง วันเกิดเหตุ เธอหมดความอดทน จึงไปดักรอ พอเห็นสามีขี่รถออกมาก็เลยขับรถเก๋งตาม ฝ่ายชายเห็นก็พยายามบิดรถหนี ด้วยความแค้นที่ถูกหลอกผลาญเงินจนหมดตัว จึงตัดสินใจเหยียบคันเร่งพุ่งชนเต็มแรง”

เมียขับเก๋งทับผัวดับคาที่-เท้าเหยียบหน้าสารภาพแค้น เปย์หลักล้านแต่ถูกบอกเลิก-1

ทางด้าน พี่สาวผู้ตาย ยืนยันว่า “ทั้งคู่ต่างก็มีลูกติดกับครอบครัวเดิมฝ่ายละ 1 คน หลังจากตกลงปลงใจคบหาอยู่กินกันทั้งสองก็มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันรุนแรงเป็นประจำ โดยมีชนวนเหตุหลักมาจากเรื่องเงินและความหึงหวง ฝ่ายชายมีความต้องการที่จะเลิกราและแยกทางมาตลอด แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมปล่อย และเคยขู่อาฆาตฝ่ายชายเอาไว้ว่า “ถ้าเจอที่ไหนจะเอาให้ตาย” ที่ผ่านมาฝ่ายหญิงมักมีอารมณ์รุนแรง และถึงขั้นเคยเอามีดไล่แทงน้องชายของตนมาแล้ว”

ในส่วนของคดีความ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด พร้อมรวบรวมหลักฐานสำคัญ โดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้ได้อย่างชัดเจน

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนางอารีย์ไปชี้จุดเกิดเหตุ และทำแผนประกอบคำรับสารภาพ เพื่อยืนยันลำดับเหตุการณ์ทั้งหมด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวนางอารีย์ เพื่อส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7, อรรถรส

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
หนุ่ม กรรชัย เดือดจัด! เปิดหน้าเพจ &quot;ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ&quot; กลางโหนกระแส ย้ำชัดเพื่อเตือนภัยสังคม ข่าว

หนุ่ม กรรชัย เดือดจัด! เปิดหน้าเพจ “ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ” กลางโหนกระแส ย้ำชัดเพื่อเตือนภัยสังคม

5 นาที ที่แล้ว
เคลียร์ใจแล้ว! หลังดีไซน์เนอร์ดัง ทวงชุด จีซู แบล็กพิงก์ ออกสื่อ อ้าง ยืมไม่คืน จนทัวร์ลง บันเทิงเกาหลี

เคลียร์ใจแล้ว! หลังดีไซน์เนอร์ดัง ทวงชุด จีซู แบล็กพิงก์ ออกสื่อ อ้าง ยืมไม่คืน จนทัวร์ลง

6 นาที ที่แล้ว
นพ.ธนีย์ วิเคราะห์สาเหตุหนุ่ม 28 ไข้ขึ้นดื่มน้ำดับกะทันหัน ข่าว

นาทีสลด หนุ่ม 28 เป็นไข้ ตื่นมาดื่มน้ำ ก่อนชักดับกะทันหัน หมอแทน คาดสาเหตุนี้

17 นาที ที่แล้ว
รัฐฟลอริดา เปลี่ยนชื่อสนามบิน &quot;ปาล์มบีช&quot; เป็น &quot;โดนัลด์ ทรัมป์&quot; อย่างเป็นทางการ ข่าวต่างประเทศ

รัฐฟลอริดา เปลี่ยนชื่อสนามบิน “ปาล์มบีช” เป็น “โดนัลด์ ทรัมป์” อย่างเป็นทางการ

33 นาที ที่แล้ว
คู่รักต่างชาติมีเพศสัมพันธ์กลางทะเลพัทยา ข่าว

คลิปว่อน 4 คู่รักเมาคึก โชว์ฉากสยิวกลางทะเล ไม่อายกล้อง เตือนแล้วยังทำต่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.บางนา 1 - มิตรประชา ถอนตัวสิทธิ &quot;บัตรทอง&quot; มีผล 1 มิ.ย. 69 ข่าว

คนไข้ช็อก! รพ.บางนา 1 – มิตรประชา ถอนตัวสิทธิ “บัตรทอง” มีผล 1 มิ.ย. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงปอกทุเรียนด้วยพระองค์เอง การันตีคุณภาพทุเรียนไทย สู่สายตาคนทั้งโลก ข่าว

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงปอกทุเรียนด้วยพระองค์เอง การันตีคุณภาพทุเรียนไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หดหู่ ลูกทรพี ซ้อมพ่อดับ ไม่ยอมโอนเงิน 9 พัน ขอไปฟอกไตก่อน ข่าวอาชญากรรม

หดหู่ ลูกทรพี ซ้อมพ่อดับ ฉุนไม่โอนเงิน 9 พัน ขอไปฟอกไตก่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่าโหนกระแส “ช่างหนึ่ง หวานเจี๊ยบ” โฟนอินโต้เดือด แจงยอดเสียหายไม่ถึงสิบล้าน ปัดเป็นต้นเหตุลุงจบชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียขับเก๋งทับผัวดับคาที่-เท้าเหยียบหน้าซ้ำ สารภาพปมแค้น เปย์หลักล้านแต่ถูกตีตัวออกห่าง ข่าว

