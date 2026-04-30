กัมพูชาพิพากษายืนกักตัว 27 ปี “เขม โสกา” กล่าวหาสมคบคิดสหรัฐฯ ล้มรัฐบาล
ศาลกัมพูชาพิพากษายืนกักตัว 27 ปี เขม โสกา อดีตผู้นำฝ่ายค้านและคู่แข่งทางการเมืองคนสำคัญ กล่าวหาสมคบคิดสหรัฐฯ ล้มรัฐบาล
เมื่อวันที่ 30 เมษายน สำนักข่าว AP รายงานว่าศาลกัมพูชาพิพากษายืนกักตัว เขม โสกา หัวหน้าฝ่ายค้านเป็นระยะเวลา 27 ปี ฐานความผิดกบฎ พร้อมสั่งห้ามไม่ให้ออกนอกประเทศ 5 ปี ภายหลังรับโทษเสร็จสิ้น โดยนายเขม โสกา นั้นถูกกล่าวหาว่าเขาสมคบคิดกับสหรัฐอเมริกาเพื่อโค่นล้มรัฐบาลกัมพูชา
สำนักข่าว AP ระบุเพิ่มเติมว่า รัฐบาลกัมพูชามักใช้กระบวนการทางยุติธรรมเพื่อเอาผิดผู้เห็นต่างและนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม โดยเฉพาะพรรคการเมืองที่รัฐบาลมองว่าเป็นคู่แข่งคนสำคัญ
ซึ่งพรรคสงเคราะห์ชาติของนายเขมนั้น ถูกมองว่าเป็นคู่แข่งคนสำคัญของการเลือกตั้ง ทว่าการจับกุมนายเขม โสกา ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคทำให้ศาลสูงสุดสั่งยุบพรรคเนื่องจากพรรคไม่สามารถลงสมัครเลือกตั้งในปี 2561 นั้น
ก่อนที่จะยื่นอุทธรณ์เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานายเขม โสกา ยืนกรานว่าไม่เคยสมคบคิดกับชาติอื่นโดยแลกกับชีวิตชาวกัมพูชาหรือแผ่นดินแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่มีคำพิพากษาสถานทูตหลายชาติเช่นของอังกฤษ ออสเตรเลีย ได้แสดงความผิดหวังต่อคำพิพากษาและหวังว่านายเขม โสกา จะได้รับการปล่อยตัว เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยในกัมพูชาต่อไป
