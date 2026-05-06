ฮือฮา! ลำไย ไหทองคำ เปิดตัวคบ กัปตันช้าง อวดแคปชั่นหวาน “ขออนุญาตรัก”

ฮือฮา! ลำไย ไหทองคำ เปิดตัวคบ กัปตันช้าง ตำนานฟุตซอลทีมชาติ อวดรูปคู่หวาน พร้อมแคปชั่นชวนอิจฉา แฟนคลับร่วมยินดี
ไม่ต้องสืบไม่ต้องเดากันอีกต่อไป เพราะล่าสุดกลางดึกวานนี้ (5 พ.ค. 69) กัปตันช้าง กฤษดา วงษ์แก้ว อดีตกัปตันทีมฟุตซอลทีมชาติไทย โพสต์ภาพคู่นักร้องลูกทุ่งสาวคิวทอง อย่าง ลำไย ไหทองคำ พร้อมแคปชั่นหวาน “ขออนุญาตร๊ากกกก” ตามด้วยอีโมจิหัวใจสีขาว และผีเสื้อ ก่อนแท็กชื่ออินสตาแกรมลูกทุ่งสาวด้วย
โดยก่อนหน้านี้มีหลายคนแอบตั้งข้อสงสัยถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ เมื่อเห็นฝ่ายชายโพสต์คลิปคู่ลูกทุ่งสาวลงในสตอรี่ไอจี แถมยังมีเพื่อน ๆ ของกัปตันช้างแซวออกสื่ออีก แต่ก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนเสียทีจนกระทั่งวันนี้ เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วจ้า
คู่นี้ยังไงแน่? กัปตันช้าง ตำนานฟุตซอลทีมชาติ โพสต์คลิปแนบชิด ลำไย ไหทองคำ
งานนี้บอกเลยว่าแฟนคลับของทั้งคู่ต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีกับความรักครั้งใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นชนิดที่ว่าไม่รู้ว่าแอบไปปลูกต้นรักกันตั้งแต่ตอนไหน แถมบางคนก็เข้ามาแซวว่า “โค้ชลงสนามเองแล้ว”
อย่างไรก็ตาม ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ก็ขอเป็นตัวแทนร่วมยินดีกับการเปิดตัวคบหากันอย่างเป็นทางการ ระหว่าง ลำไย ไหทองคำ และ กัปตันช้าง ด้วยนะคะ
อ้างอิงจาก : IG kritsada_7
