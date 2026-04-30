เจ้าของฟาร์มไก่อินเดีย เข้าแจ้งความตำรวจ ขบวนงานแต่งเปิดเพลงดัง ไก่ตาย 140 ตัว

เจ้าของฟาร์มไก่อินเดีย เข้าแจ้งความตำรวจเอาผิดดีเจและผู้ที่เกี่ยวข้อง หลังขบวนงานแต่งเปิดเพลงดัง ไก่ตาย 140 ตัว
เมื่อวันที่ 30 เมษายน สำนักข่าว NDTV รายงานว่า ฟาร์มไก่ในอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเอาผิดดีเจและผู้เกี่ยวข้องหลังจากที่ดีเจในขบวนแต่งงานได้ใช้ระบบเครื่องเสียงเปิดเพลงเสียงดังทำให้ไก่ของฟาร์มตายกว่า 140 ตัว
โดยนายซาบีร์ อาลี เจ้าของฟาร์มกล่าวว่าขบวนแต่งงานเคลื่อนผ่านหน้าฟาร์มเขาเวลา 21.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น และเสียงที่ดังทำให้ไก่ตกใจ และทำให้ไก่กว่า 140 ตัวของเขาตาย โดยเขากล่าวว่า เสียงเพลงดังมากจนไก่ตกใจและตาย
ขณะนี้ ตำรวจกำลังตรวจสอบว่าระบบเสียงนั้นเปิดใช้งานเกินขีดจำกัดเสียงที่อนุญาตในขณะนั้นหรือไม่ และเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบลำดับเหตุการณ์เพื่อพิจารณาว่าระดับเสียงดังกล่าวมีส่วนทำให้ไก่ตายหรือไม่
ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า คลื่นเสียงที่มีความเข้มสูงสามารถกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาความเครียดอย่างรุนแรงในนกและสัตว์ต่างๆ ซึ่งบางครั้งอาจส่งผลให้หัวใจหยุดเต้นได้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: