วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 ธนาคารหยุดไหม เช็กรายละเอียด ก่อนวางแผนธุรกรรมล่วงหน้า
วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 ธนาคารหยุดไหม เช็กรายละเอียดวันหยุดธนาคาร ประจำเดือนมีนาคม 2569 เช็กที่นี่ เพื่อวางแผนธุรกรรมล่วงหน้า
เนื่องในวันที่ 3 มีนาคม 2569 จะตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา นั่นก็คือ วันมาฆบูชา 2569 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการตามปฏิทินวันหยุดของไทย โดยในหลาย ๆ องค์กร และหน่วยงานราชการจะหยุดทำการ 1 วัน ส่วนภาคเอกชนนั้นต้องขึ้นอยู่กับประกาศของทางบริษัทนั้น ๆ
อีกหนึ่งคำถามสำคัญของประชาชนที่เป็นกังวลเรื่องการทำธุรกรรมทางการเงินว่า วันมาฆบูชา 2569 ธนาคารหยุดไหม เช็กวันหยุดธนาคารประจำเดือนมีนาคม 69 ได้ที่นี่ เพื่อการวางแผนการทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างรอบคอบไม่ติดขัดในวันหยุด
วันมาฆบูชา 2569 ธนาคารหยุดไหม?
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง วันหยุดตามประเพณีและวันหยุดทําการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถาบันการเงินและสถาบันการเงิน เฉพาะกิจ ประจําปี พ.ศ. 2569 ระบุข้อมูลวันหยุดธนาคารในเดือนมีนาคม 69 เอาไว้ว่า วันอังคารที่ 3 มีนาคม วันมาฆบูชา เป็นวันหยุดธนาคาร
อ้างอิงจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย
