Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 16 เม.ย. 2569 14:13 น.| อัปเดต: 16 เม.ย. 2569 14:13 น.
มดดำ คชาภา หลุดคำใบ้ คู่รักดารา ไร้แววแต่งงาน ดาราสาวรอเก้อ เหตุฝ่ายชายอยู่ในช่วงกอบโกย ไม่ยอมเอ่ยปากขอสะที นักสืบโซเชียลแกะรอยด่วน!

กระตุกต่อมเผือกให้ชาวเน็ตต้องตามใส่ใจกันไม่เว้นวันหยุดสงกรานต์ 2569 กันเลย เมื่อพิธีกรดัง มดดำ คชาภา หลุดเล่าข่าวเม้าท์แซ่บจากวงในเกี่ยวกับเรื่องของคู่รักดาราคู่หนึ่งไร้วี่แววจะได้แต่งงาน เพราะฝ่ายชายอยู่ในช่วงกอบโกยจนไม่มีทีท่าว่าจะอ้าปากขอแฟนสาวแต่งงาน แม้จะคบกันมานานมากแล้ว จนหลาย ๆ คนวาดฝันวันวิวาห์แทน

มดดำ คชาภา เล่าว่า “ล่าสุดมีเรื่องเม้าท์ในวงการมาว่าคนที่คบกันมานานแล้วหรือไม่อยากแต่งงานตกลงปลงใจกับใครสักคน เหมือนกับดาราสาวคนสวยที่ล่าสุดเธอกับแฟนหนุ่มดีกรีนักแสดง คบหากันมาสักพัก ทั้งคู่สวยหล่อเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมาก จนหลายคนก็ลุ้นและจับตามองว่าเมื่อไหร่จะมีภาพวิวาห์ แต่ก็ดูเหมือนว่าไร้วี่แววแน่นอน พอนานวันเข้าดาราสาวเริ่มตั้งคำถามในใจ เพราะครอบครัวก็ลุ้น แต่ก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตารอว่าฝ่ายชายจะมาขอแบบไร้ทิศทาง เพราะรักครั้งนี้เธอคบมานาน จริงจังกว่าคนไหนที่ผ่านมา ฝ่ายหญิงต้องโกรธแน่นอนถ้าวันนึงฝ่ายชายไม่อยากแต่งงานด้วย งานนี้ก็ได้แต่รอ ซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เห็นภาพแต่งงานของคู่รักบันเทิงนี้ จะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า”

โดยหลังจากอ่านเรื่องราวข่าวเม้าท์จบ มดดำ คชาภา ก็เปิดคำถามขึ้นมาต่อเนื่องเลยว่า “ใคร? ปุ๊กลุ๊ก กับ ไมค์ ก็แต่งงานกันไปแล้ว”

รถเมล์ คะนึงนิจ ก็ช่วยเดาไปด้วยเช่นกันว่าเป็นคู่ของ อาเล็ก-โบว์ หรือไม่ แต่เจ้าตัวก็ตอบคำถามที่ตัวเองเดาทันทีว่า “ไม่ใช่ เพราะอาเล็กเขาก็บอกว่าพร้อมแต่งงาน ไม่ใช่หรอกเนอะ”

ทางด้าน แองจี้ ก็เสริมทัพว่า “อันนี้เขาบอกว่าดาราสาวเป็นฝ่ายไม่มั่นใจ ฟิลว่าเมื่อไหร่ผู้ชายจะพูดสะที แต่เขาบอกว่าผู้ชายเหมือนว่ากำลังมีชื่อเสียง เป็นช่วงกอบโกยแหละ แต่เขาเป็นดาราทั้งคู่ คือเขาก็ว่ากันว่าแบบ ผู้หญิงก็พยายามเว้าวอนจะถามยังไงนะ”

ขณะที่ทาง ดีเจเชาเชา ก็บอกว่า “คู่ไหนนึกไม่ออกเลย เพราะคู่ที่ส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นแฟนกันแล้วมีข่าวก็จะแต่งกันเกือบทุกคู่เหมือนกัน ก็คงต้องติดตามกันต่อ ต้องฝากนักสืบโซเชียลทำงานกันตั้งแต่วันนี้เลย”

อ้างอิงจาก : รายการ ข่าวใส่ไข่

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

