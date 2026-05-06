ปลดฟ้าผ่า! มิสแกรนด์เมียนมา แต่งชุด “แม่ชี” ขึ้นเวทีรอบชุดประจำชาติ จ่อโดนคดีอาญา
ปลดฟ้าผ่า! อิ๊ หมุ่นหลุ่น (Ei Mon Lwin) มิสแกรนด์ท่าขี้เหล็ก เซ่นดรามาแต่งชุด “แม่ชี” ขึ้นเวทีรอบชุดประจำชาติ รัฐบาลจ่อฟัน คดีอาญา
กลายเป็นดรามาร้อนระอุวงการนางงามเพื่อนบ้าน เมื่อมีการสั่งปลดฟ้าผ่าผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์เมียนมา 2026 หลังแต่งกายรอบชุดประจำชาติหมิ่นศาสนา โดยทางรัฐบาลเตรียมดำเนินคดีอาญา ในข้อหาหมิ่นศาสนา
เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 4 พ.ค. 69 ที่ผ่านมา โดยมีการจัดการประกวด Miss Grand Myanmar 2026 รอบชุดประจำชาติ รอบแรก ณ โรงแรม Eravati Sule Grand กรุงย่างกุ้ง กระแสดรามาเกิดขึ้นเมื่อ อิ๊ หมุ่นหลุ่น (Ei Mon Lwin) ผู้เข้าประกวด Miss Grand Myanmar 2026 ตัวแทนสาวงามจากเมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉานตะวันออก ปรากฎตัวออกมาด้วยชุด “แม่ชี”
ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ของแฟนนางงามในประเทศถึงความเหมาะสมของทีมออกแบบเครื่องแต่ง ที่นำเอาสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนามาใช้เป็นเครื่องแต่งกายให้นางงามเข้าประกวด
ด้วยกระแสความกดดันต่าง ๆ ทำให้ มะราน ซายหน่อ (Maran Seng Naw) National Director Miss Grand Myanmar ต้องออกมาแสดงตัวแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดและดรามาที่เกิดขึ้นด้วยการกล่าวขอโทษแฟนนางงาม รวมถึงเวที Miss Grand Myanmar
ขณะที่ล่าสุด 5 พ.ค. 69 ทาง กองประกวดมิสแกรนด์เมียนมา ได้ออกมาแถลงการณ์ ปลด อิ๊ หมุ่นหลุ่น (Ei Mon Lwin) ตัวแทนสาวงามจากท่าขี้เหล็ก ผู้เข้าประกวด Miss Grand Myanmar 2026 ออกจากการประกวดในทันที โดยให้เหตุผลในการถอดมิสแกรนด์ออกในครั้งนี้ว่า “การสวมชุดแม่ชีขึ้นประกวดเป็นการสร้างความเสื่อมเสียต่อพุทธศาสนาอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมียนมา”
ทางกองประกวดยังย้ำด้วยว่า “องค์กรให้ความสำคัญกับความละเอียดอ่อนทางศาสนามาโดยตลอด และได้มีกฎระเบียบพร้อมทั้งแจ้งเตือนผู้เข้าประกวดล่วงหน้าแล้วว่า ห้ามกระทำการใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบหรือลบหลู่ศาสนาอย่างเด็ดขาด”
จากเหตุการณ์ดังกล่าว พบข้อมูลว่า อิ๊ หมุ่นหลุ่น (Ei Mon Lwin) อาจเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นศาสนา ซึ่ง มีโทษจำคุกสูงสุด 2 ปี ท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากประชาชนให้ดำเนินคดีผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์เมียนมา และทีมงานผู้คิดชุดกาประกวดรอบชุดประจำชาติ อย่างจริงจัง
อ้างอิงจาก : FB Miss Grand Myanmar, ข่าวสารงานพระพุทธศาสนา
