ข่าวต่างประเทศ

แทงสาวเอเชีย 30 แผลดับ คนร้ายตะโกนชื่อ “พระอัลลอฮ์” ชานเมืองบาร์เซโลนา

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 19:45 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 15:22 น.
62
แทงสาวเอเชีย 30 แผลดับ คนร้ายตะโกนชื่อ "พระอัลลอฮ์" ชานเมืองบาร์เซโลนา

ระทึกขวัญสเปน ผู้ชายควงมีดไล่แทงหญิงชาวเอเชีย 30 แผล ย่านที่พักอาศัยหรูใกล้บาร์เซโลนา ผู้ก่อเหตุตะโกนเรียกชื่อทางศาสนาก่อนลงมือ

เหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นในย่าน Finestrelles เขตเทศบาล เอสพลูเกสเดโยเบรกัต ซึ่งเป็นพื้นที่ปริมณฑลทางตะวันตกเฉียงใต้ของบาร์เซโลนา อยู่ห่างจากสนามคัมป์นูราว 2 ไมล์ พื้นที่นี้ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและเป็นที่นิยมของครอบครัวชาวต่างชาติรวมถึงอดีตนักฟุตบอลชื่อดังหลายคน

ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยในสภาพสวมเสื้อฮู้ดสีเทา กางเกงยีนส์ สะพายเป้สีดำใบใหญ่ คนร้ายพยายามใช้มีดขู่เจ้าหน้าที่ก่อนถูกปืนจ่อกดลงกับพื้น พยานเห็นคนร้ายเดินสำรวจละแวกนี้มาหลายวันแล้ว ขณะที่สื่อท้องถิ่นอย่าง El Mundo และ Telecinco อ้างคำให้การพยานว่าผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมผิดปกติ ตะโกนเรียกชื่อพระอัลลอฮ์ขณะเข้าทำร้ายเหยื่อ

แม้รายงานเบื้องต้นจะระบุว่าไม่ใช่การก่อการร้าย แต่ภายหลังหน่วยสืบสวนคดีอาญา (DIC) เข้ามารับผิดชอบคดีแทน พร้อมผู้พิพากษาสั่งปกปิดสำนวนการสอบสวนอย่างเคร่งครัดเพื่อตรวจสอบว่ามีแรงจูงใจทางอุดมการณ์หรือไม่ ปัจจุบันคนร้ายอยู่ระหว่างส่งตัวประเมินสภาพจิตเวช ส่วนประเด็นความรุนแรงในครอบครัวถูกตัดทิ้งเนื่องจากไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ก่อเหตุและเหยื่อ เชื่อว่าเป็นการสุ่มทำร้าย

สำหรับข้อมูลของเหยื่อ เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ในเมือง เอสพลูเกสเดโยเบรกัต เธอเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กอายุ 16 ปีตามที่มีกระแสข่าวบนโซเชียลมีเดีย สื่อหลักในสเปนและอังกฤษรายงานว่าเธอถูกแทงหลายแผลบริเวณคอ หน้าอก และช่องท้อง แต่ตัวเลขจำนวนแผลที่ระบุว่าถูกแทง 7 หรือ 30 ครั้งนั้นยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ

เทศบาลเอสพลูเกสเดโยเบรกัต ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจและประณามความรุนแรง พร้อมประกาศไว้อาลัยเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่เที่ยงคืนวันเกิดเหตุ ขณะนี้ตำรวจท้องถิ่นกำลังประสานงานกับหน่วย Mossos d’Esquadra เพื่อเร่งสืบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมด ส่วนสัญชาติของผู้ต้องสงสัยยังรอการยืนยันจากทางการ แม้มีรายงานท้องถิ่นบางแห่งระบุว่าเป็นชาวโมร็อกโกก็ตาม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
มนุษย์ป้าจีน ยืนขวางที่จอดรถ กัดพลเมืองดี แถมแกล้งป่วย เรียกคะแนนสงสาร ข่าวต่างประเทศ

มนุษย์ป้าจีน ยืนขวางที่จอดรถ กัดพลเมืองดี แถมแกล้งป่วย เรียกคะแนนสงสาร

2 นาที ที่แล้ว
ผู้โดยสารฟ้องสายการบินเที่ยวบินตกหลุมอากาศ ดับ 1 เจ็บนับร้อย ข่าวต่างประเทศ

