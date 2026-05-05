จบดรามา! เจ้าอาวาสวัดบุญชื่นชู ถอนแจ้งความ ช่างหล่อ ยุติข้อพิพาท พระเกศทองคำ
เจ้าอาวาสวัดบุญชื่นชู ถอนแจ้งความ ช่างโต้ง หลังผ่าพระเกศพิสูจน์พบทองคำ 50 บาทจริงตามที่ช่างหล่อบอก เตรียมประสาน พศจ. ดูแลทรัพย์สิน
จากกรณีดรามาใหญ่ของวัดบุญชื่นชู อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี หลังมีคนนำ พระเกศทองคำ ที่กล่าวอ้างว่ามีการหล่อทองคำจำนวนกว่า 50 บาท ไปให้ ร้านทองนะโม ตรวจด้วยเครื่องตรวจโลหะ แต่ผลที่ออกมากลับระบุว่า “ไม่พบทองคำ” ในพระเกศ และตัวพระเกศนั้นเป็นเพียงทองเหลือง
ต่อมา เจ้าอาวาสวัดบุญชื่นชู ได้เข้าแจ้งความช่างโต้ง ซึ่งเป็นช่างหล่อทองเอาไว้ ขณะที่ทางช่างหล่อ ให้ข้อมูลว่า “ทองคำ 50 บาทที่หล่อในพิธีเทได้ไม่เต็มพิมพ์ จึงต้องทำการนำทองคำจำนวนดังกล่าวมาหลอมใหม่ต่อหน้าหลวงพ่อ ก่อนจะหล่อทองเหลืองขึ้นมาใหม่ จากนั้นนำทองคำที่หลอมใหม่เทใส่ลงไป โบกปิดด้วยปูนทับ และส่งมอบให้เจ้าอาวาส”
แต่ก็ไม่วายที่ชาวบ้าน รวมถึงเจ้าของทองคำจำนวน 50 บาทจะยังไม่เกิดความกระจ่างแจ้ง และต้องการพิสูจน์ให้เห็นกับตาว่า ทองคำทั้งหมดยังอยู่ในพระเกศ ซึ่งเมื่อวานนี้ (4 พ.ค. 69) ได้มีการผ่าพิสูจน์และพบว่ามีทองคำอยู่ภายในพระเกศจริงอย่างที่ ช่างโต้ง แจ้งไว้ ทำให้เรื่องคลี่คลายและช่างโต้งก็พ้นมลทิน
ล่าสุด 5 พ.ค. 69 เวลาประมาณ 14.00 น. พระครูปทุมปุญโญภาส เจ้าอาวาสวัดบุญชื่นชู ได้เดินทางไปยัง สภ.ปากคลองรังสิต จ.ปทุมธานี พร้อมด้วยไวยาวัจกร กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เพื่อไปถอนแจ้งความ ช่างโต้ง หลังจากความจริงทุกอย่างปรากฎชัดเจน
เจ้าอาวาสวัดบุญชื่นชู ให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่าวโหนกระแส ระบุว่า “สาเหตุที่มาแจ้งความไว้ก็เพื่อเป็นหลักฐาน เพราะตอนแรกผลการสแกนระบุว่าไม่มีทองคำ เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจจึงต้องมาแจ้งความไว้ก่อน หลังความจริงปรากฏ จึงมาถอนแจ้งความเพื่อให้เรื่องทุกอย่างยุติ
ส่วนทองคำจะนำไปหลอมใหม่หรือเก็บไว้ที่ไหนนั้น ขอประชุมคณะกรรมการวัดก่อน เพราะถ้าเก็บไว้ที่วัดก็กังวลเรื่องความปลอดภัย เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่า และต้องคุยกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพื่อหาแนวทางบริหารจัดการ ส่วนเรื่องดรามาทั้งหมดก็ขอให้จบไป”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ร้านทองนะโม โพสต์ขอโทษ ปมผลตรวจ พระเกศทองคำ ยันเจตนาดี น้อมรับทุกคำวิจารณ์
- ช่างโต้ง เปิดใจทั้งน้ำตา หลังผ่า “พระเกศ” เจอทองแท้อยู่ด้านใน โล่งใจพ้นมลทิน
อ้างอิงจาก : honekrasae
ภาพจาก : FB ปทุมน่าเที่ยว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: