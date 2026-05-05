คลิปเสื่อม! คนขับรถแอบดัง แอบดูหนังโป๊ขณะส่งผู้โดยสาร ล่าสุด ระงับบัญชีคนขับแล้ว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ค. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 05 พ.ค. 2569 17:50 น.
คลิปเสื่อม! คนขับรถแอบดัง แอบดูหนังโป๊ขณะส่งผู้โดยสาร หวั่นเกิดอุบัติเหตุ
คลิปฉาว คนขับรถแอปดัง เปิดหนังโป๊บนมือถืออีกเครื่องขณะรับ-ส่งลูกค้า ล่าสุดบริษัท Grab ต้นสังกัดสั่งระงับบัญชีชั่วคราวฐานละเมิดความปลอดภัยแล้ว

กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ของสิงคโปร์ เมื่อผู้โดยสารรายหนึ่งออกมาแฉพฤติกรรมสุดอันตรายของคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน Grab (PHV) ที่แอบเปิดวิดีโอผู้ใหญ่ดูในขณะที่กำลังขับรถให้บริการ

เรื่องราวนี้ถูกนำมาเผยแพร่ผ่านอินสตาแกรมบัญชี @sgfollowsall เมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา โดยผู้โดยสารเจ้าของเรื่องเล่าว่า ระหว่างที่เรียกใช้บริการรถ Grab เพื่อเดินทางกลับบ้านหลังเลิกงาน สังเกตเห็นคนขับมีท่าทีแปลกๆ เหมือนกำลัง “คลำหาอะไรบางอย่างบริเวณขาขวา” และมีอาการเสียสมาธิในการขับรถอย่างเห็นได้ชัด

ต่อมา ผู้โดยสารเริ่มได้ยิน “เสียงครางเบาๆ” ดังขึ้นมา จึงตัดสินใจชะโงกหน้าข้ามไหล่คนขับไปดู และต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าคนขับรายนี้กำลังเปิดคลิปวิดีโอโป๊ของญี่ปุ่นบนโทรศัพท์มือถือเครื่องที่สอง ซึ่งวางซ่อนไว้ใกล้กับหัวเข่า

ผู้โดยสารจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกวิดีโอเป็นหลักฐาน พร้อมระบุเพิ่มเติมว่าพฤติกรรมดังกล่าวทำให้รถส่ายไปมาซ้ายทีขวาทีตลอดทาง เนื่องจากคนขับไม่สามารถควบคุมพวงมาลัยและสมาธิให้มั่นคงได้

สำนักข่าวดังกล่าวได้ลบคลิปต้นโพสต์ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ล่าสุด ทางเว็บไซต์ข่าว Mothership ได้ติดต่อไปยังบริษัท Grab เพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยทางตัวแทนของ Grab ยืนยันว่าบริษัทกำลังเร่งสืบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียด และได้ดำเนินการสั่งระงับบัญชีของคนขับรายดังกล่าวเป็นการชั่วคราวแล้ว เนื่องจากพฤติกรรมนี้ถือเป็นการละเมิดกฎด้านความปลอดภัยอย่างร้ายแรง

อย่างไรก็ตาม ทีมข่าว The Thaiger ได้ตรวจสอบไปยังลิงก์ข้อมูลต้นทางจากอินสตาแกรมของ @sgfollowsall พบว่าสำนักข่าวดังกล่าวได้ลบคลิปต้นโพสต์ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

