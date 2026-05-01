ตารางสีเสื้อมงคล พฤษภาคม 2569 เสริมดวง การงาน การเงิน
เช็กตารางสีเสื้อมงคลประจำเดือนพฤษภาคม 2569 เลือกสีเสื้อตามวันเกิดเพื่อเสริมโชคลาภ การงาน ความรัก พร้อมสีต้องห้ามที่ควรเลี่ยง ช่วยเพิ่มความมั่นใจ เสริมสิริมงคลให้ชีวิตราบรื่นตลอดทั้งเดือน
การเลือกสีเครื่องแต่งกายให้สอดคล้องกับวันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสังคมไทย หลายคนเชื่อว่าสีเสื้อที่เหมาะสมช่วยเสริมพลังบวก เพิ่มความมั่นใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน เดือนพฤษภาคม 2569 นี้ มีการจัดลำดับสีมงคลแบ่งตามด้านต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนเลือกใช้ตามเป้าหมายที่ต้องการ
วันอาทิตย์
หากต้องการเสริมด้านโชคลาภ เงินทอง ควรเลือกสวมใส่สีเขียว ส่วนด้านการงาน การเรียน สีน้ำเงินช่วยเสริมความโดดเด่นได้ดี สำหรับด้านความรัก เมตตามหานิยม แนะนำให้ใช้สีชมพู ผู้ที่ต้องการเพิ่มพลัง อำนาจ วาสนา ควรเลือกสีแดง ทั้งนี้ควรเลี่ยงสีดำ สีเทาเข้ม เนื่องจากเป็นสีกาลกิณี
วันจันทร์
สีขาวเป็นสีที่ช่วยนำโชคลาภ เงินทอง มาให้คนเกิดวันจันทร์ ด้านการงาน การเรียน ควรเน้นสีฟ้า สีน้ำเงิน ส่วนความรัก เมตตามหานิยม สีครีม สีน้ำตาลอ่อน เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม สำหรับการเสริมพลัง อำนาจ วาสนา ให้เลือกสีเหลือง สีที่ควรเลี่ยงคือสีแดง สีส้ม
วันอังคาร
สีชมพูช่วยส่งเสริมเรื่องโชคลาภ เงินทอง ได้อย่างดีเยี่ยม ด้านการงาน การเรียน แนะนำสีดำ สีน้ำเงิน ความรัก เมตตามหานิยม ควรใช้สีแดง ส่วนสีส้มช่วยเสริมพลัง อำนาจ วาสนา สำหรับสีต้องห้ามคือสีขาว สีครีม
วันพุธ
ช่วงเช้าถึงเย็นในวันพุธ ควรใส่สีเขียวเพื่อเรียกโชคลาภ เงินทอง ด้านการงาน การเรียน ให้ใช้สีฟ้า สีน้ำเงิน ความรัก เมตตามหานิยม เสริมด้วยสีชมพู ส่วนสีเหลืองช่วยเรื่องพลัง อำนาจ วาสนา สีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีแดง สีม่วง
วันพฤหัสบดี
สีส้มช่วยดึงดูดโชคลาภ เงินทอง ให้คนเกิดวันนี้ ส่วนด้านการงาน การเรียน ควรเลือกสีน้ำเงิน ความรัก เมตตามหานิยม ให้ใช้สีครีม สีขาว ด้านพลัง อำนาจ วาสนา เสริมด้วยสีเหลืองทอง สีที่ควรเลี่ยงคือสีดำ สีเทาเข้ม
วันศุกร์
สีฟ้า สีน้ำเงิน เป็นสีเสริมโชคลาภ เงินทอง ด้านการงาน การเรียน แนะนำสีขาว สีครีม ส่วนความรัก เมตตามหานิยม ควรเลือกสีเขียว พลัง อำนาจ วาสนา เสริมได้ด้วยสีชมพู สำหรับสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีส้ม สีน้ำตาล
วันเสาร์
สีม่วงช่วยส่งเสริมเรื่องโชคลาภ เงินทอง ได้เป็นอย่างดี ด้านการงาน การเรียน ให้เน้นสีดำ สีเทาเข้ม ความรัก เมตตามหานิยม ควรใช้สีฟ้า ส่วนสีน้ำเงินช่วยเสริมพลัง อำนาจ วาสนา สีที่ห้ามใส่คือสีเขียว
การเลือกสีเสื้อตามตารางนี้เป็นเพียงแนวทางหนึ่งที่ช่วยสร้างความสบายใจ การมีความเชื่อมั่นในตัวเองควบคู่ไปกับการแต่งกายที่เหมาะสมกับกาลเทศะ ย่อมช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้ดูดี มีเสน่ห์ พร้อมรับโอกาสใหม่ ๆ ที่เข้ามาตลอดเดือนพฤษภาคมนี้
