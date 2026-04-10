วันหยุดธนาคาร สงกรานต์ 2569 สาขาในห้าง-นอกห้าง ปิดวันไหนบ้าง?

สรุปวันหยุดธนาคารกาลสงกรานต์ 2569 สาขาทั่วไป-ในห้างสรรพสินค้าเปิดบริการไหม? แนะวางแผนธุรกกรมก่อนหยุดยาว พร้อมแผนสำรอง Mobile Banking และ ATM ตลอด 24 ชั่วโมง
เทศกาลสงกรานต์ปี 2569 นี้ หลายท่านเตรียมตัวเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว สิ่งสำคัญที่ห้ามลืมคือการวางแผนด้านการเงิน เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ได้ประกาศวันหยุดทำการที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทของสาขา เพื่อให้ทุกท่านไม่พลาดการทำธุรกรรมสำคัญ วันนี้ The Thaiger ได้รวบรวมรายละเอียดการเปิด-ปิดของแต่ละธนาคารมาให้เช็กกันที่นี่
ธนาคารกสิกรไทย
- สาขาในห้าง: ปิด 13-14 เม.ย. / เปิดบริการ 15 เม.ย.
- สาขาทั่วไป: ปิด 13-15 เม.ย. / เปิดบริการ 16 เม.ย.
ลูกค้าสามารถทําธุรกรรมผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้ตามปกติ ผ่านช่องทางดังนี้
- K BIZ
- ATM
- K PLUS
- KBank SERVICE
- KBank LINE
- K-Contact Center 02-8888888
- KBank Live
ธนาคารกรุงไทย
- สาขาในห้าง (เปิด 7 วัน) : ปิดเฉพาะวันที่ 14 เม.ย. / เปิดบริการ 15 เม.ย. (วันที่ 13 เม.ย. เปิดปกติ)
- สาขาทั่วไป: ปิด 13-15 เม.ย. / เปิดบริการ 16 เม.ย.
ทั้งนี้ ท่านสามารถทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านแอป Krungthai NEXT, ตู้ ATM และเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ หรือ สอบถามเพิ่มเติม Krungthai Contact Center 02 111 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
ธนาคารกรุงเทพ
- สาขาในห้าง : ปิด 13-14 เม.ย. / เปิดบริการ 15 เม.ย.
- สาขาทั่วไป : ปิด 13-15 เม.ย. / เปิดบริการ 16 เม.ย.
ท่านสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของธนาคาร รวมถึงบริการตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คอลเซนเตอร์ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333 หรือ 0 2645 5555
ธนาคารออมสิน
- สาขาในห้าง (เปิด 7 วัน) : ปิด 13-14 เม.ย. / เปิดบริการ 15 เม.ย.
- สาขาทั่วไป (จันทร์-ศุกร์) : ปิด 13-15 เม.ย. / เปิดบริการ 16 เม.ย.
- ปิดปรับปรุงระบบบัตรเครดิตชั่วคราววันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 02.30 – 05.30 น. (3 ชั่วโมง)
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร. 1115 กรุณาวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- สาขาที่เปิดทำการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดธนาคาร) : ปิด 13-14 เม.ย.
- สาขาที่เปิด จันทร์-ศุกร์ หรือ จันทร์-เสาร์ (เว้นวันหยุดธนาคาร) : ปิดยาว 11-15 เม.ย.
ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ผ่านช่องทาง Krungsri ATM, Krungsri Online / Krungsri Biz, krungsri app หรือโทร 1572
ธนาคารธนาคารทหารไทยธนชาต
- สาขาในห้าง : ปิดเฉพาะวันที่ 13 เม.ย. / เปิดบริการ 14 เม.ย.
- สาขาทั่วไป : ปิดยาว 11-15 เม.ย. / เปิดบริการ 16 เม.ย.
ในวันที่สาขาปิดให้บริการ ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แอป ทีทีบี ทัช, ตู้ ATM/CDM/PUM ของ ทีทีบี ได้ตามปกติ
ธนาคารยูโอบี (UOB)
- สาขาในห้าง : ปิด 13-14 เม.ย.
- สาขาทั่วไป : ปิด 13-15 เม.ย.
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
- ทุกสาขาทั่วประเทศ : ปิด 13-14 เม.ย.
- สาขาในห้าง : เปิดบริการเฉพาะวันที่ 15 เม.ย.
- เปิดให้บริการปกติทุกสาขา : วันที่ 16 เม.ย.
ลูกค้าสามารถชำระเงินกู้ผ่านช่องทางอื่น ๆ ได้ตามปกติ ดังนี้
- ตู้บริการอิเล็กทรอนิกส์
- Mobile Application : GHB ALL GEN
- Line @GHBBUDDY
รวมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Inbox : m.me/GHBANK, G H BANK Call Center : 0-2645-9000, ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ : http://bit.ly/2MkPK64 และ Website : http://www.ghbank.co.th/
คำแนะนำสำหรับการทำธุรกรรม
แม้สาขาของธนาคารจะปิดทำการ แต่ประชาชนยังคงสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ตามปกติผ่านช่องทางออนไลน์และอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
Mobile Banking : แอปพลิเคชันของทุกธนาคาร (เช่น K PLUS, Krungthai NEXT, ttb touch, GHB ALL GEN) ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ตู้ ATM/CDM/PUM : สามารถถอนเงิน ฝากเงิน หรือโอนเงินได้ตามปกติทั่วประเทศ
สำหรับท่านที่มีธุรกรรมสำคัญที่ต้องดำเนินการผ่านเจ้าหน้าที่สาขา เช่น การเปิดบัญชีใหม่ การขอสินเชื่อ หรือการทำธุรกรรมที่มียอดเงินสูง แนะนำให้รีบดำเนินการก่อนถึงช่วงวันหยุดยาว หรือตรวจสอบวันเปิดทำการของสาขาใกล้บ้านให้แน่ใจอีกครั้ง เพื่อความสะดวกและลดข้อผิดพลาดในช่วงเทศกาลนี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: