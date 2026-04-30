ไก่ จันทน์จวง โกนผมทั้งหัว ไม่ใส่วิก-ตัดหน้าอก สู้มะเร็งเต้านม ซัดคนแซะโรคเวรกรรม

จันทน์จวง ดวงจันทร์ แจงดราม่าไม่ใส่วิกขึ้นเวที หลังโกนผมทั้งหัว-ตัดหน้าอกสู้มะเร็งเต้านม เผยคีโมทำร่างกายร้อนจัด วอนชาวเน็ตหยุดแซะ ไม่ใช่โรคเวรกรรม
แฟนเพลงส่งกำลังใจให้ ไก่ จันทน์จวง ดวงจันทร์ นักร้องลูกทุ่ง น้องสาวของ พุ่งพวง ดวงจันทร์ กำลังรักษาตัวจากโรคมะเร็งเต้านมชนิด HER2-positive โดยการคีโมและยามุ่งเป้าต่อเนื่อง จึงต้องโกนผมทั้งหัวแต่ถูกชาวเน็ตบางคนเข้าใจผิดว่ากำลังบวชชี ทั้งยังเจอดราม่าเรื่องไม่สวมวิกขณะขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงบนเวที
ไก่ จันทน์จวง ดวงจันทร์ โพสต์คลิปชี้แจงประเด็นที่เกิดขึ้น ระบุว่า “อยากฝากบอกทุก ๆ คนว่าทำไมจันทน์จวง ดวงจันทร์ ต้องโกนผม ทำไมขึ้นเวทีแล้วไม่ใส่วิก อยากจะบอกด้วยเหตุผลว่าผมเริ่มขึ้น เพราะปล่อยผมแบบธรรมชาติ เวลาคีโมร่างกายจะร้อนมาก ถ้าขึ้นเวทีแล้ว ทั้งผลและรูขุมขนต่าง ๆ จะถูกคีโมดันออกมาทั้งหมด มันจะร้อนกว่าคนปกติหลายเท่ามาก
คนที่เข้ามาคอมเมนต์ดี ๆ ถามดี ๆ เราก็พร้อมจะตอบว่าเป็นมะเร็งเต้านมชนิด HER2-positive เป็นสายพันธุ์ที่ดุระดับ 3 รักษาโดยการให้คีโมและยามุ่งเป้า ฉะนั้นจึงตัดผมออกเพราะยังไงผมก็ร่วง
ขอให้เขาใจว่าการที่จะมาคอมเมนต์หรือพูดแซะ ถ้าญาติหรือคนรอบตัวไม่ได้เป็น คุณไม่นึกถึงความรู้สึกของคนที่เป็นมะเร็ง ไม่ให้กำลังใจกัน ไม่เป็นไรค่ะ
ที่สำคัญนะคะคนเป็นโรคทุกคนในโลกใบนี้ ไม่ได้เป็นโรคเวรโรคกรรมค่ะ ทุกคนมีสิทธิ์เป็นมะเร็งได้หมด ไม่ว่าเราหรือคุณ เพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนเข้าใจ ด้านข้างที่ตัดหน้าอกไปแล้ว ไม่ใส่อะไรเลย เพราะเป็นความสบายตัวของเรา สำหรับเราแล้วสบายแบบนี้ สะดวกแบบนี้ เข้าใจตรงกันนะคะ”
อัปเดตอาการล่าสุด จันทน์จวง ดวงจันทร์ รอรับยาเข็มที่ 6 ซึ่งเป็นเข็มสุดท้ายก่อนสิ้นสุดการทำคีโม นอกจากนี้ยังเปิดเผยว่ามีแผนที่จะตัดเต้านมอีกข้าง แต่ต้องรอการรักษาเสร็จสิ้นก่อนจึงจะดำเนินการต่อไปได้
