การเงินเศรษฐกิจ

วันหยุดธนาคาร สงกรานต์ 2569 สาขาในห้าง-นอกห้าง ปิดวันไหนบ้าง?

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 10:07 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 10:10 น.
80
วันหยุดธนาคารช่วงสงกรานต์ 2569

สรุปวันหยุดธนาคารกาลสงกรานต์ 2569 สาขาทั่วไป-ในห้างสรรพสินค้าเปิดบริการไหม? แนะวางแผนธุรกกรมก่อนหยุดยาว พร้อมแผนสำรอง Mobile Banking และ ATM ตลอด 24 ชั่วโมง

เทศกาลสงกรานต์ปี 2569 นี้ หลายท่านเตรียมตัวเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว สิ่งสำคัญที่ห้ามลืมคือการวางแผนด้านการเงิน เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ได้ประกาศวันหยุดทำการที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของสาขา เพื่อให้ทุกท่านไม่พลาดการทำธุรกรรมสำคัญ วันนี้ The Thaiger ได้รวบรวมรายละเอียดการเปิด-ปิดของแต่ละธนาคารมาให้เช็กกันที่นี่

ธนาคารกสิกรไทย

  • สาขาในห้าง: ปิด 13-14 เม.ย. / เปิดบริการ 15 เม.ย.
  • สาขาทั่วไป: ปิด 13-15 เม.ย. / เปิดบริการ 16 เม.ย.

ลูกค้าสามารถทําธุรกรรมผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้ตามปกติ ผ่านช่องทางดังนี้

  • K BIZ
  • ATM
  • K PLUS
  • KBank SERVICE
  • KBank LINE
  • K-Contact Center 02-8888888
  • KBank Live
ธนาคารกสิกรไทย ขอแจ้งวันทำการสาขาในช่วงสงกรานต์ 2569
ภาพจาก Facebook : KBank Live

ธนาคารกรุงไทย

  • สาขาในห้าง (เปิด 7 วัน) : ปิดเฉพาะวันที่ 14 เม.ย. / เปิดบริการ 15 เม.ย. (วันที่ 13 เม.ย. เปิดปกติ)
  • สาขาทั่วไป: ปิด 13-15 เม.ย. / เปิดบริการ 16 เม.ย.

ทั้งนี้ ท่านสามารถทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอป Krungthai NEXT, ตู้ ATM และเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ หรือ สอบถามเพิ่มเติม Krungthai Contact Center 02 111 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

กรุงไทย แจ้งวันปิด-เปิดทำการสาขา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 ระหว่างวันที่ 13 - 15 เม.ย. 69
ภาพจาก x : Krungthai_Care

ธนาคารกรุงเทพ

  • สาขาในห้าง : ปิด 13-14 เม.ย. / เปิดบริการ 15 เม.ย.
  • สาขาทั่วไป : ปิด 13-15 เม.ย. / เปิดบริการ 16 เม.ย.

ท่านสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของธนาคาร รวมถึงบริการตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คอลเซนเตอร์ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 หรือ 0 2645 5555

ธนาคารกรุงเทพ แจ้งวันหยุดทำการ เนื่องในวันสงกรานต์ 13-15 เมษายน 2569
ภาพจาก Facebook : Bangkok Bank

ธนาคารออมสิน

  • สาขาในห้าง (เปิด 7 วัน) : ปิด 13-14 เม.ย. / เปิดบริการ 15 เม.ย.
  • สาขาทั่วไป (จันทร์-ศุกร์) : ปิด 13-15 เม.ย. / เปิดบริการ 16 เม.ย.
  • ปิดปรับปรุงระบบบัตรเครดิตชั่วคราววันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 02.30 – 05.30 น. (3 ชั่วโมง)

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร. 1115 กรุณาวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ธนาคารออมสินหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569
ภาพจาก Facebook : GSB Society

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  • สาขาที่เปิดทำการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดธนาคาร) : ปิด 13-14 เม.ย.
  • สาขาที่เปิด จันทร์-ศุกร์ หรือ จันทร์-เสาร์ (เว้นวันหยุดธนาคาร) : ปิดยาว 11-15 เม.ย.

ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ผ่านช่องทาง Krungsri ATM, Krungsri Online / Krungsri Biz, krungsri app หรือโทร 1572

ธนาคารกรุงศรีแจ้งวันหยุดธนาคารช่วงเทศกาลสงกรานต์
ภาพจาก Facebook : Krungsri Simple

ธนาคารธนาคารทหารไทยธนชาต

  • สาขาในห้าง : ปิดเฉพาะวันที่ 13 เม.ย. / เปิดบริการ 14 เม.ย.
  • สาขาทั่วไป : ปิดยาว 11-15 เม.ย. / เปิดบริการ 16 เม.ย.

ในวันที่สาขาปิดให้บริการ ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แอป ทีทีบี ทัช, ตู้ ATM/CDM/PUM ของ ทีทีบี ได้ตามปกติ

ทีทีบี แจ้งวันเปิด-ปิดทำการของสาขาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569
ภาพจาก : ttb bank

ธนาคารยูโอบี (UOB)

  • สาขาในห้าง : ปิด 13-14 เม.ย.
  • สาขาทั่วไป : ปิด 13-15 เม.ย.
ธนาคารยูโอบีขอแจ้งวันปิดทำการสาขาเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ภาพจาก Facebook : UOB

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

  • ทุกสาขาทั่วประเทศ : ปิด 13-14 เม.ย.
  • สาขาในห้าง : เปิดบริการเฉพาะวันที่ 15 เม.ย.
  • เปิดให้บริการปกติทุกสาขา : วันที่ 16 เม.ย.

ลูกค้าสามารถชำระเงินกู้ผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้ตามปกติ ดังนี้

  • ตู้บริการอิเล็กทรอนิกส์
  • Mobile Application : GHB ALL GEN
  • Line @GHBBUDDY

รวมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Inbox : m.me/GHBANK, G H BANK Call Center : 0-2645-9000, ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ : http://bit.ly/2MkPK64 และ Website : http://www.ghbank.co.th/

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แจ้งวัน เปิด - ปิด บริการสาขา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569
ภาพจาก Facebook : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คำแนะนำสำหรับการทำธุรกรรม

แม้สาขาของธนาคารจะปิดทำการ แต่ประชาชนยังคงสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ตามปกติผ่านช่องทางออนไลน์และอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

Mobile Banking : แอปพลิเคชันของทุกธนาคาร (เช่น K PLUS, Krungthai NEXT, ttb touch, GHB ALL GEN) ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตู้ ATM/CDM/PUM : สามารถถอนเงิน ฝากเงิน หรือโอนเงินได้ตามปกติทั่วประเทศ

สำหรับท่านที่มีธุรกรรมสำคัญที่ต้องดำเนินการผ่านเจ้าหน้าที่สาขา เช่น การเปิดบัญชีใหม่ การขอสินเชื่อ หรือการทำธุรกรรมที่มียอดเงินสูง แนะนำให้รีบดำเนินการก่อนถึงช่วงวันหยุดยาว หรือตรวจสอบวันเปิดทำการของสาขาใกล้บ้านให้แน่ใจอีกครั้ง เพื่อความสะดวกและลดข้อผิดพลาดในช่วงเทศกาลนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

Back to top button