เมียขับเก๋งทับผัวดับคาที่-เท้าเหยียบหน้าซ้ำ สารภาพปมแค้น เปย์หลักล้านแต่ถูกตีตัวออกห่าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เอิร์ธ พงศกร” กางงบ กทม. ยุคอัศวิน โต้ทิ้งเงิน 94 ล้าน ยันส่งต่อ 7.6 หมื่นล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบดราม่า กรมประมงยันปลากระป๋องฉาวใช้ &quot;ปลานิล&quot; ไม่ใช่ปลาหมอคางดำ ฟันข้อหาอาหารปลอม ข่าว

จบดราม่า กรมประมงยันปลากระป๋องฉาวใช้ “ปลานิล” ไม่ใช่ปลาหมอคางดำ ฟันข้อหาอาหารปลอม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; ไม่หวั่น กัมพูชาดึง UNCLOS ไกล่เกลี่ย ย้ำชัด สองประเทศอยู่บนกฎเดียวกัน ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ไม่หวั่น กัมพูชาดึง UNCLOS ไกล่เกลี่ย ย้ำชัด สองประเทศอยู่บนกฎเดียวกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สรุปราคาทองวันนี้ 6 พ.ค. 69 ช่วงบ่ายพุ่งแรง 1,050 บาท ทะลุ 7 หมื่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 25 พ.ค. 2569 การเงิน

25 พ.ค.นี้ ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใครได้บ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีแชร์ลูกโซ่ยูฟัน 11 ปียังไม่จบ หนุ่ย พงศ์สุข เล่าตอนขึ้นศาล ข่าว

คดีแชร์ลูกโซ่ยูฟัน 11 ปียังไม่จบ หนุ่ย พงศ์สุข เล่าตอนขึ้นศาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉแหลก! พิธีกรฝีปากกล้า จ่อโดนเด้ง เซ่นปมฉาว ยัดเงิน-คุกคามนักศึกษา บันเทิง

แฉพฤติกรรม พิธีกรฝีปากกล้า จ่อโดนเด้ง เซ่นปมฉาว คุกคามเด็กฝึกงาน-ยัดเงินปิดปาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางงามเขมรอ้างเจนนี่ก็อปชุด met gala 2026 ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ลงยับ! นางงามเขมร เคลม “เจนนี่” ก๊อปชุดไปงาน Met Gala 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย หนุ่มอุบล ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าดับ หลังลูกไซบีเรียนฮัสกีข่วน ข่าว

เตือนภัย ลูกไซบีเรียนฮัสกีข่วน หนุ่มอุบล ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าดับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟังอีกมุม! พี่ชาย &quot;หมิว&quot; กางปีกป้อง ลั่นที่น้องสาวสาดน้ำใส่แฟนเก่า ไม่ใช่น้ำกรด ข่าว

ฟังอีกมุม! พี่ชาย “หมิว” กางปีกป้อง ลั่นที่น้องสาวสาดน้ำใส่แฟนเก่า ไม่ใช่น้ำกรด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สิ้นแล้ว “หลวงปู่บัวเกตุ” พระเกจิกรรมฐานล้านนา ศิษย์กราบถวายอาลัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยื้อไม่ไหว! บุฟเฟต์เจ้าดัง ย่านรังสิต ประกาศเซ้งกิจการ ให้บริการถึง 24 พ.ค.นี้ เศรษฐกิจ

ยื้อไม่ไหว! บุฟเฟต์เจ้าดัง ย่านรังสิต ประกาศปิดกิจการ ให้บริการถึง 24 พ.ค.นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! จับสึกพระไทยที่มาเลเซีย คดีพาเด็กบวชเณรเรี่ยไรเงิน เข้าข่ายค้ามนุษย์ ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! จับสึกพระไทยที่มาเลเซีย คดีพาเด็กบวชเณรเรี่ยไรเงิน เข้าข่ายค้ามนุษย์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ ฮลุน โซโล่ จากหนุ่มโรงงานวันละ 300 สู่ยูทูบเบอร์เที่ยวรอบโลกกว่า 50 ประเทศ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝรั่งเมาโชว์โหนตีลังกาบนสองแถวพัทยา พลาดร่วงหัวกระแทกพื้น ข่าว

อายแทน ฝรั่งเล่นพิเรนทร์ โชว์ตีลังกาบนสองแถว พลาดร่วงหน้าขมำ ร่างกระแทกพื้น

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 พ.ค. 2569 14:55 น.| อัปเดต: 06 พ.ค. 2569 14:57 น.
104
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เคลียร์ใจแล้ว! หลังดีไซน์เนอร์ดัง ทวงชุด จีซู แบล็กพิงก์ ออกสื่อ อ้าง ยืมไม่คืน จนทัวร์ลง

เคลียร์ใจแล้ว! หลังดีไซน์เนอร์ดัง ทวงชุด จีซู แบล็กพิงก์ ออกสื่อ อ้าง ยืมไม่คืน จนทัวร์ลง

เผยแพร่: 6 พฤษภาคม 2569
เอนโดไทน์ คือ

เอนโดไทน์ (Endotine) คืออะไร? ช่วยยกกระชับหน้าให้ดูเด็กได้จริงไหม

เผยแพร่: 6 พฤษภาคม 2569
รัฐฟลอริดา เปลี่ยนชื่อสนามบิน &quot;ปาล์มบีช&quot; เป็น &quot;โดนัลด์ ทรัมป์&quot; อย่างเป็นทางการ

รัฐฟลอริดา เปลี่ยนชื่อสนามบิน “ปาล์มบีช” เป็น “โดนัลด์ ทรัมป์” อย่างเป็นทางการ

เผยแพร่: 6 พฤษภาคม 2569

Sea (Thailand) จับมือ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการเงินผ่านบอร์ดเกม Wishlist” และโครงการ “Play to Learn”

เผยแพร่: 6 พฤษภาคม 2569
Back to top button