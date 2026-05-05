โอนไว้ขึ้น เงินช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง พฤษภาคม 2569 เงินอุดหนุนเด็ก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ เข้าวันไหน?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 17:54 น.
เช็กวันโอนเงินช่วยเหลือ 3 กลุ่มเปราะบาง เดือนพฤษภาคม 2569 รับพร้อมกัน 8 พ.ค. เงินอุดหนุนเด็ก 600 บาท เบี้ยผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท และเบี้ยความพิการสูงสุด 1,000 บาท

ผู้มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเดือน พฤษภาคม 2569 เตรียมตรวจบัญชีธนาคารให้พร้อม รอบนี้เงินเข้าก่อนวันที่ 10 เพราะวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 ตรงกับวันอาทิตย์ ระบบจึงเลื่อนจ่ายมาเป็น วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569 โดยครอบคลุม 3 รายการหลัก ได้แก่ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ

ตารางเงินกลุ่มเปราะบาง พฤษภาคม 2569

รายการเงินช่วยเหลือ วันโอนเดือน พ.ค. 2569 จำนวนเงิน
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 8 พ.ค. 2569 600 บาท/เดือน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8 พ.ค. 2569 600-1,000 บาท/เดือน ตามช่วงอายุ
เบี้ยความพิการ 8 พ.ค. 2569 800-1,000 บาท/เดือน ตามเงื่อนไข

สำหรับ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้ปกครองที่มีสิทธิตามเกณฑ์จะได้รับเงินเดือนละ 600 บาท เด็กต้องอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี และเงินเดือนพฤษภาคม 2569 กำหนดจ่ายวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569

หลักเกณฑ์เบื้องต้นของเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เด็กต้องมีสัญชาติไทย ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน และอยู่ในครอบครัวรายได้น้อยตามเกณฑ์ที่รัฐกำหนด ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพฯ ศาลาว่าการเมืองพัทยา หรือ อบต./เทศบาลในพื้นที่

ด้าน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ยังคงจ่ายแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ โดยอายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาทต่อเดือน อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท อายุ เงินกลุ่มเปราะบาง-89 ปี ได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน

ผู้สูงอายุที่สงสัยเรื่องสิทธิหรือยอดเงิน ควรสอบถามหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้โดยตรง ในกรุงเทพฯ ติดต่อสำนักงานเขต ส่วนต่างจังหวัดติดต่อเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในท้องถิ่น เพราะข้อมูลสิทธิมักผูกกับพื้นที่ทะเบียนและฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วน เบี้ยความพิการ คนพิการอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน ส่วนคนพิการอายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับ 800 บาทต่อเดือน หากเป็นผู้พิการอายุ 18 ปีขึ้นไปและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินเพิ่มอีก 200 บาท รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนตามเงื่อนไข

คนพิการที่ต้องการขึ้นทะเบียนรับสิทธิ ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ และสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ตามขั้นตอนที่กำหนด เอกสารสำคัญที่ควรเตรียม ได้แก่ บัตรประจำตัวคนพิการ ทะเบียนบ้าน และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ประชาชนที่ต้องการตรวจสอบสถานะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด สามารถเช็กผ่านระบบตรวจสอบสิทธิของกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือแอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ขณะที่ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการควรตรวจสอบกับสำนักงานเขต อบต. เทศบาล หรือหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ หากเงินไม่เข้าตามกำหนดควรรีบติดต่อหน่วยงานในพื้นที่ ไม่ควรรอให้ปัญหาข้ามรอบจ่ายถัดไป

อีกเรื่องที่ต้องระวังคือข่าวปลอมเกี่ยวกับการเพิ่มเงินผู้สูงอายุ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระบุว่า ข่าว “ผู้สูงอายุรับเงิน 2,000 บาท” ไม่เป็นความจริง และปัจจุบันยังจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามช่วงอายุ 600-1,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น เพราะฉะนั้นถ้าเจอโพสต์บอกว่าได้เงินเพิ่มหลายพันบาท ให้เบรกนิ้วก่อนกดแชร์ ไม่อย่างนั้นข่าวปลอมจะวิ่งเร็วกว่ารถโอนเงิน

สรุปแล้ว เงินกลุ่มเปราะบางเดือนพฤษภาคม 2569 ทั้งเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ จะเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569 ผู้มีสิทธิควรตรวจสอบบัญชีธนาคาร พร้อมเช็กสถานะสิทธิผ่านช่องทางทางการหรือหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ หากพบเงินไม่เข้า ควรรีบติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นหรือสายด่วน พม. 1300 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต่อไป

โอนไว้ขึ้น เงินช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง พฤษภาคม 2569 เงินอุดหนุนเด็ก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ เข้าวันไหน?

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

