ไก่ จันทน์จวง โกนผมทั้งหัว ไม่ใส่วิก-ตัดหน้าอก สู้มะเร็งเต้านม ซัดคนแซะโรคเวรกรรม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 เม.ย. 2569 10:47 น.| อัปเดต: 30 เม.ย. 2569 10:47 น.
ไก่ จันทน์จวง แจงดราม่าไม่ใส่วิกขึ้นเวที หลังโกนผมมะเร็งเต้านม

จันทน์จวง ดวงจันทร์ แจงดราม่าไม่ใส่วิกขึ้นเวที หลังโกนผมทั้งหัว-ตัดหน้าอกสู้มะเร็งเต้านม เผยคีโมทำร่างกายร้อนจัด วอนชาวเน็ตหยุดแซะ ไม่ใช่โรคเวรกรรม

แฟนเพลงส่งกำลังใจให้ ไก่ จันทน์จวง ดวงจันทร์ นักร้องลูกทุ่ง น้องสาวของ พุ่งพวง ดวงจันทร์ กำลังรักษาตัวจากโรคมะเร็งเต้านมชนิด HER2-positive โดยการคีโมและยามุ่งเป้าต่อเนื่อง จึงต้องโกนผมทั้งหัวแต่ถูกชาวเน็ตบางคนเข้าใจผิดว่ากำลังบวชชี ทั้งยังเจอดราม่าเรื่องไม่สวมวิกขณะขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงบนเวที

ไก่ จันทน์จวง ดวงจันทร์ โพสต์คลิปชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้น ระบุว่า “อยากฝากบอกทุก ๆ คนว่าทำไมจันทน์จวง ดวงจันทร์ ต้องโกนผม ทำไมขึ้นเวทีแล้วไม่ใส่วิก อยากจะบอกด้วยเหตุผลว่าผมเริ่มขึ้น เพราะปล่อยผมแบบธรรมชาติ เวลาคีโมร่างกายจะร้อนมาก ถ้าขึ้นเวทีแล้ว ทั้งผลและรูขุมขนต่าง ๆ จะถูกคีโมดันออกมาทั้งหมด มันจะร้อนกว่าคนปกติหลายเท่ามาก

คนที่เข้ามาคอมเมนต์ดี ๆ ถามดี ๆ เราก็พร้อมจะตอบว่าเป็นมะเร็งเต้านมชนิด HER2-positive เป็นสายพันธุ์ที่ดุระดับ 3 รักษาโดยการให้คีโมและยามุ่งเป้า ฉะนั้นจึงตัดผมออกเพราะยังไงผมก็ร่วง

ขอให้เขาใจว่าการที่จะมาคอมเมนต์หรือพูดแซะ ถ้าญาติหรือคนรอบตัวไม่ได้เป็น คุณไม่นึกถึงความรู้สึกของคนที่เป็นมะเร็ง ไม่ให้กำลังใจกัน ไม่เป็นไรค่ะ

ที่สำคัญนะคะคนเป็นโรคทุกคนในโลกใบนี้ ไม่ได้เป็นโรคเวรโรคกรรมค่ะ ทุกคนมีสิทธิ์เป็นมะเร็งได้หมด ไม่ว่าเราหรือคุณ เพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนเข้าใจ ด้านข้างที่ตัดหน้าอกไปแล้ว ไม่ใส่อะไรเลย เพราะเป็นความสบายตัวของเรา สำหรับเราแล้วสบายแบบนี้ สะดวกแบบนี้ เข้าใจตรงกันนะคะ”

อัปเดตอาการล่าสุด จันทน์จวง ดวงจันทร์ รอรับยาเข็มที่ 6 ซึ่งเป็นเข็มสุดท้ายก่อนสิ้นสุดการทำคีโม นอกจากนี้ยังเปิดเผยว่ามีแผนที่จะตัดเต้านมอีกข้าง แต่ต้องรอการรักษาเสร็จสิ้นก่อนจึงจะดำเนินการต่อไปได้

ไก่ จันทน์จวง เผยสาเหตุไม่ใส่วิก หลังโกนผมป่วยมะเร็งเต้านม
ภาพจาก Facebook : จันทน์จวง ดวงจันทร์ fanpage
ไก่ จันทน์จวง แจงสาเหตุไม่ใส่วิกขึ้นเวที หลังป่วยมะเร็ง
ภาพจาก Facebook : จันทน์จวง ดวงจันทร์ fanpage
ภาพจาก Facebook : จันทน์จวง ดวงจันทร์ fanpage

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์

