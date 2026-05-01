ข่าว

เปิดเนื้อหา “ม.ดังย่านรังสิต” หลังอุบัติเหตุสลด นศ.เมาซิ่ง BMW ชนไรเดอร์ดับสลด

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 พ.ค. 2569 09:21 น.| อัปเดต: 01 พ.ค. 2569 09:21 น.
นักศึกษา ม.ดังย่านรังสิต เมาขับซิ่ง BMW 200 กม./ชม. ชนไรเดอร์จนเสียชีวิต แทนที่จะมาสนใจคน ดันโวยวายว่ารถพัง หดหู่หนัก ! คนตายเพิ่งได้ลูกน้อยลืตาดูโลกไม่นาน ล่าสุด มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์ด่วน

อุบัติเหตุสุดสลดดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เม.ย. บริเวณถนนบางขัน-เชียงราก จ.ปทุมธานี หลังเกิดเหตุตำรวจตรวจปริมาณแอลกอฮอล์คนขับอยู่ที่ 93 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น จึงควบคุมตัวไว้

ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตชื่อ นายอลงกรณ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี สภาพศพสวมเสื้อพนักงานส่งอาหารอยู่ริมถนน ห่างออกไปประมาณ 10 เมตร พบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นจีออโน่ สีเทา ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน สภาพด้านหลังถูกชนจนพังยับเยิน

ใกล้กันพบรถเก๋ง ยี่ห้อ BMW สีเทา ทะเบียน กรุงเทพมหานคร สภาพด้านหน้าฝั่งซ้ายมีรอยเฉี่ยวชนอย่างรุนแรง กระจกบังลมหน้าแตก คนขับชื่อ นายภูมินท์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 22 ปี ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียด โดยระบุเพียงจะขอให้การกับตำรวจโดยตรง เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่ สภ.คลองหลวง

อย่างไรก็ดี เพื่อนของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่า ตนและผู้ตายเพิ่งออกมาจากร้านอาหาร กำลังขับขี่รถจยย.เพื่อไปกลับรถ โดยผู้เสียชีวิตขับขี่นำอยู่ด้านหน้า จากนั้นจู่ ๆ ก็มีรถยนต์คู่กรณีขับแซงรถของตนขึ้นไป ก่อนจะพุ่งชนท้ายรถของผู้เสียชีวิตอย่างรุนแรง

ล่าสุดมีรายงานว่า คนขับ (เจ้าของรถ) ได้รับการประกันตัว โดยมีมารดามาเจรจา กระแสบนโลกออนไลน์คาดว่า คนขับน่าจะเป็นลูกคนใหญ่คนโตถึงขนาดต้องสงวนนามสกุล ส่วนคนที่ถูกชนเป็นไรเดอร์ เป็นเสาหลักของครอบครัว แข้งขาไม่ค่อยดี แต่ขยันทำมาหากินเลี้ยงครอบครัว ที่สำคัญเค้าพึ่งมีลูกก็ต้องมาพรากจากกันแล้ว ลูกยังจำหน้าพ่อไม่ได้เลยจากไปเพราะคนเมาแล้วขับ

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แถลงเสียใจต่อความสูญเสีย

ต่อมา องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แถลงแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย สืบเนื่องจากกรณีเมาแล้วขับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

การสูญเสียในครั้งนี้ได้สร้างความสะเทือนใจแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต รวมถึงส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาคมธรรมศาสตร์โดยรวม ทางองค์การนักศึกษาฯ ขอร่วมไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิต และขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัวและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอยืนยันจุดยืนในการต่อต้านพฤติกรรมการเมาแล้วขับในทุกรูปแบบ และ ขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วน ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นบนท้องถนนอย่างเคร่งครัด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะตอกย้ำจิตสำนึกของประชาคมธรรมศาสตร์ให้ตระหนักอย่างลึกซึ้งถึงภัยจากการเมาแล้วขับ และร่วมกันยับยั้งมิให้ความสูญเสียอันเกิดจากการละเมิดกฎหมายโดยปราศจากความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกในภายภาคหน้า 30 เมษายน พ.ศ. 2569 (ดูคลิป).

ขอบคุณคลิปจาก : ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

แฟ้มภาพ

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

ประโยคเด็ด “สมรักษ์” ฝากถึง “รถถัง” เบื้องหลังเหตุแพ้น็อก ทาเครุ (คลิป)

33 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

พรุ่งนี้หวยออก! เลขเด็ด อ.ไม้เอก เลขนาคา แจกไม่กั๊กแนวทางรวย เด่น 0 – 9 ตรงตัว

37 วินาที ที่แล้ว
เหล็กฉากเสียบอก ผู้รับเหมา ข่าว

น่ากลัว กระบะพาลูกน้องไปทำงาน จู่ๆ เสียหลัก เหล็กฉากทะลุเสียบอก

40 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

จดด่วน! หวยเฮียนัน 2/5/69 ปล่อยเลขเด็ดหลังวันแรงงาน น้อยแต่แม่น เน้น ๆ ไม่ต้องกลับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

ตกงานรับวันแรงงาน ส่องแถลง BYD เลิกจ้าง 5 พนง.ฉาว พร้อมโพสต์อัปเดตเจ้าของรถ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักศึกษาชนไรเดอร์เป็นลูกของใคร ข่าว

ส่งข้อมูลให้ควั่ก “อ.ตฤณห์” สงสัยแรง เคสชนไรเดอร์ลูกใคร-ทำไมข่าวเงียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปิงปองเพชรกล้า งวด 2 พ.ค. 69 เลขเด็ด

เลขปิงปองเพชรกล้า งวด 2 พ.ค. 69 แจกครบเลขชอบ ฟัน 07 หวยวันแรงงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 2/5/69 ลุ้นรวยรางวัลใหญ่ 3 - 0 จัดเต็มทุกชุด Line News

ตามด่วน! เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 2/5/69 ลุ้นรวยรางวัลใหญ่ 3 – 0 จัดเต็มทุกชุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำไมนักลงทุนเลือก อสังหาฯ กรุงเทพ มากกว่าสิงคโปร์-ฮ่องกง ปี 2569 ข่าวธุรกิจ

ทำไมนักลงทุนเลือก อสังหาฯ กรุงเทพ มากกว่าสิงคโปร์-ฮ่องกง ปี 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชาย สังหารแม่แท้ ๆ คาบ้านพัก แฉนาทีอำพรางศพในท่อ หวังทำลายหลักฐาน ข่าว

ลูกชาย สังหารแม่แท้ ๆ คาบ้านพัก แฉนาทีอำพรางศพในท่อ หวังทำลายหลักฐาน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตอาการ บรูซ วิลลิส ป่วย FTD ครอบครัวเตรียมใจรับมือการสูญเสีย สื่อเผยข่าวลือบริจาคสมอง ข่าวต่างประเทศ

อัปเดตอาการ บรูซ วิลลิส ป่วย FTD ครอบครัวเตรียมใจรับมือการสูญเสีย สรุปข่าวลือบริจาคสมอง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนงานฟาร์มทำร้ายลูกสาวนายจ้างวัย 17 ปี ก่อนปล่อยหมูกินร่างทั้งเป็น ข่าวต่างประเทศ

คดีโหดรัสเซีย คนงานซ้อมสาว 17 จนสลบก่อนข่มขืน ทิ้งร่างให้หมูกินทั้งเป็น อำพรางคดี

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิลปินดัง สร้างหุ่นยนต์สุนัข สวมหัวหน้าคนดัง เดินโชว์กลางพิพิธภัณฑ์ ข่าวต่างประเทศ

ไวรัลว่อนเน็ต! ศิลปินดัง สร้างหุ่นยนต์สุนัข สวมหัวหน้าคนดัง เดินโชว์กลางพิพิธภัณฑ์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีสร้าง สติกเกอร์น่ารักๆ ด้วย AI ตามเทรนด์ TikTok ทำได้ง่ายๆ แค่ไม่กี่ขั้นตอน ไลฟ์สไตล์

วิธีสร้าง สติกเกอร์น่ารักๆ ด้วย AI ตามเทรนด์ TikTok ทำได้ง่ายๆ แค่ไม่กี่ขั้นตอน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 30 เมษายน 2569 หวยลาว

