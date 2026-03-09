ผู้สมัครสอบเตรียมอุดม ได้ “พระหลวงปู่ทวด” มรดกคุณตาคืนแล้ว หลังเอาเข้าสอบไม่ได้
ผู้สมัครสอบโรงเรียนเตรียมอุดม ได้ “พระหลวงปู่ทวด” มรดกคุณตาคืนแล้ว หลังเอาเข้าสอบไม่ได้ เพจเผยได้รับคืนตั้งแต่ในวันเข้าสอบ
จากกรณีประเด็นร้อนช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ผู้สมัครเข้าสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จำเป็นต้องทิ้งเงินสด จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างวงกว้าง รวมไปถึงมีหนึ่งในผู้เข้าสอบที่ต้องฝาก พระหลวงปู่ทวด ซึ่งเป็นมรดกคุณตา ไว้กับป้าคนหนึ่งแต่ไม่ได้คืน
โดย น.ส.เอ (นามสมมุติ) เล่าว่าตนฝากพระไว้กับผู้ปกครองของนักเรียนคนอื่น โดยทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ติดต่อ เปิดใจ อยากให้คุณป้า ซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กนักเรียนด้วยกัน โดยตนไม่รู้จักมาก่อนและเป็นคนรับฝากสร้อยพระของตนไว้ ซึ่งได้ให้เบอร์โทรศัพท์ของตนไว้
เพราะคิดว่าหลังสอบเสร็จแล้ว คุณป้าคงจะโทรนัดหมายให้มารับสร้อยพระกลับคืน แต่ปรากฏว่าคุณป้าไม่ติดต่อกลับมา ตอนนี้อยากได้สร้อยกับพระคืน เพราะเป็นพระประจำตระกูลที่คุณตามอบให้ และก็ใส่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กๆ ทำให้รู้สึกเสียดายที่รักษาของสำคัญที่คุณตาให้ไว้ไม่ได้
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก Triamudom Family สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระบุเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 69 ว่า ““หลวงปู่ทวด” ของว่าที่ TU89 ได้รับการติดต่อส่งคืนจาก คุณป้าแล้ว ตั้งแต่วันสอบ 16:00 น ขอส่งข่าว และขอบคุณทุกท่านที่ห่วงใยสอบถามกันมา.
