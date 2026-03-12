ข่าว

“มู่ทู่” ฟื้นแล้วหลังผ่าตัดมะเร็งตับ พักรักษาตัว ICU ขอบคุณทุกกำลังใจ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 มี.ค. 2569 07:32 น.| อัปเดต: 12 มี.ค. 2569 07:32 น.
56

มู่ทู่ ฟื้นแล้วหลังผ่าตัดมะเร็งตับ พักรักษาตัว ICU เพื่อดูอาการ โดย 24 ชั่วโมงถัดจากนี้เป็นช่วงสำคัญสุด ครอบครัวขอบคุณทุกกำลังใจ

จากกรณีที่ มูทู่ หรือ Mootoo สุนัขบีเกิลเซเลปตัวดัง ได้แจ้งข่าวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าเป็นมะเร็งตับ และเข้ารับการผ่าตัดเมื่อวาน (11 มี.ค. 69)

ล่าสุดทางเพจมู่ทู่ได้อัปเดตข่าวดีว่า “ขอบคุณทุกคำอธิฐาน และ กำลังใจ ขอบคุณโรงพยาบาลคชาเว็ท และบุคคลากรทางการแพทย์ทุกๆท่าน ตอนนี้มู่ทู่ฟื้นแล้วนะคะ มู่ทู่ยังอยู่กับพวกเราค่ะ”

ก่อนจะเขียนอัปเดตในเพจว่า “คุณหมอชมว่าพี่มู่เก่งมากๆเลย ฟื้นไวมากๆ พอพี่มู่เห็นป๊าม๊าก็พยายามยืนขึ้นมาเลยค่ะ 24 ชั่วโมงต่อจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังที่สุด และพี่มู่ทู่จะต้องได้อยู่ ICU ไปอีก 2-3 วัน(ถ้าไม่มีอาการแทรกซ้อน) และหลังจากนั้นถึงจะสามารถแอดมิดเป็นห้องธรรมดาที่ป๊าม๊าสามารถไปนอนเฝ้าได้ด้วยค่ะ

มาม๊าอยากจะบอกทุกๆคนมาที่อยู่ให้กำลังใจพวกเรามาจนถึงวินาทีนี้ที่ทุกคนดีใจไปพร้อมกับพวกเรา มาม๊าจะจำช่วงเวลานี่ไว้ ไม่มีวันลืมเลยค่ะ

ขอบคุณทุกๆคนจริงๆที่เป็นห่วงนะคะ โดยปกติแล้วมาม๊าและปาป๊าจะอัพเดตอาการมู่ทู่ real time ในด้อมพี่เลี้ยงออนไลน์ของมู่ทู่&มีทู อยู่แล้วนะคะ ดังนั้นแล้วขอความร่วมมือทุกคนไม่โทรไปถามที่ทางโรงพยาบาลนะคะ เพราะคุณหมอบอกมาว่ามีพี่ๆหลายๆคนเป็นห่วงมู่ทู่และโทรมาที่โรงพยาบาลกันเยอะมากๆ มาม๊าซาบซึ้งมากๆเลยนะคะที่มีคนเป็นห่วงมู่ทู่ขนาดนี้ แต่มาม๊าเองก็เกรงใจทางโรงพยาบาลค่ะ ทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะ พวกเราจะอยู่กับทุกคน เหมือนที่ทุกคนคอยอยู่ข้างๆเราค่ะ มาม๊าเข้าใจถึงความเป็นห่วงของทุกๆคนเลยค่า

รักๆๆๆๆ ทุกคนมากๆๆๆนะคะ วันนี้ขอให้ทุกคนพักผ่อนและนอนหลับฝันดี ไม่ต้องเครียดนะคะ คุณหมอชมว่าพี่มู่เก่งค่ะ”