น่ากลัวมาก เครื่องตกหลุมอากาศ ตาวัย 73 หัวใจวายดับ ร่างกระแทกคอหัก เจ็บนับร้อย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปเสื่อม! คนขับรถแอบดัง แอบดูหนังโป๊ขณะส่งผู้โดยสาร หวั่นเกิดอุบัติเหตุ ข่าวต่างประเทศ

คลิปเสื่อม! คนขับรถแอบดัง แอบดูหนังโป๊ขณะส่งผู้โดยสาร ล่าสุด ระงับบัญชีคนขับแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

โอนไว้ขึ้น เงินช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง พฤษภาคม 2569 เงินอุดหนุนเด็ก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ เข้าวันไหน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แทงสาวเอเชีย 30 แผลดับ คนร้ายตะโกนชื่อ &quot;พระอัลลอฮ์&quot; ชานเมืองบาร์เซโลนา ข่าวต่างประเทศ

แทงสาวเอเชีย 30 แผลดับ คนร้ายตะโกนชื่อ “พระอัลลอฮ์” ชานเมืองบาร์เซโลนา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย่ามองข้าม! แม่วัย 54 นึกว่าแค่อาการ &quot;วัยทอง&quot; สุดท้ายตรวจพบ &quot;มะเร็งลำไส้&quot; ข่าวต่างประเทศ

อย่ามองข้าม! แม่วัย 54 นึกว่าแค่อาการ “วัยทอง” สุดท้ายตรวจพบ “มะเร็งลำไส้”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลอน! สาวรีวิว จองที่พักออนไลน์ สุดท้ายโดนหลอกเป็น &quot;รีสอร์ทร้าง&quot; ผ้ายันต์ติดเพียบ ข่าว

หลอน! สาวรีวิว จองที่พักออนไลน์ สุดท้ายโดนหลอกเป็น “รีสอร์ทร้าง” ผ้ายันต์ติดเพียบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอปลาย พรายกระซิบ ผ่าดวงครึ่งปีหลัง 2569 ข่าว

หมอปลาย เตือนครึ่งปีหลัง อาเพศครั้งใหญ่ เตรียมรับมือมหาวิบัติ น่ากลัวมาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

AEY EV Motor แจ้งหยุด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า DEEPAL ในไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขคำตอบ พรรคประชาชนไม่ส่ง &quot;แบงค์ ศุภณัฐ&quot; ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. แทน &quot;ดร.โจ&quot; ข่าวการเมือง

ไขคำตอบ พรรคประชาชนไม่ส่ง “แบงค์ ศุภณัฐ” ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. แทน “ดร.โจ”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ศาลยกฟ้อง &quot;ทิดสฤษฎิ์&quot; อดีตเจ้าคณะนครสวรรค์ ปมยักยอกเงินวัด 4 ล้าน ข่าว

ด่วน! ศาลยกฟ้อง “ทิดสฤษฎิ์” อดีตเจ้าคณะนครสวรรค์ ปมยักยอกเงินวัด 4 ล้านเปย์สีกา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบผู้ช่วยทันตแพทย์ วัย 24 ลวงเด็กสาว ผ่านแอปหาคู่ แอบถ่ายคลิปสยิวลงกลุ่มลับ ข่าว

รวบผู้ช่วยทันตแพทย์ วัย 24 ลวงเด็กสาว ผ่านแอปหาคู่ แอบถ่ายคลิปสยิวลงกลุ่มลับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเงินเดือนผู้ว่า กทม. อยู่ครบวาระ มีรายได้เฉลี่ยเท่าไหร่ ข่าวการเมือง

เปิดเงินเดือนผู้ว่า กทม. อยู่ครบวาระ 4 ปี มีรายได้เฉลี่ยเท่าไหร่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ช่วยลูกจ้างเมียนมาถูกนายจ้างจีนทรมาน ข่าว

