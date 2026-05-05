แทงสาวเอเชีย 30 แผลดับ คนร้ายตะโกนชื่อ “พระอัลลอฮ์” ชานเมืองบาร์เซโลนา
ระทึกขวัญสเปน ผู้ชายควงมีดไล่แทงหญิงชาวเอเชีย 30 แผล ย่านที่พักอาศัยหรูใกล้บาร์เซโลนา ผู้ก่อเหตุตะโกนเรียกชื่อทางศาสนาก่อนลงมือ
เหตุฆาตกรรมเกิดขึ้นในย่าน Finestrelles เขตเทศบาล เอสพลูเกสเดโยเบรกัต ซึ่งเป็นพื้นที่ปริมณฑลทางตะวันตกเฉียงใต้ของบาร์เซโลนา อยู่ห่างจากสนามคัมป์นูราว 2 ไมล์ พื้นที่นี้ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและเป็นที่นิยมของครอบครัวชาวต่างชาติรวมถึงอดีตนักฟุตบอลชื่อดังหลายคน
ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยในสภาพสวมเสื้อฮู้ดสีเทา กางเกงยีนส์ สะพายเป้สีดำใบใหญ่ คนร้ายพยายามใช้มีดขู่เจ้าหน้าที่ก่อนถูกปืนจ่อกดลงกับพื้น พยานเห็นคนร้ายเดินสำรวจละแวกนี้มาหลายวันแล้ว ขณะที่สื่อท้องถิ่นอย่าง El Mundo และ Telecinco อ้างคำให้การพยานว่าผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมผิดปกติ ตะโกนเรียกชื่อพระอัลลอฮ์ขณะเข้าทำร้ายเหยื่อ
แม้รายงานเบื้องต้นจะระบุว่าไม่ใช่การก่อการร้าย แต่ภายหลังหน่วยสืบสวนคดีอาญา (DIC) เข้ามารับผิดชอบคดีแทน พร้อมผู้พิพากษาสั่งปกปิดสำนวนการสอบสวนอย่างเคร่งครัดเพื่อตรวจสอบว่ามีแรงจูงใจทางอุดมการณ์หรือไม่ ปัจจุบันคนร้ายอยู่ระหว่างส่งตัวประเมินสภาพจิตเวช ส่วนประเด็นความรุนแรงในครอบครัวถูกตัดทิ้งเนื่องจากไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ก่อเหตุและเหยื่อ เชื่อว่าเป็นการสุ่มทำร้าย
สำหรับข้อมูลของเหยื่อ เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ในเมือง เอสพลูเกสเดโยเบรกัต เธอเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กอายุ 16 ปีตามที่มีกระแสข่าวบนโซเชียลมีเดีย สื่อหลักในสเปนและอังกฤษรายงานว่าเธอถูกแทงหลายแผลบริเวณคอ หน้าอก และช่องท้อง แต่ตัวเลขจำนวนแผลที่ระบุว่าถูกแทง 7 หรือ 30 ครั้งนั้นยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ
เทศบาลเอสพลูเกสเดโยเบรกัต ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจและประณามความรุนแรง พร้อมประกาศไว้อาลัยเป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่เที่ยงคืนวันเกิดเหตุ ขณะนี้ตำรวจท้องถิ่นกำลังประสานงานกับหน่วย Mossos d’Esquadra เพื่อเร่งสืบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมด ส่วนสัญชาติของผู้ต้องสงสัยยังรอการยืนยันจากทางการ แม้มีรายงานท้องถิ่นบางแห่งระบุว่าเป็นชาวโมร็อกโกก็ตาม
