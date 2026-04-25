หนุ่มจีน ขับรถหรูพุ่งชน KFC ซอยสุขุมวิท 62 บาดเจ็บ 6 ราย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 เม.ย. 2569 06:46 น.| อัปเดต: 26 เม.ย. 2569 06:46 น.
หนุ่มจีน ขับรถหรูพุ่งชน KFC ซอยสุขุมวิท 62 ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 6 ราย เคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ตำรวจเร่งสอบเพิ่ม

มูลนิธิร่วมกตัญญู แจ้งข่าวว่าเกิดเหตุรถยนต์ยี่ห้อ BMW พุ่งชนร้าน KFC ภายในปั๊มบางจาก ซอยสุขุมวิท 62 ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 6 ราย หนึ่งในนั้นเป็นไรเดอร์ เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งโรงพยาบาล อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ครั้งนี้

ขณะที่คนขับเป็นชาวต่างชาติ ชาวจีน อายุ 47 ปี ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้น

หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะแจ้งให้ทราบต่อไป

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 เม.ย. 2569 06:46 น.| อัปเดต: 26 เม.ย. 2569 06:46 น.
56
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