นายจ้างจีนโหด! ทารุณลูกน้อง ใช้เหล็กหวด-ราดน้ำร้อน หนีตายเอาชีวิตรอด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บิ๊กเต่า&quot; โต้กลับ &quot;โทน บางแค&quot; ปัดขู่ทวงหนี้ แฉกลับโยงแก๊งตุ๋นพระ 2 พันล้าน ข่าว

“บิ๊กเต่า” โต้กลับ “โทน บางแค” ปัดขู่ทวงหนี้ แฉกลับโยงแก๊งตุ๋นพระ 2 พันล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 5 พ.ค. 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 5 พ.ค. 69 ออกอะไร? เช็กผลสลากพัฒนา 6 ตัว ครบทุกรางวัล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

เลขเด็ด หวยลาว 5 พ.ค. 69 เปิดตำราเลขนามสัตว์ เช็กดวงสัตว์นำโชค

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบดรามา! เจ้าอาวาสวัดบุญชื่นชู ถอนแจ้งความ ช่างหล่อ ยุติข้อพิพาท พระเกศทองคำ ข่าว

จบดรามา! เจ้าอาวาสวัดบุญชื่นชู ถอนแจ้งความ ช่างหล่อ ยุติข้อพิพาท พระเกศทองคำ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส รับสิทธิ์ 4000 บาท ได้เงินก้อนหรือแบ่งจ่าย เศรษฐกิจ

ไทยช่วยไทยพลัส 4000 บาท ได้เงินก้อนหรือแบ่งจ่าย? เช็กวิธีลงทะเบียน ใครได้บ้าง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฉแก๊งคนรวยจีน มอมยาวสาวข่มขืนหมู่ ถ่ายคลิปอนาจารกว่า 10 ล้านไฟล์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ผิดหวังไทยฉีก MOU44 จ่องัดกลไก UNCLOS ยันไม่กระทบพื้นที่ทับซ้อน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ผิดหวังไทยฉีก MOU44 จ่องัดกลไก UNCLOS ยันไม่กระทบพื้นที่ทับซ้อน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจมส์จิ ฟิตปั๋ง กล้ามใหญ่ ยังไม่รอด LDL สูงปรี๊ด เพราะกรรมพันธุ์ ต้องกินยา บันเทิง

เจมส์จิ ฟิตปั๋ง กล้ามใหญ่ ยังไม่รอด LDL สูงปรี๊ด เพราะกรรมพันธุ์ ต้องกินยา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เพจดังแฉ DSI จ่อเช็กบิล “สามีนางเอก” โกงคริปโตพันล้าน ลือหมายจับออกแล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พายุฤดูร้อนถล่ม 40 จังหวัด กรมอุตุฯ เตือนหลายพื้นที่ทั่วไทยระวังลมกระโชกแรง ข่าว

ด่วน! พายุฤดูร้อนถล่ม 40 จังหวัด กรมอุตุฯ เตือนหลายพื้นที่ทั่วไทยระวังลมกระโชกแรง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย. บุกโรงงานปลากระป๋อง ใช้ปลาอื่น แทนปลาแมคเคอเรล ยึดหมื่นกระป๋อง ข่าว

อย. บุกโรงงานปลากระป๋อง ใช้ปลาอื่น แทนปลาแมคเคอเรล ยึดหมื่นกระป๋อง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 19:45 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 15:22 น.
62
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โอนไว้ขึ้น เงินช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบาง พฤษภาคม 2569 เงินอุดหนุนเด็ก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ เข้าวันไหน?

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
หลอน! สาวรีวิว จองที่พักออนไลน์ สุดท้ายโดนหลอกเป็น &quot;รีสอร์ทร้าง&quot; ผ้ายันต์ติดเพียบ

หลอน! สาวรีวิว จองที่พักออนไลน์ สุดท้ายโดนหลอกเป็น “รีสอร์ทร้าง” ผ้ายันต์ติดเพียบ

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
หมอปลาย พรายกระซิบ ผ่าดวงครึ่งปีหลัง 2569

หมอปลาย เตือนครึ่งปีหลัง อาเพศครั้งใหญ่ เตรียมรับมือมหาวิบัติ น่ากลัวมาก

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569

AEY EV Motor แจ้งหยุด ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า DEEPAL ในไทย

เผยแพร่: 5 พฤษภาคม 2569
Back to top button