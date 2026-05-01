เปิดเนื้อหา “ม.ดังย่านรังสิต” หลังอุบัติเหตุสลด นศ.เมาซิ่ง BMW ชนไรเดอร์ดับสลด
นักศึกษา ม.ดังย่านรังสิต เมาขับซิ่ง BMW 200 กม./ชม. ชนไรเดอร์จนเสียชีวิต แทนที่จะมาสนใจคน ดันโวยวายว่ารถพัง หดหู่หนัก ! คนตายเพิ่งได้ลูกน้อยลืตาดูโลกไม่นาน ล่าสุด มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์ด่วน
อุบัติเหตุสุดสลดดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เม.ย. บริเวณถนนบางขัน-เชียงราก จ.ปทุมธานี หลังเกิดเหตุตำรวจตรวจปริมาณแอลกอฮอล์คนขับอยู่ที่ 93 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น จึงควบคุมตัวไว้
ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตชื่อ นายอลงกรณ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี สภาพศพสวมเสื้อพนักงานส่งอาหารอยู่ริมถนน ห่างออกไปประมาณ 10 เมตร พบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นจีออโน่ สีเทา ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน สภาพด้านหลังถูกชนจนพังยับเยิน
ใกล้กันพบรถเก๋ง ยี่ห้อ BMW สีเทา ทะเบียน กรุงเทพมหานคร สภาพด้านหน้าฝั่งซ้ายมีรอยเฉี่ยวชนอย่างรุนแรง กระจกบังลมหน้าแตก คนขับชื่อ นายภูมินท์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียด โดยระบุเพียงจะขอให้การกับตำรวจโดยตรง เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่ สภ.คลองหลวง
อย่างไรก็ดี เพื่อนของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่า ตนและผู้ตายเพิ่งออกมาจากร้านอาหาร กำลังขับขี่รถจยย.เพื่อไปกลับรถ โดยผู้เสียชีวิตขับขี่นำอยู่ด้านหน้า จากนั้นจู่ ๆ ก็มีรถยนต์คู่กรณีขับแซงรถของตนขึ้นไป ก่อนจะพุ่งชนท้ายรถของผู้เสียชีวิตอย่างรุนแรง
ล่าสุดมีรายงานว่า คนขับ (เจ้าของรถ) ได้รับการประกันตัว โดยมีมารดามาเจรจา กระแสบนโลกออนไลน์คาดว่า คนขับน่าจะเป็นลูกคนใหญ่คนโตถึงขนาดต้องสงวนนามสกุล ส่วนคนที่ถูกชนเป็นไรเดอร์ เป็นเสาหลักของครอบครัว แข้งขาไม่ค่อยดี แต่ขยันทำมาหากินเลี้ยงครอบครัว ที่สำคัญเค้าพึ่งมีลูกก็ต้องมาพรากจากกันแล้ว ลูกยังจำหน้าพ่อไม่ได้เลยจากไปเพราะคนเมาแล้วขับ
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แถลงเสียใจต่อความสูญเสีย
ต่อมา องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แถลงแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย สืบเนื่องจากกรณีเมาแล้วขับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
การสูญเสียในครั้งนี้ได้สร้างความสะเทือนใจแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต รวมถึงส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาคมธรรมศาสตร์โดยรวม ทางองค์การนักศึกษาฯ ขอร่วมไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิต และขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอยืนยันจุดยืนในการต่อต้านพฤติกรรมการเมาแล้วขับในทุกรูปแบบ และ ขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วน ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นบนท้องถนนอย่างเคร่งครัด
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะตอกย้ำจิตสำนึกของประชาคมธรรมศาสตร์ให้ตระหนักอย่างลึกซึ้งถึงภัยจากการเมาแล้วขับ และร่วมกันยับยั้งมิให้ความสูญเสียอันเกิดจากการละเมิดกฎหมายโดยปราศจากความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกในภายภาคหน้า 30 เมษายน พ.ศ. 2569 (ดูคลิป).
ขอบคุณคลิปจาก : ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: