ไทยออยล์ ยันไม่กระทบโครงสร้าง ฟ้าผ่าฝาไฟไหม้ถังเก็บน้ำมัน ผลิตน้ำมันได้ปกติ
ไทยออยล์ ยันไม่กระทบโครงสร้าง ฟ้าผ่าฝาไฟไหม้ถังเก็บน้ำมันใน จ.ชลบุรี ผลิตน้ำมันได้ปกติ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม
จากกรณีฟ้าผ่าฝาถังเก็บน้ำมันดิบในโรงกลั่นพื้นที่ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 ส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้ เคราะห์ดีเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนั้น
ล่าสุดทางบริษัทไทยออยล์ ได้ออกแถลงถึงประเด็นดังกล่าวว่า “แถลงการณ์ เกิดเหตุฟ้าผ่าถังเก็บน้ำมันดิบภายในโรงกลั่นของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และไม่พบผลกระทบเพิ่มเติม
โดยเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 16:30 น. ได้เกิดเหตุฟ้าผ่าลงบนฝาถังเก็บน้ำมันดิบภายในพื้นที่โรงกลั่นของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี ส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้เล็กน้อยบนฝาถังเก็บน้ำมันดิบดังกล่าว เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของบริษัทฯ เข้าควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เรียบร้อยแล้วภายในเวลาอันสั้น โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งไม่พบผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมโดยรอบ
ล่าสุดสถานการณ์ได้กลับคืนสู่ภาวะปกติเรียบร้อยแล้ว สำหรับความเสียหายอยู่ในระหว่างการประเมินเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของถังเก็บดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทฯ ยังสามารถดำเนินการผลิตได้ตามปกติ”