ตรวจหวยลาววันนี้ 30 เมษายน 2569 เช็กเลข 6 ตัว ลุ้นรางวัลส่งท้ายเดือน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอจีแตก! ลิซ่า อวดลุค ซีทรูดำสุดเร่าร้อน ยอดไลก์ทะลุ 2.5 ล้านในไม่กี่ชั่วโมง บันเทิง

ไอจีแตก! ลิซ่า อวดลุค ซีทรูดำสุดเร่าร้อน ยอดไลก์ทะลุ 2.5 ล้านในไม่กี่ชั่วโมง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เดวิด อัลลัน โค&quot; เสียชีวิตในวัย 86 ปี ผู้สร้างผลงาน เพลงฮิตกว่า 60 ปี ข่าวต่างประเทศ

สิ้นตำนาน! นักร้องเพลงคันทรีดัง เสียชีวิตในวัย 86 ปี ผู้สร้างผลงาน เพลงฮิตกว่า 60 ปี

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด พญาบึ้ง งวด 2 พฤษภาคม 2569 เลขเด็ด

หวยออกวันเสาร์! เลขเด็ด พญาบึ้ง 2 พ.ค. 69 คาบเลขมงคล 2 ตัว 3 ตัว รับวันแรงงาน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจไทอีสาน อินดี้ แจ้งข่าวเศร้า ลุงชายเสียชีวิต ข่าว

แฟนคลับเศร้า ลุงชาย ไทอีสานอินดี้ เลือดออกในสมองเสียชีวิต อาลัยผู้สร้างรอยยิ้ม

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกค้าสุดทน แฉพนักงานศูนย์ BYD ชลบุรี แอบถอดกล้องหน้ารถ-ขับประมาทแถมสบถด่าหยาบ ข่าว

ลูกค้าสุดทน แฉพนักงานศูนย์ BYD ชลบุรี แอบถอดกล้องหน้ารถ-ขับประมาทแถมสบถด่าหยาบ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
จิ๊ก เนาวรัตน์ วัย 68 ปี อวดลุคใหม่หลังพิษศัลยกรรมเล่นงาน บันเทิง

ลุคใหม่ จิ๊ก เนาวรัตน์ สวยเป๊ะ-หน้าเด็ก หลังผ่าตัดแก้พิษศัลยกรรม รู้อายุจริง แทบไม่เชื่อ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ไทยช่วยไทย&quot; รับสิทธิ์ 4,000 แบ่งจ่ายเดือนละพัน เริ่มลงทะเบียน พ.ค.นี้ เศรษฐกิจ

ชัดเจนแล้ว! “ไทยช่วยไทย” รับสิทธิ์ 4,000 แบ่งจ่ายเดือนละพัน เริ่มลงทะเบียน พ.ค.นี้

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาพิพากษายืนกักตัว 27 ปี “เขม โสกา” กล่าวหาสมคบคิดสหรัฐฯ ล้มรัฐบาล

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันหยุดธนาคาร วันแรงงาน และฉัตรมงคล 2569 เศรษฐกิจ

วันหยุดธนาคาร วันแรงงาน วันฉัตรมงคล 2569 สาขาใน-นอกห้าง เปิดทำการไหม

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประโยคเด็ด “สมรักษ์” ฝากถึง “รถถัง” เบื้องหลังเหตุแพ้น็อก ทาเครุ (คลิป)

เผยแพร่: 1 พฤษภาคม 2569

พรุ่งนี้หวยออก! เลขเด็ด อ.ไม้เอก เลขนาคา แจกไม่กั๊กแนวทางรวย เด่น 0 – 9 ตรงตัว

เผยแพร่: 1 พฤษภาคม 2569

จดด่วน! หวยเฮียนัน 2/5/69 ปล่อยเลขเด็ดหลังวันแรงงาน น้อยแต่แม่น เน้น ๆ ไม่ต้องกลับ

เผยแพร่: 1 พฤษภาคม 2569

ตกงานรับวันแรงงาน ส่องแถลง BYD เลิกจ้าง 5 พนง.ฉาว พร้อมโพสต์อัปเดตเจ้าของรถ

เผยแพร่: 1 พฤษภาคม 2569
