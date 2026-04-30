รู้แล้วใคร! คู่รักดาราวัยรุ่น เลิกเงียบตั้งแต่วาเลนไทน์ “มดดำ” ใบ้แรง หลายคนแห่เดา

จับตา! คู่รักดาราวัยรุ่น สิ้นสุดทางแฟน เลิกเงียบตั้งแต่วาเลนไทน์ มดดำ คชาภา ใบ้แรง เป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจ หลายคนโยงคู่นี้?
ทำเอาเหล่านักสืบโซเชียลเริ่มนั่งกันไม่ติดเก้าอี้ เมื่อพิธีกรดัง มดดำ คชาภา เริ่มเปิดประเด็นอ่านข่าวการเลิกรากันของคู่รักในวงการบันเทิง ผ่านรายการ ข่าวใส่ไข่ เมื่อวานนี้ (29 เม.ย. 69) โดยในช่วงแรก มดดำ เปิดประเด็นนี้เอาไว้ก่อนระบุว่า “คู่รักดาราดังเป็นพาร์ตเนอร์ทำธุรกิจร่วมกันอยู่ แต่ลดสถานะเลิกกันมา 3–4 เดือนแล้ว ไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกัน 3-4 เดือนแล้ว”
ต่อมาทาง แองจี้ เล่าเพิ่มว่า “จับสังเกตเมื่อก่อนลงรูปคู่หวาน ๆ แล้วไปทริปกันบ่อย ๆ แต่หลัง ๆ ไม่มีภาพลงโซเชียลมาพักใหญ่แล้ว รวมถึงแก๊งเพื่อนสนิทก็ปิดปากเงียบ แต่ก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงมักบ่นกับเพื่อน ๆ ว่า ดาราหนุ่ม ไม่ค่อยปรับจูนตัวเอง โลกส่วนตัวสูงมาก”
ขณะที่ทาง มดดำ ก็กล่าวเสริมว่า “เป็นดาราด้วยกันทั้งคู่ มีคนส่งมาให้ฉันเนี่ยว่าเขายังเป็นพาร์ตเนอร์ด้วยกันอยู่” ก่อนจะเขียนชื่อลงในกระดาษให้ 2 พิธีกรร่วม อย่าง รถเมล์ คะนึงนิจ และ มิ้น อรชพร ได้อ่านด้วยว่าเป็นคู่ไหน ” เขาบอกคนนี้ ตั้งแต่วาเลนไทน์เขาลดสถานะเลิกกัน คนส่งมาเนี่ย ไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันสักระยะ”
ก่อนที่ มดดำ จะหลุดปากพูดออกมาว่า “เดี๋ยวคนนี้เขามารายการฉัน” และรีบปิดปากทันที พร้อมแก้ตัวว่า ไม่มีอะไร วันนี้ดารามาเยอะมากค่ะ
ด้าน มิ้น อรชพร อดใจที่อยากจะรู้ไม่ไหวเลยพิมพ์ถามใน ChatGPT กลางรายการเลยว่า คู่รักดาราวัยรุ่น ทำธุรกิจร่วมกันในไทย ซึ่งคำตอบที่ได้มาก็มีอยู่ 5 คู่ และ 1 ในนั้นมีคู่ที่ มดดำ คชาภา บอกไว้ด้วย
ล่าสุดในรายการ แฉ เจเจ กฤษณภูมิ หรือ JAYLERR ได้เดินทางมาเป็นแขกรับเชิญในรายการ เพื่อโปรโมตซิงเกิลใหม่ ในฐานะศิลปินคนแรกภายใต้สังกัด GX10 ASIA ซึ่งตามทำเนียมรายการก็จะมีสอบถามพูดคุยกับแขกรับเชิญเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตในวงการบันเทิงตั้งแต่ยุคแรก จนมาถึงปัจจุบันที่กลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจบันเทิง และยังกลายเป็นศิลปินที่กำลังมีผลงานเพลงเป็นของตัวเอง ทั้งยังเปิดร้านอาหารที่เชียงใหม่ด้วย
ก่อนที่ทาง มดดำ คชาภา พูดเข้าประเด็นเลยว่า “เชื่อว่าหลายคนคงจะรอลุ้นคำตอบที่มีกระแสข่าวคู่รักดาราวัยรุ่นเลิกกันแล้ว” จากนั้น มดดำ ก็หันไปพูดกับ เจเจ กฤษณภูมิ ที่มาเป็นแขกรับเชิญว่า “พี่จะไม่ถามอะไร น้องค่อยมาใหม่อีกรอบหนึ่ง สบายใจนะ”
นอกจากนั้น มดดำ คชาภา ยังหันไปพูดกับทีมงานของ เจเจ ด้วยว่า “คนข้างล่างมึงสบายใจกว่าศิลปินอีก โอเคมั้ยฉันจะไม่ถามอะไร” ก่อนจะหันไปสวมกอด เจเจ กฤษณภูมิ ซึ่งดาราหนุ่มเองก็พยักหน้ารับพร้อมจับมือพิธีกรดัง คล้ายเป็นการขอบคุณ
งานนี้บอกเลยว่าชาวเน็ตไม่ลดละความพยายามในการสืบเสาะวิเคราะห์หากันอย่างแน่นอน เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบ แต่จากที่ดูรายการมาก็คงจะได้คำตอบที่ชัดเจนแล้ว เพียงแค่ต้องรอเวลาให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกมาพูดชี้แจงด้วยตัวเองอีกครั้งเกี่ยวกับประเด็นข่าวการเลิกราที่เกิดขึ้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เพจดังเม้าท์ฉ่ำ เจ้าชายลัลลา เลิกเงียบ เจ้าหญิงวัยเอ๊าะ เพราะไม่อยากลงเอยกับใคร
- ชาวเน็ตงง เควิน การท่าเรือ เลิกเงียบ แอนชิลี ซุ่มแต่งงานสาวปริศนาที่สเปน
- หลุดคำใบ้ คู่รักดารา ไร้แววแต่งงาน ดาราสาวรอเก้อ เหตุฝ่ายชายอยู่ในช่วงกอบโกย
อ้างอิงจาก : รายการ ข่าวใส่ไข่
