คลิปเสื่อม! คนขับรถแอบดัง แอบดูหนังโป๊ขณะส่งผู้โดยสาร ล่าสุด ระงับบัญชีคนขับแล้ว
คลิปฉาว คนขับรถแอปดัง เปิดหนังโป๊บนมือถืออีกเครื่องขณะรับ-ส่งลูกค้า ล่าสุดบริษัท Grab ต้นสังกัดสั่งระงับบัญชีชั่วคราวฐานละเมิดความปลอดภัยแล้ว
กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ของสิงคโปร์ เมื่อผู้โดยสารรายหนึ่งออกมาแฉพฤติกรรมสุดอันตรายของคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน Grab (PHV) ที่แอบเปิดวิดีโอผู้ใหญ่ดูในขณะที่กำลังขับรถให้บริการ
เรื่องราวนี้ถูกนำมาเผยแพร่ผ่านอินสตาแกรมบัญชี @sgfollowsall เมื่อวันที่ 29 เมษายนที่ผ่านมา โดยผู้โดยสารเจ้าของเรื่องเล่าว่า ระหว่างที่เรียกใช้บริการรถ Grab เพื่อเดินทางกลับบ้านหลังเลิกงาน สังเกตเห็นคนขับมีท่าทีแปลกๆ เหมือนกำลัง “คลำหาอะไรบางอย่างบริเวณขาขวา” และมีอาการเสียสมาธิในการขับรถอย่างเห็นได้ชัด
ต่อมา ผู้โดยสารเริ่มได้ยิน “เสียงครางเบาๆ” ดังขึ้นมา จึงตัดสินใจชะโงกหน้าข้ามไหล่คนขับไปดู และต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าคนขับรายนี้กำลังเปิดคลิปวิดีโอโป๊ของญี่ปุ่นบนโทรศัพท์มือถือเครื่องที่สอง ซึ่งวางซ่อนไว้ใกล้กับหัวเข่า
ผู้โดยสารจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกวิดีโอเป็นหลักฐาน พร้อมระบุเพิ่มเติมว่าพฤติกรรมดังกล่าวทำให้รถส่ายไปมาซ้ายทีขวาทีตลอดทาง เนื่องจากคนขับไม่สามารถควบคุมพวงมาลัยและสมาธิให้มั่นคงได้
ล่าสุด ทางเว็บไซต์ข่าว Mothership ได้ติดต่อไปยังบริษัท Grab เพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยทางตัวแทนของ Grab ยืนยันว่าบริษัทกำลังเร่งสืบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียด และได้ดำเนินการสั่งระงับบัญชีของคนขับรายดังกล่าวเป็นการชั่วคราวแล้ว เนื่องจากพฤติกรรมนี้ถือเป็นการละเมิดกฎด้านความปลอดภัยอย่างร้ายแรง
อย่างไรก็ตาม ทีมข่าว The Thaiger ได้ตรวจสอบไปยังลิงก์ข้อมูลต้นทางจากอินสตาแกรมของ @sgfollowsall พบว่าสำนักข่าวดังกล่าวได้ลบคลิปต้นโพสต์ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อ่านข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจ
- รวบอดีต ครูประถมญี่ปุ่น วัย 26 ปี ล้วงกระโปรงนักเรียนหญิง คาห้องเรียน
- ทันตแพทย์วัย 50 รับสารภาพ ลวงคนไข้ทำอนาจาร-ออรัลเซ็กส์ ขณะจัดฟัน
- ร้องเพลงชาติก็ผิด? ทหารหญิงญี่ปุ่น สวมเครื่องแบบขึ้นเวทีพรรครัฐบาล ฝ่ายค้านจี้ผิดกฎหมาย
ข้อมูลจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: